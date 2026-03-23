Héctor Pelecanachis: "Llevamos cinco años sin incidentes con pérdida de días, lo que refleja nuestro compromiso con la seguridad"

El country HSE manager de ABB Argentina, Uruguay y Paraguay, destacó los indicadores de la empresa y su abordaje de la sustentabilidad de manera integral.

El country HSE manager de ABB Argentina, Uruguay y Paraguay , Héctor Pelecanachis , destacó el abordaje de sustentabilidad como concepto integral en la empresa, al participar del primer panel de Ámbito Debate sobre Liderazgo Sostenible .

En el evento, moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Pelecanachis presentó a ABB como una empresa suizo-sueca que tiene 110.000 personas a lo largo del mundo, es líder en tecnología de energía y automatización y tiene 470 personas en la región. “ En Argentina lleva más de 100 años establecida , con operaciones de servicios y proyectos y una planta de producción en Tucumán donde fabricamos llaves térmicas, contactores e interruptores diferenciales”, destacó.

Y apuntó: “En ABB entendemos la sustentabilidad de manera integral y esto incluye salud, seguridad ocupacional, medio ambiente y respeto por las personas . Al ser tan extensa y diversidad cultural, se estableció un sistema global, que se llama ABB Way, con diversidad de países, pero una sola línea en cuanto a sustentabilidad”.

A la vez, Pelecanachis puso de relieve la cultura de la seguridad con tres ejes: “procesos, liderazgo y tecnología”. “ En seguridad, tenemos un sistema que se basa en la colaboración mutua entre todo el personal, que hace que haya una participación activa del personal en la prevención mediante reportes ”, precisó.

El referente de ABB llamó a “anticiparse a lo que va a ocurrir y no esperar a que ocurra”. “Se busca que cuando una persona detecta una situación de peligro, la notifique y la neutralice. Es decir, que sea la que la corrija y reporte. Esto hace que haya un sentido de la prevención muy amplio y la siniestralidad baje”, valoró.

A la par, sacó chapa de un interesante récord. “Los indicadores demuestran nuestra gestión en la materia. Tenemos más de cinco años sin incidentes con pérdida de días, lo que refleja el compromiso de toda la organización con la seguridad y el cuidado de las personas”, aseguró.

Y aclaró que “no son accidentes, porque eso sería algo que no se puede evitar y el 95% de las situaciones se dan por comportamientos, con lo cual se pueden evitar con este sistema y la conciencia del personal”.

La creciente agenda de sostenibilidad

Pelecanachis contó que lleva 50 años en la empresa y dio testimonio de que “la sustentabilidad es algo que fue creciendo”, comparando que “en seguridad e higiene, que era la vieja denominación, costaba mucho implementar todo esto, más allá de que la legislación estaba desde 1972”.

“Llevó años, no es que logramos estos indicadores de a noche a la mañana. Trabajar sobre la cultura de seguridad es algo muy duro y hay que convencer a la gente de que es importante que vuelva a su casa como vino y además que tenga empatía con el compañero”, precisó.

En esa línea, destacó que ABB está alineado con la agenda 2030 y puso como ejemplo la planta de Tucumán. “Tenemos paneles solares que generan el 30% de la energía y el resto se compra energías renovables. Además, fue la tercera planta a nivel global en certificarse en un programa interno que se llama Mission to Zero, que busca la reducción paulatina del consumo energético y de la generación de residuos”, afirmó.

Hector Pelecanachis

Los estándares internacionales y la importancia del liderazgo

Pelecanachis explicó que “existe un monitoreo permanente” y aclaró: "Trabajamos con estándares internacionales como ISO 45.001 en salud y seguridad ocupacional e ISO 14.001 en gestión ambiental, certificaciones que, en la región, ABB tiene en Argentina y Uruguay".

Al mismo tiempo, habló de “un sistema de monitoreo interno porque, si no vas viendo los desvíos que se producen día a día, esto decae y comienzan los incidentes de cualquier tipo. En cambio, al observarlo, podés tomar acciones inmediatas y corregir. Porque en cuanto baja el interés, comienzan los incidentes de nuevo”. También consideró que “lo importante es persistir a lo largo del tiempo y para esto necesitás el liderazgo de la dirección de la compañía y también de todo el personal”.

Al poner el foco en el liderazgo sostenible, Pelecanachis afirmó que “hay nuevos líderes que van a ir surgiendo y lo esperable es que tengan conciencia del tema de sustentabilidad, pero también hay líderes que vienen con pensamientos anteriores y hay que trabajar para concientizar”.

“En ABB hay un concepto de arriba abajo y hoy hay un absoluto convencimiento de todos los mandos de la compañía. Eso hace que funcione”, destacó y apuntó que “las nuevas generaciones nos van impulsando y marcando cosas que no vemos, a pesar de estar compenetrados. Y esto va a seguir evolucionando”.