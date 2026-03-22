Qué le falta a la Argentina para la reclasificación como mercado emergente, según J.P. Morgan

El banco identifica tres condiciones clave y ve potencial de suba en acciones si se concreta la reclasificación de MSCI, que podría aportar hasta u$s2.300 millones en flujos.

La Argentina necesita cumplir tres condiciones clave para recuperar la categoría de mercado emergente: eliminar los controles de capital, consolidar un régimen cambiario previsible y garantizar reglas de juego estables para los inversores. Así lo plantea JP Morgan en la sexta edición de su Manual del País Argentina , donde reconoce avances, pero advierte que el cambio de estatus aún depende de resolver esos puntos .

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El informe traza un escenario más optimista hacia 2026, en un contexto donde las reformas económicas y la inversión comienzan a ocupar un lugar central. Tras las elecciones legislativas de 2025, el banco destaca una mayor claridad política y un fortalecimiento del mandato reformista del Gobierno.

“El resultado confirmó un amplio respaldo al presidente Javier Milei”, señala el documento, al tiempo que resalta el aumento de representación oficialista en el Congreso, lo que redujo riesgos políticos y mejoró la gobernabilidad .

En ese marco, se aprobaron medidas relevantes como el presupuesto 2026, la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal y una reforma laboral orientada a reducir costos y fomentar el empleo formal.

Desde el punto de vista financiero, JP Morgan observa una mejora en la percepción de riesgo. El riesgo país se comprimió desde niveles cercanos a los 2.700 puntos básicos en 2023 a la zona de 600 puntos, mientras que el tipo de cambio mostró estabilidad tras las elecciones .

Sin embargo, el comportamiento de los activos fue dispar. Mientras la deuda soberana reflejó rápidamente la mejora macroeconómica, las acciones quedaron rezagadas. El banco explica esta dinámica por la ausencia de flujos internacionales, dado que Argentina sigue siendo considerada un mercado “standalone”, fuera de los principales índices globales.

En ese contexto, el equity argentino aparece como el segmento con mayor potencial de recuperación. “Las acciones están baratas en términos relativos”, sostiene el informe, en contraste con bonos que ya operan entre 70 y 80 centavos por dólar .

El principal catalizador para revertir esta situación sería una reclasificación por parte de MSCI. Según las estimaciones del banco, ese evento podría canalizar alrededor de u$s2.300 millones en flujos pasivos hacia acciones locales, a través de índices y ETFs.

Además del ingreso automático de capital, una reclasificación implicaría un cambio en la percepción de riesgo y podría atraer también flujos activos, profundizando el mercado local.

Jamie Dimon Javier Milei Jamie Dimon, CEO de JP Morgan y Javier Milei

Qué compañías podrían ser las más beneficiadas de una reclasificación

El impacto, no obstante, estaría concentrado en un grupo reducido de compañías con mayor liquidez y capitalización. Entre ellas, JP Morgan destaca a YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Vista Energy, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Energía .

Más allá de los fundamentals macroeconómicos, el banco subraya que la decisión de MSCI también dependerá de factores estructurales, como la accesibilidad del mercado, la transparencia regulatoria y la disponibilidad de información para inversores internacionales.

En paralelo, advierte que la consistencia política será determinante. El proceso de reclasificación requiere señales de continuidad en las reformas más allá del ciclo electoral, con las elecciones presidenciales de 2027 como un punto clave de validación.

En términos de timing, el escenario base es que, si Argentina logra sostener el rumbo actual y MSCI inicia el proceso de consulta durante 2026, el país podría recuperar la categoría de mercado emergente entre 2027 y 2028 .