Eficiencia energética, medición inteligente y transformación digital para un futuro más sustentable

Nicolás Bin, de Siemens Argentina and Uruguay; y Alejandra Martínez, de Enel, participaron del sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

Nicolás Bin, Country Head for Smart Infrastructure at Siemens Argentina and Uruguay; y Alejandra Martínez, Directora de Comunicaciones de Enel, participaron del sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.