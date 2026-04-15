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15 de abril 2026 - 09:52

Guerra de Medio Oriente EN VIVO: EEUU restablece sanciones al crudo iraní y aumenta la presión sobre Teherán

El Estrecho de Ormuz, la crucial ruta de transporte de petróleo.

El Estrecho de Ormuz, la crucial ruta de transporte de petróleo.

Por Armada Real de Tailandia

La tregua entre Estados Unidos e Irán muestra señales de ruptura mientras crecen las amenazas, se endurece el bloqueo en el estrecho de Ormuz y persiste la incertidumbre en la región.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no logró reducir la tensión en Medio Oriente y rápidamente evidenció sus límites. Ambas partes cuestionaron el alcance de la tregua, mientras Teherán exigió incluir a Líbano en el acuerdo por los ataques israelíes en Beirut. Donald Trump, que inicialmente consideró ese frente como “una escaramuza separada”, ahora busca un entendimiento que permita reabrir el estrecho de Ormuz.

En paralelo, Estados Unidos mantiene un bloqueo total sobre los puertos iraníes en esa vía estratégica tras el fracaso de las negociaciones. Trump aseguró haber destruido 158 buques iraníes y afirmó que “la Armada iraní yace en el fondo del mar”, al tiempo que advirtió que cualquier embarcación que desafíe la medida será eliminada. Desde Irán respondieron con amenazas de represalias contra buques militares en la zona.

En este contexto, Washington impulsa dos frentes diplomáticos: intenta retomar el diálogo con Irán (desmentidos por Teherán) y, al mismo tiempo, media entre Israel y Líbano con foco en el desarme de Hezbolá. Sin embargo, las diferencias entre las partes, la continuidad de los combates y el rechazo del grupo armado reducen las posibilidades de avances en el corto plazo.

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Israel desmanteló un cuartel de Hezbolá en el sur del Líbano

Israel Hezbolá

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desarticularon un cuartel operativo utilizado por Hezbolá durante una ofensiva en el sur del Líbano, en el marco de operaciones destinadas a fortalecer la defensa fronteriza y proteger a las comunidades del norte de Israel.

El operativo fue llevado adelante por la 8ª Brigada de Reserva “El Viejo”, bajo el mando de la 91ª División, que continúa con acciones terrestres en la zona. Según informaron fuentes militares, estas maniobras buscan consolidar la línea defensiva en el frente norte ante la persistencia de ataques y amenazas provenientes del territorio libanés.

Durante la intervención, las tropas localizaron un lanzador apuntado hacia asentamientos del norte de Israel, además de misiles antitanque y un amplio arsenal. Entre los elementos incautados se encontraron medios tecnológicos, armas personales, explosivos, granadas y municiones que, de acuerdo con las FDI, eran utilizados por integrantes de Hezbolá para planificar y ejecutar ataques contra fuerzas israelíes y población civil.

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Israel refuerza el llamado a evacuar el sur del Líbano en plena ofensiva contra Hezbolá

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Israel volvió a emitir una advertencia de evacuación masiva para el sur del Líbano en el marco de los enfrentamientos con el grupo Hezbolá, en una escalada que mantiene en tensión a la región.

Las Fuerzas de Defensa de Israel insistieron en que la población civil debe abandonar sus hogares ante la continuidad de los ataques. “El accionar de Hezbollah obliga a las FDI a responder de manera contundente. Los ataques persisten, por lo que, para su protección, solicitamos de nuevo que abandonen sus viviendas de inmediato y se trasladen al norte del río Zahrani”, expresó el portavoz militar, Avichay Adraee, a través de la red social X.

La advertencia se produce en medio de una intensificación de las operaciones militares, donde Israel busca debilitar la presencia de Hezbolá en la zona fronteriza, mientras crece la preocupación por el impacto del conflicto en la población civil y la estabilidad regional.

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Aseguran que Irán utilizó un satélite de China para espiar bases militares de EEUU

base militar eeuu qatar

En medio de una semana más de tensiones en Medio Oriente, el reconocido medio estadounidense el Financial Times reportó que Irán adquirió en secreto un satélite espía chino a finales del año 2024. Según la denuncia, el mismo habría permitido llevar adelante el ataque a bases estadounidenses durante la reciente guerra.

El artefacto bajo la lupa es el satélite TEE-01B fabricado y lanzado por la empresa china Earth Eye Co, fue adquirido por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica luego de haber despegado rumbo al espacio, según el informe que basa su información en documentos militares iraníes filtrados.

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EEUU apunta a un "gran acuerdo" total con Irán y ofrece apertura económica: qué pide a cambio

DONALD TRUMP MOJTABA JAMENEI

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que la administración de Donald Trump busca un acuerdo integral con Irán.

Durante un acto de Turning Point USA en la Universidad de Georgia, Vance dejó en claro que la estrategia estadounidense no contempla acuerdos parciales. “El presidente Trump no quiere un acuerdo pequeño, busca el gran acuerdo”, sostuvo al referirse a las negociaciones mantenidas en Islamabad.

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Bitcoin se mantiene sobre los u$s74.000, a la espera de un nuevo diálogo entre EEUU e Irán

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El mercado de criptomonedas opera con ligeras caídas este miércoles, mientras la atención se centra en las novedades sobre la guerra en Medio Oriente. En este marco, Bitcoin (BTC) cae 0,5% y operar arriba de los u$s74.031, según Binance.

En tanto, Ethereum (ETH) retrocede 2,2% hasta los u$s2.322, y entre las altcoins resaltan las pérdidas de Solana (-3,1%), y XRP (-1,1%).

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EEUU aseguró que paralizó por completo el comercio marítimo iraní con el bloqueo de los puertos

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Estados Unidos confirmó el bloqueo total de los puertos de Irán y aseguró haber paralizado por completo su comercio marítimo, en una operación que, según el Comando Central, se ejecutó en menos de 36 horas y afectó directamente el flujo económico clave del país.

El Comando Central de Estados Unidos informó que la medida impide el tránsito de buques hacia y desde territorio iraní. A través de comunicados oficiales, el organismo sostuvo que logró “paralizar por completo” el comercio marítimo que “entra y sale” del país.

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