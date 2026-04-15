Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 15 de abril

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Bitcoin se mantiene sobre los u$s74.000, a la espera de un nuevo diálogo entre EEUU e Irán

El mercado de criptomonedas opera con ligeras caídas este miércoles, mientras la atención se centra en las novedades sobre la guerra en Medio Oriente. En este marco, Bitcoin (BTC) cae 0,5% y operar arriba de los u$s74.031, según Binance.

En tanto, Ethereum (ETH) retrocede 2,2% hasta los u$s2.322, y entre las altcoins resaltan las pérdidas de Solana (-3,1%), y XRP (-1,1%).

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