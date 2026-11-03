Gustavo Sáenz criticó el aumento de subsidios al transporte en el AMBA: "El federalismo se muestra con hechos"

"El discurso de 'no hay plata' se contradice con estas decisiones", protestó el gobernador de Salta ante la resolución publicada en el Boletín Oficial. Habló de "ciudadanos de primera y de segunda".

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , apuntó contra Nación por el aumento de los subsidios al transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y aseguró que "el discurso de 'no hay plata' se contradice con estas decisiones".

"Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte en el AMBA, mientras Salta y las provincias del interior seguimos haciendo un enorme esfuerzo para sostener el servicio", protestó el mandatario en sus redes sociales, citando un artículo de Ámbito .

Al respecto, Sáenz dijo que hay trabajadores que necesitan llegar a sus empleos, estudiantes, jubilados y familias que dependen del colectivo todos los días.

En ese sentido, sostuvo que "recursos hay" pero que "no se distribuyen de manera equitativa". "El discurso de 'no hay plata' se contradice con estas decisiones, donde Nación cede ante la presión de las empresas porteñas mientras sigue postergando al interior", lanzó el líder salteño.

Acto seguido, el gobernador afirmó que no se puede hablar de equilibrio fiscal y federalismo "cuando se beneficia a unos y se perjudica a otros" y se preguntó: "¿Hasta cuándo va a haber argentinos de primera y de segunda?"

Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte en el AMBA, mientras Salta y las provincias del interior seguimos haciendo un enorme esfuerzo para sostener el servicio. Hay trabajadores que necesitan llegar a sus empleos, estudiantes, jubilados y familias… pic.twitter.com/qbs9nNNPzF — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) November 3, 2026

Por otra parte, aseguró que desde que Nación eliminó los subsidios al transporte urbano del interior, Salta asumió la responsabilidad de amortiguar los costos para cuidar el bolsillo de nuestra gente, "con un gran esfuerzo presupuestario y recursos propios".

"No estamos pidiendo privilegios. Estamos reclamando igualdad de oportunidades y una distribución justa de los recursos", añadió. Y cerró: "El federalismo no se declama, se demuestra con hechos".

Las quejas de Sáenz refieren a la nueva nueva estructura de costos para los colectivos de jurisdicción nacional del AMBA aprobada por la Secretaría de Transporte, que fijó las compensaciones que el Estado pagará a las empresas entre octubre de 2026 y enero de 2027. Además, autorizó el pago de $38.840.841.807 en concepto de diferencial de recaudación por los meses de junio a septiembre.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 80/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Transporte, Mariano Plencovich. El valor fijado para enero seguirá vigente en los meses siguientes, hasta que se apruebe un nuevo cálculo.

Antes de oficializarse la medida, también había protestado el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien viene mostrando fuertes contrastes con la gestión de Javier Milei.

En sus redes sociales, el mandamás mediterráneo denunció que, una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte del AMBA y le da la espalda a Córdoba y al interior" y pidió que los recursos se distribuyan "con un criterio federal".

"No se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas a las provincias y, al mismo tiempo, ampliar la asistencia al AMBA", se quejó Llaryora en las redes, al tiempo que advirtió que esa desigualdad "castiga el bolsillo de nuestras familias y encarece la producción y el trabajo en el interior".

"No cuestionamos que se cuide a los pasajeros del AMBA. Exigimos el mismo trato para los cordobeses y para todos los argentinos", concluyó.

La decisión del Gobierno nacional genera rispideces con las provincias en plenas negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, con la suspensión de las PASO como nave insignia.

Hasta el momento, La Libertad Avanza (LLA) no logra sumar los votos necesarios para dejar sin efecto las primarias y sus coroneles políticos intentan acercar posiciones con los gobernadores.