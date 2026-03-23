Juan Fernández Alves Dacunha: "Entender la formación del talento es estar pensando la industria para adelante"

El director ejecutivo de Conciencia se refirió a la importancia de acompañar las trayectorias educativas en todo el país.

El director ejecutivo de Conciencia , Juan Manuel Fernández Alves Dacunha , abordó el concepto de educación y territorialidad durante su paso por el primer panel de Ámbito Debate sobre Liderazgo Sostenible .

En la cita, que contó con la moderación del jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Fernández Alves Dacunha definió a Conciencia como “una asociación civil que tiene 44 años y nace por un grupo de mujeres que se plantearon a quienes ocupaban el Poder Legislativo en la última dictadura militar y plantearon que Argentina necesitaba transicionar a un sistema democrático y se hicieron cargo del desafío del momento, con talleres de voto y acompañando a partidos políticos en la fiscalización”.

“ Ese ADN está muy presente en la actualidad de combinar la incidencia pública con trabajo en territorio. Estamos convencidos de que la educación sigue siendo el principal motor de cambio de la Argentina ”, planteó y recordó el mensaje del papa Francisco acerca de que “no hay argentinos descartables”.

“Eso está muy presente en la forma en que entendemos el impacto social. Todos tienen interese, motivaciones propias y por sus condicionamientos de origen algunos ven mucho más limitado el desarrollo. Por eso, primero tenemos que identificarlo y después llevarlo adelante”, mencionó.

Al respecto, indicó que “cuando a esos chicos se les da atención, acompañamiento y oportunidades, es increíble lo que pueden lograr, como terminar la secundaria y pensarse primera generación de estudiantes universitarios”, y planteó su mirada a futuro: “ Los cambios no se producen en una hora y media en un taller, sino acompañando durante muchos años. De eso se trata también lo que viene en sustentabilidad y tenemos que discutir como país ”.

La importancia de entender el territorio

En materia educativa, Fernández Alves Dacunha consideró clave “conocer y entender el territorio”. “Tenemos 42 proyectos en 21 provincias y trabajamos en 245 localidades. En el programa de becas, la alianza es para brindar tutoría a estudiantes de nivel primario y secundario en contextos rurales y universitarios de toda la provincia”, precisó.

Y trajo a la mesa el concepto de capilaridad. “Si vemos los datos de por qué un joven en Argentina abandona los estudios secundarios o superiores, el factor económico no es el que más pondera, sino que tiene que ver con contextos educativos y problemas para administrar el tiempo, falta de motivación o conflicto con el trabajo. Y muchas veces la familia no tiene el capital social para poder brindar el acompañamiento que sostiene las trayectorias”, explicó, para luego definir que “solo con transferencia económica no hay buenos resultados de terminalidad”.

“Yendo al programa Porvenir en Misiones, tiene una línea de becas para escuelas EFAs, que son albergues donde los chicos van 15 días a dormir y después vuelven 15 días a sus casas por las distancias. Tenemos 260 becas y hay que pagar un canon para que los chicos puedan alimentares y dormir. Pero si fuéramos solamente a transferir dinero, posiblemente esas trayectorias no se sostendrían”, repasó.

El trabajo de la comunidad es otro factor clave. “Hace muy poquito terminamos un aula satélite en Misiones que construyeron los padres porque necesitaban un espacio más cerca de El Soberbio. Eso sería imposible identificarlo desde Buenos Aires. Hay que tener los pies en la tierra y conversar con las comunidades”, resumió el referente de Conciencia.

La sustentabilidad como una manera de entender el negocio

Fernández Alves Dacunha fue un paso más atrás y repasó que antiguamente el concepto “era solamente filantrópico, con una donación de dinero y no había demasiado compromiso con lo que se hacía, pero eso fue evolucionando y hoy a Conciencia le toca trabajar codo a codo con la empresa”.

Juan Manuel Fernandez Alves Dacunha

Así, consideró que trabajar de forma sustentable “es una manera de entender el negocio” y graficó lo que ocurre con el programa El Porvenir, que busca el acceso a derechos en la ruralidad y particularmente en la producción del tabaco. “No da lo mismo producir con chicos en situación de trabajo infantil, desescolarizados, sin acceso a baño y trabajadores temporales en condiciones de hacinamiento”, repasó.

Sobre esa experiencia, explicó que “en tabaco, el momento donde se vuelve trabajo intensivo producto de la cosecha coincide con las vacaciones de verano, con las escuelas cerradas y con chicos que se quedan sin referente de cuidado en el hogar porque papá y mamá van a trabajar”. Por lo que postuló: “Entender esa realidad y que la empresa se haga cargo de abrir centros de verano, que acá entendemos como una colonia, pero allá no existe, es una manera de entender el negocio”.

“Lo que no se mide no se mejora”

Un factor clave a la hora de hablar de sostenibilidad es el monitoreo de las variables. “Lo que no se mide no se mejora”, resumió Fernández Alves Dacunha, quien sostuvo que al iniciar un proyecto “se construye una línea de bases para entender las dimensiones del punto de partida y cuáles son los indicadores para medir el impacto, tanto para el éxito como los puntos a mejorar, porque a veces uno diseña una estrategia y los resultados no son los que uno espera y se puede corregir en el camino”.

“En nuestro programa en Misiones medimos con rigurosidad cuántos adolescentes terminan a tiempo la escuela o el año, pero el proceso puede durar cinco años y no podés esperar. Entonces, construimos el Índice de Progresión Relativa (IPR), para entender la progresión académica de un alumno antes y después del acompañamiento para tomar decisiones de dónde reforzar y de qué forma abordar la situación”.

Liderazgo y detección de talento

A modo de cierre, Fernández Alves Dacunha sumó como concepto la necesidad de “líderes más humanos y a distintos niveles” y graficó: “Hacen falta líderes con mirada social, como Antonia en Salta, una productora tabacalera que armó un espacio de cuidado en su finca para recibir chicos. Tenemos que promover el liderazgo humano en todos los niveles de la cadena y es un desafío a nivel país”.

“Hay que entender la formación del talento. Estar trabajando en acompañar a los futuros ingenieros en petróleo, maestros, crecimiento demográfico, médicos y enfermeros, es estar pensando la industria para adelante”, concluyó.