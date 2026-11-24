La CEO de ABB Argentina destacó la oportunidad de captar capitales en energía y minería en el segundo panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

La CEO de ABB Argentina , Giselle Somale , puso de relieve el potencial de desarrollo de sectores como energía y minería , con la sustentabilidad como driver, durante su participación en el segundo panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate .

En el ciclo, moderado por el editor de Economía de Ámbito, Juan Pablo Marino , Somale definió a ABB como “una empresa multinacional de origen sueco-suizo, con más de 130 años de presencia global y más de 100 en Argentina, con una planta industrial en Tucumán con más de 500 colaboradores”.

“ Somos un líder tecnológico en electrificación y automatización, acompañando a la industria, principalmente en energía y minería ”, añadió.

A su turno, Somale consideró que “ hoy Argentina tiene una oportunidad histórica en energía y minería y nosotros somos partners tecnológicos para ofrecer no solamente productos, sino toda la solución ”, aunque aclaró que “son industrias que van a necesitar un aporte y un desarrollo de los talentos, que en Argentina se está haciendo” y puso como ejemplo el hub de ingeniería de ABB que exportó “30.000 horas en proyectos para el mundo”.

“Estos sectores tienen mucho por desarrollar y vemos gran potencial para el país. Nosotros tenemos que acompañar para que el crecimiento sea de una manera sustentable, porque hoy la sustentabilidad dejó de ser simplemente un diferencial o un plus para ser una variable de competitividad ”, aseguró y marcó: “Si no sos sustentable, no podés competir”.

En esa línea, destacó el aporte del RIGI: “Es un gran potenciador de que estos proyectos que venían de hace tiempo se puedan realizar. Se necesita esa estabilidad y esas variables de largo plazo que quizás un marco regulatorio que ayude nos favorece nuevas inversiones, pero también escala y productividad a nivel internacional”.

Soluciones a medida

Por otra parte, Somale puso el foco en la diversidad de soluciones de acuerdo al cliente. “Van desde energía y minería hasta industriales y electromovilidad. Según quien sea, la solución puede buscar ser más productivo, más eficiente o más sustentable. Y no es lo mismo una minera que una planta industrial”, comparó.

Al respecto, destacó que ABB “tiene esa combinación de tecnología con una fuerte presencia local que es un diferencial, porque es sumamente importante para el soporte para desarrollo y posventa”.

Para este desarrollo, marcó como “muy importante la educación y creación de talentos” y apuntó: “Trabajamos con universidades para atraer jóvenes profesionales en carreras de ingeniería y los formamos para que participen desde Argentina en proyectos globales”.

A su vez, destacó que “ABB tiene una mirada estratégica de largo plazo, no solamente por las coyunturas del país” y afirmó: “Vemos con mucho optimismo el potencial de energía y minería y tenemos mucho para ofrecer como partner tecnológico. También queremos ayudar a lograr mayor eficiencia y competitividad”.

El rol de talento local

Somale puso el foco además en la formación. “Es vital y por eso tenemos nuestro contacto con las universidades haciendo donaciones de nuestros equipos para que puedan tener la experiencia de probar los productos y tener acceso a tecnologías que es más costoso tener”, precisó y agregó que también existen “programas, pasantes y trainees dentro de la compañía para desarrollarlos y formarlos”.

“Esta experiencia internacional también da un vuelo a un joven estudiante y particularmente en carreras de STEM. Invito a los chicos jóvenes a que apuesten por ingeniería y lo que se viene porque son las carreras del futuro y hay mucho potencial en Argentina y desde Argentina para el mundo”, expresó, más allá de que admitió que “existen distintos tipos de ingeniería y van apareciendo nuevos perfiles y especialidades”.

La referente de ABB destacó que “hay un diferencial, porque tenemos mucho talento argentino”, tras lo cual sentenció: “Es una oportunidad histórica para el país y está en nosotros hacer que ese conocimiento y ese derrame de sectores que hoy están tan pujantes queden en el país y generen valor agregado, no solamente por lo que se puede exportar de recursos naturales”.