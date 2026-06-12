Conocé todos los detalles sobre el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, que será el próximo martes ante Argelia.

La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia: horario, TV y todos los detalles

La Selección Argentina inicia su sueño de volver a ser campeón mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026 . El martes 16 tendrá su esperado debut, que será ante Argelia, en Kansas City .

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Tras alcanzar la gloria en Qatar 2022 , el equipo de Scaloni llega como candidato tras proclamarse también campeón en la Copa América 2024 , en lo que se pronostica que será la última Copa Mundial de Lionel Messi.

Por otro lado, el equipo africano se clasificó a la cita mundialista tras quedar en primer lugar del Grupo G de las Eliminatorias de la CAF.

Argentina y Argelia comparten el Grupo J del Mundial 2026 con Austria y Jordania.

El primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 es el martes 16 de junio, a las 22:00 horas de Buenos Aires.

image Argelia, el rival del debut para la Selección Argentina

Dónde ver los partidos de Argentina en el Mundial de fútbol 2026: TV y streaming

De acuerdo con información de la FIFA, en Argentina los poseedores de los derechos de transmisión son:

TyC Sports

DirecTV

Radio La Red

Tele Red Imagen

TELEFE

ESPN

Radio Cadena 3

Radio Mitre

Dónde se juega Argentina vs Argelia

El partido de la Selección Argentina contra Argelia será en el Estadio Kansas City, un recinto con capacidad para 73.000 personas, de acuerdo con datos de la FIFA.

Un estadio que también se utiliza en la NFL y que cuenta con varios reconocimientos internacionales por el ambiente que se vive dentro de él.

seleccion argentina

Próximos partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de fútbol 2026

Martes, 16 de junio: Argentina vs. Argelia a las 22:00 horas

Lunes, 22 de junio: Argentina vs. Austria a las 14:00 horas

Sábado, 27 de junio: Jordania vs. Argentina a las 19:00 horas

El historial entre Argentina y Argelia

Solo existe un antecedente entre la Selección Argentina y Argelia. Fue un partido amistoso celebrado el 5 de junio de 2007.

Aquella vez fue parte de la preparación de la Selección para la Copa América 2007. El duelo terminó con marcador 4-3 de la "Albiceleste".

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Un duelo que tuvo la presencia de figuras reconocidas como Lionel Messi, quien anotó dos goles para la victoria de su equipo.

Argelia calentó la previa del duelo ante Argentina: "Le ganaremos a Messi"

Ibrahim Maza, una de las jóvenes figuras del seleccionado africano, aseguró que su equipo no le teme al campeón del mundo y avisó que el debut será clave.

“Le ganaremos a Messi, si Alá quiere”, afirmó el volante de 20 años, una de las promesas de Argelia, que intentará dar el primer gran golpe del torneo frente al equipo de Lionel Scaloni, vigente campeón del mundo y líder del ranking FIFA.

“El primer partido es clave. Ellos provocan mucho, pero tenemos que jugar con cabeza fría y meterle ganas”, agregó el futbolista, en una declaración que no pasó inadvertida por el peso del rival y por la referencia directa a Messi.

El atacante también aseguró que Argelia buscará representar de la mejor manera a su gente: “Vamos a dejar todo en la cancha para que la gente se sienta orgullosa”, sostuvo.