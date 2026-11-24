El CEO de BYMA se refirió al aporte del sector a la economía durante el tercer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El CEO de BYMA , Gonzalo Pascual Merlo , destacó al mercado de capitales como un sector pujante que puede ser clave para el desarrollo del país, al exponer su mirada durante el tercer panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate .

En la cita, moderada por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Pascual Merlo trazó su balance de 2026: “Fue un año súper interesante. Mi expectativa con los triggers que se generaron a nivel mercado a fines del año pasado era que podíamos tener alguna llegada más profunda de inversores extranjeros, pero hay que reconocer que fue un año lleno de triggers fuera de Argentina, como las elecciones en Estados Unidos, Brasil y Colombia, que terminan llevando tensiones a otros lugares ”.

De todos modos, consideró que “ el crecimiento del mercado se sostiene, con un viraje hacia mayor sofisticación , porque la gente empieza a salir del producto más transaccional y empieza a tomar posiciones y a elegir qué quiere comprar” y marcó la perspectiva del sector: “Somos privilegiados como una industria que sostuvo un buen nivel de actividad con buenos resultados”.

Pascual Merlo definió al escenario como “heterogéneo” y explicó: “Estamos viendo un proceso dispar en distintas regiones e industrias que es parte de la nueva naturaleza que se viene. Hoy la matriz económica del país está migrando y vamos en un camino hacia una mayor federalización porque hoy la capacidad de generación de riqueza empieza a encontrarse en el interior”.

“ Este proceso de cambio tiene ganadores y perdedores y no es que a la gente no le guste el cambio, no le gusta la pérdida asociada al cambio ”, sostuvo, por lo que planteó que “para transitar esos cambios lo más importante es sostener un mecanismo de reglas de juego claras” y, si bien dijo que “hay un camino trazado”, consideró que se debe profundizar.

El crecimiento del mercado de capitales

Sobre este punto, Pascual Merlo aseguró que “el crecimiento del mercado ha sido muy grande en los últimos siete años” y repasó que “Argentina tiene una estructura especial: tenemos más de 28 millones de cuentas y cuando contamos CUITs únicos hay más de 14 millones de argentinos con una cuenta comitente que les permite invertir”.

“No todas tienen saldo todo el tiempo ni operan todos los días, pero vemos niveles de actividad muy altos. Hay meses donde dos millones y medio de personas operan activamente y eso muestra un cambio de comportamiento muy significativo, de un pueblo que ve el mercado como una herramienta”, resaltó el referente de BYMA.

Al definir al mercado de forma minimalista, lo calificó como “el mecanismo que lleva plata de donde sobra a donde falta” y detalló: “Hay familias que tienen ahorros que ahora están disponibles para empresas que tienen proyectos y es ahí donde se viene la gran oportunidad, porque tenemos pymes que no terminan de crecer porque les faltaba financiamiento”.

“Este nivel de adopción sienta las bases para un proceso de expansión del mercado de capitales que puede movilizar el crecimiento del país”, sentenció.

Las oportunidades a futuro

Algo similar planteó Pascual Merlo: “Se tiene que agregar un componente nuevo de duration en las carteras para extender el plazo. Hoy tenemos un mercado secundario con niveles de operación superiores a Chile, que tiene una estructura más profunda”.

“Es fantástico que los argentinos estén operando, nos faltan estos grandes jugadores que vengan a tomar posiciones de largo plazo”, sostuvo sobre la integración del mercado y recordó que “el 97,5% del volumen es operado por argentinos, no por extranjeros, cuando durante el gobierno de Macri llegó al 25%”. A su entender, la llegada de inversores del exterior “es una oportunidad, porque ante un escenario bueno hay potenciales compradores y, ante uno malo, no hay vendedores”.