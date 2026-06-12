La Selección Argentina inicia su sueño de volver a ser campeón mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026. El martes 16 tendrá su esperado debut, que será ante Argelia, en Kansas City.
La Selección argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia: horario, TV y todos los detalles
Conocé todos los detalles sobre el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, que será el próximo martes ante Argelia.
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Tras alcanzar la gloria en Qatar 2022, el equipo de Scaloni llega como candidato tras proclamarse también campeón en la Copa América 2024, en lo que se pronostica que será la última Copa Mundial de Lionel Messi.
Por otro lado, el equipo africano se clasificó a la cita mundialista tras quedar en primer lugar del Grupo G de las Eliminatorias de la CAF.
Argentina y Argelia comparten el Grupo J del Mundial 2026 con Austria y Jordania.
Cuándo juegan Argentina vs Argelia en el Mundial 2026
El primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 es el martes 16 de junio, a las 22:00 horas de Buenos Aires.
Dónde ver los partidos de Argentina en el Mundial de fútbol 2026: TV y streaming
De acuerdo con información de la FIFA, en Argentina los poseedores de los derechos de transmisión son:
- TyC Sports
- DirecTV
- Radio La Red
- Tele Red Imagen
- TELEFE
- ESPN
- Radio Cadena 3
- Radio Mitre
Dónde se juega Argentina vs Argelia
El partido de la Selección Argentina contra Argelia será en el Estadio Kansas City, un recinto con capacidad para 73.000 personas, de acuerdo con datos de la FIFA.
Un estadio que también se utiliza en la NFL y que cuenta con varios reconocimientos internacionales por el ambiente que se vive dentro de él.
Próximos partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de fútbol 2026
- Martes, 16 de junio: Argentina vs. Argelia a las 22:00 horas
- Lunes, 22 de junio: Argentina vs. Austria a las 14:00 horas
- Sábado, 27 de junio: Jordania vs. Argentina a las 19:00 horas
El historial entre Argentina y Argelia
Solo existe un antecedente entre la Selección Argentina y Argelia. Fue un partido amistoso celebrado el 5 de junio de 2007.
Aquella vez fue parte de la preparación de la Selección para la Copa América 2007. El duelo terminó con marcador 4-3 de la "Albiceleste".
Un duelo que tuvo la presencia de figuras reconocidas como Lionel Messi, quien anotó dos goles para la victoria de su equipo.
Argelia calentó la previa del duelo ante Argentina: "Le ganaremos a Messi"
Ibrahim Maza, una de las jóvenes figuras del seleccionado africano, aseguró que su equipo no le teme al campeón del mundo y avisó que el debut será clave.
“Le ganaremos a Messi, si Alá quiere”, afirmó el volante de 20 años, una de las promesas de Argelia, que intentará dar el primer gran golpe del torneo frente al equipo de Lionel Scaloni, vigente campeón del mundo y líder del ranking FIFA.
“El primer partido es clave. Ellos provocan mucho, pero tenemos que jugar con cabeza fría y meterle ganas”, agregó el futbolista, en una declaración que no pasó inadvertida por el peso del rival y por la referencia directa a Messi.
El atacante también aseguró que Argelia buscará representar de la mejor manera a su gente: “Vamos a dejar todo en la cancha para que la gente se sienta orgullosa”, sostuvo.