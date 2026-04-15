Los mercados reaccionan sin sobresaltos tras el dato de inflación, pero caen bonos y acciones tras declaraciones de Bessent

Los títulos en dólares operan en baja en el arranque de la jornada, presionados por la incertidumbre global tras dichos de Scott Bessent. Las acciones argentinas también se encuentran presionadas.

Los bonos en dólares caen este miércoles 15 de abril, luego de las declaraciones de Scott Bessent sobre la aplicación de aranceles en mayo, que comenzaron a tensionar a los inversores y anticipan caídas en Wall Street.

Los bonos en dólares caen hasta 0,6% encabezado por el Global 2046, seguido del Bonar 2041 (-0,6%) y el Global 2030 (-0,4%). En tanto, el Bonar 2038 y el Bonar 2099 marcan las únicas subas de hasta 0,2%. Así, el riesgo país medido el J.P Morgan se ubica a 525 puntos básicos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán podría terminar pronto y pidió al mundo que esté atento a "dos días increíbles", mientras las fuerzas estadounidenses imponen ‌un bloqueo que hacía dar media vuelta a los buques que salían de los puertos iraníes. Pero también, el temor se incrementó luego de que Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU indicara que podrían reestablecerse los aranceles a los niveles vigentes antes de que la Corte Suprema anulara esas medidas.

S&P Merval cae 0,9% a 2.923.413,60 puntos, mientras que en dólares cede el mismo nivel a 1.985,00 puntos. Las acciones que más descienden son Loma Negra (-2,9%), Metrogas (-2,7%), Transportadora Gas del Norte (-2,6%) y Aluar (-2,5%). En Wall Street, l as acciones argentinas caen 2,3 % lideradas por Central Puerto, Edenor (-2%), Transportadora Gas (-1,9%) y Telecom Argentina (-1,7%).

De esta forma, los mercados se toman un respiro tras el el salto inflacionario de marzo ya que se considera como un hecho transitorio ‌hacia un deseado descenso, pero que no cambia el escenario macroeconómico. El Índice de Precios al ‌Consumidor (IPC) de marzo subió un 3,4%, desde un 2,9% del mes previo, con lo que acumula en el primer trimestre del año un incremento del 9,4% y del 32,6% en la medición interanual.

"El dato fue malo, pero por el momento no cambia las estrategias de inversión", afirmó un operador financiero. "Se descontaba que estuviera por arriba del 3%", acotó.

Mientras tanto, el circuito financiero aguarda el resultado de una licitación de bonos que realizará ‌más tarde el Tesoro para enfrentar vencimientos por alrededor de 8,3 billones de pesos, lo que reflejaría el apetito del mercado. "Desde 'Estrategias de Inversión', mantenemos ‌una postura cauta respecto al posicionamiento en pesos", dijo IOL Inversiones. "No identificamos un diferencial significativo a favor de los instrumentos CER (ajuste por inflación) en los niveles actuales, pero nos sentimos cómodos con su cobertura dado el comportamiento de los precios en los últimos meses", señaló.