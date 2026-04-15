Escapadas de lujo por pocos dólares: 4 países donde el cambio está de tu lado

Destinos de los más sorprendentes, donde se puede vivir experiencias increíbles sin tener que gastar todos tus ahorros.

Viajar por el mundo no siempre implica gastar todos tus ahorros en dólares . Existen destinos poco conocidos, o al menos no tan masivos, donde el cambio favorece a los turistas y permite disfrutar experiencias de lujo por mucho menos dinero. En un contexto donde el presupuesto rinde de manera distinta según el país, elegir bien el destino es clave.

Hay lugares donde alojamiento, comida y actividades cuestan una fracción de lo que valen en Europa occidental o Estados Unidos, sin resignar calidad ni atractivos. A continuación, te mostramos cuatro países donde podés viajar barato, vivir experiencias inolvidables y aprovechar al máximo tu presupuesto: Rumania, Vietnam, India y Egipto.

Más allá de los destinos turísticos clásicos, existen países donde el costo de vida es considerablemente más bajo, lo que permite a los viajeros acceder a hoteles, excursiones y gastronomía a precios muy accesibles. Estos lugares no solo son económicos, sino que también ofrecen una enorme riqueza cultural, paisajes impactantes y propuestas únicas que muchas veces superan a los destinos más populares.

Elegir este tipo de destinos implica una ventaja clara: con el mismo presupuesto, podés viajar más tiempo, hacer más actividades y vivir una experiencia mucho más completa.

Rumania es uno de los países más económicos del Viejo Continente, con precios que pueden ser entre un 40% y 60% más bajos que en Europa occidental. En promedio, un viaje puede costar entre 50 y 150 dólares por día , dependiendo del nivel de comodidad.

Con increíbles paisajes y edificaciones, es un destino poco conocido que sorprende a turistas.

En alojamiento, los hostels arrancan desde los 10 hasta los 25 dólares por noche, mientras que hoteles más cómodos siguen siendo accesibles. Comer también es barato: un plato en la calle o en locales simples cuesta entre 3 y 8 dólares, y un restaurante promedio ronda los 10 a 20 dólares.

El transporte es económico (taxis y traslados cortos a bajo costo), y las actividades turísticas son muy accesibles: entrar al Castillo de Bran cuesta entre 10 y 15 dólares, y otros sitios históricos rondan los 5 a 20 dólares.

Vietnam

Vietnam es uno de los destinos más baratos del mundo para visitar en 2026, con un gasto promedio de apenas 30 a 45 dólares por día en modo económico. El alojamiento es muy accesible: desde 15 a 30 dólares por noche en hoteles económicos o incluso menos en hostels. Comer es uno de los grandes atractivos: la comida callejera cuesta entre 1 y 2 dólares, mientras que en restaurantes podés gastar entre 3 y 10 dólares por comida.

Vietnam Es uno de los destinos con mala prensa, pero que esconde una historia y una cultura dignas de admirar. Imagen: Expedia

El transporte también es muy barato: buses urbanos desde unos pocos centavos hasta 2 dólares, viajes en apps entre 2 y 5 dólares, y vuelos internos entre 25 y 70 dólares.

En cuanto a actividades, hay opciones para todos los presupuestos: entradas a museos desde 1 a 3 dólares, tours desde 10 a 40 dólares, y experiencias icónicas como la Bahía de Ha Long entre 30 y 100 dólares según el nivel.

India

India es una de las alternativas económicas más elegidas con un presupuesto diario que puede ir de 15 a 30 dólares en modo lowcost. El alojamiento es extremadamente accesible: desde 3 a 10 dólares por noche en guesthouses o alojamientos básicos. La comida es otro de sus grandes atractivos: un plato completo puede costar entre 1 y 2 dólares, mientras que comer todo el día ronda los 5 a 8 dólares.

India No es de los que están mejor vistos para turistear, pero es un país accesible en precios y con una historia milenaria. Imagen: Jaisalmer/Getty Images

El transporte también es muy económico: trenes de larga distancia entre 5 y 15 dólares, y traslados urbanos por apenas unos pocos dólares.

En cuanto a actividades, muchos templos son gratuitos o muy baratos, y entradas a sitios emblemáticos como el Taj Mahal rondan los 14 dólares, lo que representa uno de los gastos más altos del viaje

Egipto

Egipto es otro destino donde el dólar rinde muchísimo. En 2026, un viajero puede gastar entre 50 y 80 dólares por día en modo económico, o entre 120 y 200 dólares para una experiencia más cómoda. El alojamiento arranca en 5 a 25 dólares por noche en opciones económicas, mientras que hoteles de gama media cuestan entre 40 y 120 dólares.

Egipto Por su historia, su nivel cultural y sus maravillas es uno de los destinos que no te pueden faltar. Imagen: travelandleisure

Comer es muy accesible: desde 3 a 7 dólares por comida en lugares locales, y entre 10 y 25 dólares en restaurantes más completos. El transporte (taxis, apps o transporte público) puede costar entre 5 y 15 dólares diarios, y las actividades varían bastante: desde entradas económicas a sitios históricos hasta tours guiados que oscilan entre 40 a 100 dólares por día.