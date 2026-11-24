El CEO de Renault Argentina analizó la actualidad del sector durante el primer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

Sibilla puso el foco en la competitividad durante el panel de apertura de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El CEO de Renault Argentina , Pablo Sibilla , analizó la actualidad argentina y el panorama que se presenta ante un año electoral como 2027 durante su paso por el primer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate , que contó con la moderación del jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile .

En el evento, que tuvo lugar en la Lex Tower , Sibilla destacó que “ fue un año de transición y con muchísimos hitos ” y profundizó: “El primero es que develamos la pick up Niágara, la primera de media tonelada fabricada en Argentina, algo que poquísimas marcas han podido hacer”.

Sobre el vehículo, agregó: “ Fue una inversión de 350 millones de euros y cuando invertimos en un país lo hacemos para mínimo los próximos 15 años, lo que da mucha previsibilidad a largo plazo y es el inicio de muchas otras cosas que van a venir ligadas a Niágara, un vehículo que tiene el propósito como mínimo de ser exportado a 19 mercados”.

Acerca de este punto, el CEO de Renault destacó que “la pick up termina de hacer este proceso de conversión de nuestra fábrica en una especializada en vehículos comerciales livianos, que fue un proceso que anunciamos hace cinco años y tiene un foco fuertemente exportador” y abundó: “Tan es así que 80% del volumen que fabriquemos será destinado a la exportación . De hecho, hubo una preventa que hizo Brasil de 1.000 camionetas y en menos de 24 horas se vendieron todas”.

A la par, resaltó un segundo hito anunciado este martes. “ Anunciamos que seremos los distribuidores exclusivos de Geely en nuevas tecnologías para Argentina ”, contó y afirmó que ambas marcas “tienen acuerdos a nivel mundial en motores y vehículos, como parte de una estrategia de partnership internacional que nos permite complementar nuestra gama de productos y tener una marca que hoy es líder mundial”.

Las ventas para el año que viene

De cara a 2027, Sibilla trazó sus perspectivas para un año electoral: “No veo un gran crecimiento con respecto a 2026, que va a terminar con 505.000 autos. El que viene prevemos 520.000, es decir un mercado estable”.

“En Renault creemos que vamos a cosechar todo lo que trabajamos los últimos años, como Niágara, Geely y las exportaciones. Va a ser un año muy productivo y, pasadas las elecciones y confirmado el rumbo, hay que seguir trabajando la competitividad”, expresó.

La competitividad y la deuda en materia fiscal

Al referirse puntualmente a la competitividad, Sibilla consideró que el debate debe darse “no a través de la devaluación, sino de una reducción del costo argentino, que lleva dentro la parte fiscal, que es la gran deuda que nos queda como país, con impuestos municipales, ingresos brutos e impuestos al débito y al crédito”.

“Vimos lo positivo de medidas como la reforma laboral, que nos permitió trabajar de forma muy responsable con el sindicato para mejorar la competitividad de la planta y ganar flexibilidad que otros países como Brasil y Colombia ya tenían, cuidando a la vez los derechos de los trabajadores”.

El clima de negocios, entre mejoras y deudas

Al evaluar el clima de negocios, Sibilla aseveró que “lo positivo es la previsibilidad para cualquier compañía que pretenda hacer inversiones grandes, con estabilidad de reglas de juego y un cierto panorama económico estable”, para rematar: “Eso está bastante dado”.

“Cuando entramos a un año electoral, el riesgo que vemos es que haya alguna turbulencia y las dudas sobre si habrá continuidad o no sobre lo que viene haciendo, que puede generar preocupación y hasta producir un stand-by en las inversiones hasta 2028”, expresó.

En el caso de Renault, aclaró: “Nosotros hicimos la inversión porque tenemos un ciclo de vida de 15 años para las inversiones y atraviesan varios gobiernos. Las hacemos con esa visión”. No obstante, destacó que para lidiar con la situación “hay que ser un poco ambidiestro: con una mano trabajar el corto plazo y con la otra el largo plazo”.

“La oportunidad es continuar con el camino de los cambios que se vienen haciendo desde el lado de la previsibilidad, la competitividad y que todo esto se empiece a derramar hacia la clase media para redundar en una mejora del bienestar y el consumo. El riesgo es la inestabilidad del año electoral y que el corto plazo nos haga perder el foco de lo que se necesita para los próximos 20 años”, aseveró.

El desarrollo de la inteligencia artificial

Por otra parte, Sibilla se refirió a la aplicación de la inteligencia artificial a nivel interno. “La usamos para optimizar procesos y en la atención al cliente para acelerar la respuesta y mejorar la satisfacción, pero también en el vehículo. Niágara es el primer vehículo de Renault que tiene Gemini activado, lo que facilita el diálogo con el vehículo como si fuera con una persona”, confió.

A su vez, sumó que “en la producción hace bastante usamos IA y tenemos un metaverso: antes gastabas una semana entera para decidir si acelerar la producción o no y hoy en media hora tenés todo listo”.

Sobre estos avances, sentenció: “Somos afortunados, estamos viviendo una nueva revolución industrial. Estar dentro de ese proceso es intelectualmente muy desafiante y da un poco de vértigo al mismo tiempo”. “Nos lleva a ver cosas nuevas, como que nuestros competidores están en el mundo entero. Nos saca de la inflación, devaluación o variables clásicas argentinas a mirar y comparar con el mundo”, sostuvo.