Ámbito Debate cierra su Agenda 2025 con un evento dedicado a los líderes: Cita de CEOs

Será este miércoles 26 de noviembre desde las 9.30 en el Hilton Hotel. A lo largo del año, 98 empresas y 127 speakers participaron de los 14 encuentros del ciclo.

Ámbito Debate clausurará su Agenda 2025 con Cita de CEOs, un evento dedicado a los principales líderes y ejecutivos del país. Contará con la presencia de representantes de importantes compañías tanto argentinas como internacionales, con el objetivo de intercambiar experiencias respecto a lo que deja el año que se va, a las oportunidades y desafíos que identifican para el 2026 y lo que implica ser CEO en la actualidad, entre otros temas.

El encuentro se desarrollará el miércoles próximo a partir de las 9.30 en el Hotel Hilton y podrá seguirse en vivo a través de ambito.com y del canal de YouTube de Ámbito . Allí también pueden encontrarse entregas anteriores del ciclo.

A lo largo del año, Ámbito Debate desarrolló 14 eventos, por los que pasaron 98 empresas y 127 speakers , con el objetivo de fomentar la discusión y el intercambio entre los principales protagonistas tanto del sector público como privado argentino. Ahora, será el turno de referentes de algunas de las compañías más importantes del país, para conocer qué piensan y qué visión de futuro tienen.

La jornada se dividirá en tres paneles, moderados por periodistas y especialistas de Ámbito . El primero de ellos estará a cargo de Julián Guarino y contará con la participación de el director general de Renault Argentina, Pablo Sibilla ; de la CEO de Dow Argentina, Dolores Brizuela; y de la Country Holding Officer ABB Argentina, Uruguay & Paraguay, Giselle Somale .

Durante su disertación, Sibilla pondrá el foco en "Renaulution", el plan estratégico de la firma para reconectar con su esencia, haciendo eje en el vínculo emocional que la compañía estableció con sus clientes durante los 70 años de presencia en el país. También comentará la experiencia del Kardian, elegido mejor auto de la Argentina y el vehículo más seguro, según CESVI.

En cuanto al futuro, hablará de los planes para el lanzamiento de la pick-up de media tonelada de producción nacional. "Este proyecto transformará la planta Santa Isabel, orientándola a la exportación y consolidando a Renault como actor estratégico en la industria automotriz argentina", anticiparon.

Por su parte, Somale se referirá a la ampliación de la instalación local con la inauguración del “Centro de Capacitación Tecnológico Regional” en CABA, y ya terminando los últimos logros para la certificación industrial sustentable de ABB que denominamos “Mision to Zero” (plan global de reducción de emisiones de todas las operaciones de ABB en los scopes 1 y 2 para el año 2050, tomando como base el año 2019) de su planta en Tucumán, con la cual abastecen a la región LATAM con mismos estándares de fabricación global.

"Esta longeva radicación nos da la mejor característica de partners tecnológicos estratégicos y sustentables para los diversos proyectos que se están dando en el marco del RIGI de la mano de empresas con las cuales ya trabajamos en el resto del mundo en los sectores de Minería y Energía, y seguir acompañando a los sectores tradicionalmente fuertes de nuestra Economía Industrial general", detallaron desde la empresa.

El segundo panel, en tanto, estará integrado por el presidente de Max Capital, Tomás Vassolo; el presidente de Mercedes-Benz Compañía Financiera, Diego Marín; y por el CEO de Hoteles Howard Johnson y Days INN, Pablo Albamonte. La moderación estará a cargo del jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile.

Posteriormente, a las 11.10 será el turno del tercer panel de la jornada, integrado por Diego García, Director General CVC Corp Argentina; Andrés Ondarra, Gerente General de Binance Argentina y Cono Sur; y Federico Giannoni, CEO de Focus Logo. El mismo contará con la moderación del editor de Economía de Ámbito, Juan Pablo Marino.

Finalmente, el cuarto y último panel del evento comenzará a las 12 y será moderado por Andrea Glikman, periodista de Ámbito especializada en negocios. Participarán Lucas Bianchi, CEO & Founder de Interborders; Juan Pablo Fasanella, Presidente y CEO de AUSA; Pablo Aperio, CEO de Travel Services; y Lisandro Lopez, Director General de Grupo Indalo.

Como es habitual, el encuentro se podrá seguir en vivo a través de ambito.com y por el canal de YouTube de Ámbito. Asimismo, en ambito.com/ambito-debate estarán disponibles todas las notas con lo que dejó el evento.

De esta manera, Ámbito Debate le pondrá el moño a un auspicioso 2025, donde importantes figuras del sector público y privado le pusieron voz al intercambio de ideas, en el marco de un contexto desafiante. El ciclo no solo continuará en 2026, sino que lo hará con nuevos formatos y contenidos novedosos.