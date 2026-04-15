Los compromisos asumidos por la Argentina en el acuerdo con el FMI: estricta política monetaria y suba de reservas en u$s8.000 millones + Seguir en









Este martes el Gobierno y el FMI acordaron la aprobación de la segunda revisión del programa EFF, lanzado exactamente hace un año. Esto desbloquea, sujeto a revisión del directorio del organismo, un desembolso de u$s1.000 millones.

El Fondo aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina.

Este martes el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo para la aprobación de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas, que podría desbloquear un desembolso de u$s1.000 millones. En ese marco, se trazaron una serie de definiciones clave sobre las políticas macroeconómicas que, según la visión conjunta, equilibrarán la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento.

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"Se alcanzaron acuerdos sobre un sólido paquete de políticas para consolidar los notables logros en materia de estabilización y la reducción sostenida de los niveles de pobreza desde finales de 2023", señaló el comunicado emitido en la jornada por el FMI. En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que "este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país".

Los puntos más salientes del paquete de políticas acordado con el FMI Entre los puntos más saliente del paquete de políticas planificado se destacó la profundización de la política monetaria como herramienta para controlar la inflación. "La política monetaria se mantendrá suficientemente estricta para seguir apoyando el proceso subyacente de desinflación, con la ampliación de las bandas cambiarias y una mayor transparencia mediante la publicación de un informe trimestral que evalúe el desempeño en relación con los objetivos del programa monetario", detalló el FMI.

Pese a que esto sugiere una continuidad del apretón monetario, en paralelo también se planteó la idea, impulsada desde el Gobierno, de remonetizar la economía vía compra de reservas, algo que depende de una recomposición de la demanda de pesos. El Fondo se apegó al plan inicial que se propuso el Gobierno cuando lanzó el programa de acumulación de reservas a comienzos de año, de comprar un monto mínimo de u$s10.000 millones este año en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Asimismo, de acuerdo con el comunicado oficial, se planteó un engrosamiento mínimo de u$s8.000 millones en las reservas netas.

Vale recordar que, en 2026, el Banco Central (BCRA) ya acumuló cerca de u$s6.000 millones, mientras que las reservas netas crecieron en torno a los u$s4.500 millones. La diferencia se explica fundamentalmente por los pagos de deuda y movimientos en las cotizaciones internacionales. Al contemplar la acumulación consolidada entre las compras del BCRA y las del Tesoro, la cifra es inferior a los u$s3.000 millones desde el 2 de enero, según la consultora Analytica. "Todavía está por debajo de los u$s4.557 millones que deberían haberse acumulado de acuerdo con nuestra métrica prudencial", señaló la entidad . Por otra parte, en el el acuerdo con el FMI se habló de mantener un riguroso control sobre el gasto y aprovechar el superávit fiscal para ganar margen de asistencia social específica. También se debatieron las diferentes fuentes de financiamiento para el cumplimiento de las obligaciones de deuda y la necesidad de avanzar con nuevas reformas estructurales que permitan "impulsar el empleo formal, los mercados de capitales nacionales, la inversión privada y la productividad".