Inflación: cuánto hubiera dado el índice de precios si se utilizaban las canastas actualizadas + Seguir en









El Gobierno mantiene postergada la actualización metodológica en un contexto de subas en servicios y transporte.

Dos consultoras estimaron con el cambio de ponderador. Mariano Fuchila

El dato de inflación de marzo, que se ubicó en 3,4% según informó el INDEC, volvió a poner en el centro del debate la metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Es que, de haberse aplicado la actualización pendiente del indicador, el registro habría sido más elevado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La nueva canasta, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, otorga mayor peso a rubros como servicios públicos, transporte y educación, que en los últimos meses mostraron fuertes incrementos como parte del proceso de recomposición de precios relativos.

Según estimaciones privadas, el impacto de este cambio no es menor. La consultora Equilibra calculó que la inflación de marzo habría alcanzado el 3,65%, acumulando un 9,7% en el primer trimestre. En la misma línea, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) proyectó una variación cercana al 3,5% para ese mes.

HF5GLcAWkAAK8f3 La estimación de la consultora Equilibra Las diferencias responden principalmente a la mayor incidencia de algunos rubros en la nueva estructura del índice. En particular, educación y combustibles —dos de los capítulos con mayores subas en marzo— tendrían un peso aproximadamente tres puntos porcentuales superior en el IPC actualizado.

Pese a haber anticipado la modificación, el Gobierno decidió postergar su implementación en febrero, lo que derivó en la salida de Marco Lavagna del organismo estadístico. Desde entonces, no hay precisiones sobre cuándo se adoptará formalmente la nueva metodología.

Inflación: qué rubros subieron más según el registro de INDEC En términos generales, el IPC de marzo mostró una aceleración respecto de los meses previos, con un alza acumulada del 9,4% en el primer trimestre y una variación interanual del 32,6%. Los mayores incrementos se registraron en Educación (12,1%), Transporte (4,1%) y Vivienda, agua, luz y gas (3,7%). Desde el Gobierno atribuyeron el resultado a factores transitorios. Durante el AmCham Summit 2026, el presidente Javier Milei sostuvo que el dato responde a la caída en la demanda de dinero en la segunda mitad del año pasado, junto con el impacto estacional de la educación, el aumento de la carne y las tensiones en Medio Oriente, que afectaron los costos de transporte. “Tenemos que terminar de acomodar los precios relativos y converger hacia ahí. Lo que hay que hacer es tener paciencia”, afirmó el mandatario, quien remarcó que la política monetaria no se modificó y que la inflación de largo plazo tenderá a niveles internacionales. En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el proceso de desinflación se interrumpió en la previa electoral por una fuerte dolarización, pero aseguró que la tendencia se retomará en los próximos meses. “A partir de abril vamos a ver una desaceleración muy importante. La inflación va a tener certificado de defunción”, sostuvo.

Temas INDEC

Inflación