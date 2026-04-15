Guerra de Medio Oriente EN VIVO: EEUU restablece sanciones al crudo iraní y aumenta la presión sobre Teherán

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Israel desmanteló un cuartel de Hezbolá en el sur del Líbano

Israel Hezbolá

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desarticularon un cuartel operativo utilizado por Hezbolá durante una ofensiva en el sur del Líbano, en el marco de operaciones destinadas a fortalecer la defensa fronteriza y proteger a las comunidades del norte de Israel.

El operativo fue llevado adelante por la 8ª Brigada de Reserva “El Viejo”, bajo el mando de la 91ª División, que continúa con acciones terrestres en la zona. Según informaron fuentes militares, estas maniobras buscan consolidar la línea defensiva en el frente norte ante la persistencia de ataques y amenazas provenientes del territorio libanés.

Durante la intervención, las tropas localizaron un lanzador apuntado hacia asentamientos del norte de Israel, además de misiles antitanque y un amplio arsenal. Entre los elementos incautados se encontraron medios tecnológicos, armas personales, explosivos, granadas y municiones que, de acuerdo con las FDI, eran utilizados por integrantes de Hezbolá para planificar y ejecutar ataques contra fuerzas israelíes y población civil.