La CEO de Coris Asistencia al Viajero, destacó la importancia de la formación durante el primer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

La CEO de Coris Asistencia al Viajero , Pilar Lozano , se refirió a la realidad del turismo y los cambios que se produjeron en el sector en los últimos tiempos durante su participación en el primer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate .

En el ciclo, que contó con la moderación del jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Lozano comparó los segmentos receptivos, emisivo y nacional. “Este año ha sido bien variante: el primer trimestre fue muy bueno en general; luego el turismo receptivo ha ganado muchos más pasajeros , con un crecimiento del 13% de extranjeros que llegan al país y el emisivo ha decaído en un 9%, porque la gente se ha volcado al turismo nacional, que ha crecido”, analizó.

Al respecto, admitió que “se han tomados medidas muy importantes para los tres segmentos y creería que hace dos meses empieza una reactivación ”, por lo que Coris Seguros se prepara. “Hemos diversificado productos porque estábamos enfocados en emisivo y ya lanzamos de turismo nacional y receptivo. Creo que con las medidas que se han tomado y como han mejorado la conectividad, está demostrando que pinta muy bien este fin de año y 2027 ”, vaticinó.

En materia turística, Lozano destacó las políticas de cielos abiertos: “ Tenemos 28 trayectos nuevos, casi diez aerolíneas que entraron al país en los últimos meses y, junto a la baja de IVA a pymes de turismo o tax refund en hoteles, va a ayudar a que se mueva el turismo emisivo ”.

“ Hay destinos nuevos como Curazao o Cartagena y aerolíneas que llegan desde Estados Unidos y China . Los agentes tenemos que buscar armar productos hacia esos destinos y el consumidor saber leer cuales son las oportunidades que ofrece el mercado”, afirmó.

Para la referente de Coris, una alerta a futuro es “que no se sigan tomando medidas y políticas como las de los últimos meses, porque si no se invierte en infraestructura va a llevar a que el país se paralice”, aunque contrapuso: “Argentina es un país lleno de oportunidades, no es igual a ningún otro. Hay que explotar mejor el país que tenemos”.

La inversión en innovación e inteligencia artificial

Por su parte, Lozano puso el foco en el desarrollo de inteligencia artificial (IA). “Dadas las condiciones de mercado, diversificamos los productos y nos estamos abocando en desarrollo de IA, automatizando procesos repetitivos y generando una compañía mucho más escalable”.

“Además, capacitamos a 50 funcionarios que hoy son desarrolladores de software en IA y un área de ciberseguridad”, resaltó y añadió que la idea de la firma es “ampliar el B2B al B2B2C, porque el principal canal es el agente de viaje y para eso desarrollamos estrategias para que entiendan al consumidor”.

La capacitación como clave

Al poner el foco en la captación de personal del sector, Lozano consideró que “es el momento donde hay que apoyar mucho más al recurso” y señaló: “Preferimos terminar de capacitarlo y llevarlo de la mano que ponernos muy exigentes en el tema de la contratación”.

“Si todos queremos solo recursos calificados y que ya sean expertos en inteligencia artificial y que ya vengan con experiencia, pues no los hay y vamos a colapsar el sistema de recursos humanos”, explicó.

Por eso, reveló la estrategia de Coris: “Es el mejor momento para llevar a la gente de la mano para capacitarla y construir juntos. También para sacarles ese miedo de que van a ser reemplazados, sino que los skills ahora vienen más por la capacidad de creatividad, que tenga ganas y que esté dispuesto”

Los cambios de “otra revolución industrial”

Lozano trazó una comparación histórica y destacó: “Estamos siendo líderes en una revolución industrial”. “Esto ya pasó, no es la primera vez. Es desafiante y apasionante, no solamente desde el lado de la asistencia al viajero, sino como todo el mercado de turismo avanzó de manera abrumante, con herramientas nuevas”.

“Quiero estar acá presenciando este cambio, porque siento todo el valor agregado. Con estas herramientas, un plan de negocios que podía tardar seis meses, ahora puede llevar dos meses”, señaló.