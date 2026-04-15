Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 15 de abril

El dólar oficial repuntó $10 el martes aunque se mantuvo por debajo del cierre de la semana pasada y en un bajo nivel respecto del promedio de las últimas décadas. El dólar blue cotizó a $1.410 y casi igualó la cotización del MEP, mientras que el CCL operó en torno a los $1.470.
Bitcoin se mantiene sobre los u$s74.000, a la espera de un nuevo diálogo entre EEUU e Irán
El mercado de criptomonedas opera con ligeras caídas este miércoles, mientras la atención se centra en las novedades sobre la guerra en Medio Oriente. En este marco, Bitcoin (BTC) cae 0,5% y operar arriba de los u$s74.031, según Binance.
En tanto, Ethereum (ETH) retrocede 2,2% hasta los u$s2.322, y entre las altcoins resaltan las pérdidas de Solana (-3,1%), y XRP (-1,1%).
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