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15 de abril 2026 - 09:19

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 15 de abril

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial repuntó $10 el martes aunque se mantuvo por debajo del cierre de la semana pasada y en un bajo nivel respecto del promedio de las últimas décadas. El dólar blue cotizó a $1.410 y casi igualó la cotización del MEP, mientras que el CCL operó en torno a los $1.470.

El mercado esperaba con ansias el número de inflación de marzo, que dio a conocer el INDEC. El Índice de Precios al Consumidor se aceleró desde el 2,9% al 3,4%, la cifra más alta en un año. Desde el Gobierno admitieron que el número es "malo", pero aseguraron que hay argumentos para sostener que el recalentamiento es transitorio. En el plano global, las negociaciones entre Irán y EEUU siguen acaparando todas las miradas.

Este miércoles, el Tesoro lleva a cabo la primera licitación de deuda de abril y el Ministerio de Economía da a conocer el informe de deuda mensual de marzo.

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Bitcoin se mantiene sobre los u$s74.000, a la espera de un nuevo diálogo entre EEUU e Irán

El mercado de criptomonedas opera con ligeras caídas este miércoles, mientras la atención se centra en las novedades sobre la guerra en Medio Oriente. En este marco, Bitcoin (BTC) cae 0,5% y operar arriba de los u$s74.031, según Binance.

En tanto, Ethereum (ETH) retrocede 2,2% hasta los u$s2.322, y entre las altcoins resaltan las pérdidas de Solana (-3,1%), y XRP (-1,1%).

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Dólar en baja: mayor oferta empuja al oficial a mínimos y amplía la brecha con el techo de la banda

Dólar dinero plata

El dólar oficial profundiza su tendencia bajista y acumula seis ruedas consecutivas en retroceso, en un contexto de mayor oferta de divisas que el Banco Central (BCRA) aprovecha para reforzar reservas sin tensar el esquema cambiario.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró en $1.354 para la venta, tras caer $16 en la última jornada, y perforó así niveles mínimos nominales de casi seis meses. Esta dinámica se da en paralelo a un volumen operado superior a u$s581 millones, reflejo de una plaza con fuerte presencia vendedora.

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Deuda: Luis Caputo sale a renovar $8,3 billones y vuelve a medir el apetito por los Bonares en dólares

Por Carlos Lamiral

El Tesoro anunció las condiciones de la nueva licitación, que se realizará este miércoles para intentar refinanciar vencimientos por un total de $8,3 billones, casi todo concentrado en el vencimiento de una Lecap (S17A6). Una de las claves del llamado será ver el costo que tendrá que pagar el Tesoro para llegar a un rollover del 100%.

Por otro lado, el Gobierno volverá a ofrecer bonos de legislación local en dólares: Bonar 2027 y Bonar 2028. Se trata de uno de los mecanismos alternativos que encontró el Ministerio de Economía para conseguir financiamiento en dólares sin tener que salir a los mercados globales.

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Dólar: ya se conoce el techo de la banda de fines de mayo, ¿hasta dónde podrá subir?

El dato de inflación de marzo marcó una variación del 3,4% mensual, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Más allá de su impacto sobre la indexación de algunos servicios y bienes, la cifra también incide de forma directa en la política cambiaria, ya que permite proyectar en qué nivel se ubicará el techo de la banda del dólar oficial para fines de mayo.

El mecanismo adoptado por el equipo económico a comienzos de año establece que el límite superior del tipo de cambio mayorista se actualiza en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un rezago de dos meses en su aplicación.

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