Guerra en Medio Oriente: el jefe de la OTAN calificó de "crucial" la ofensiva de EEUU contra Irán + Seguir en









El secretario general de la alianza, Mark Rutte, sostuvo que la campaña impulsada por el presidente Donald Trump responde a una necesidad estratégica y que el objetivo central es evitar un escenario de mayor inestabilidad internacional.

El jefe de la OTAN calificó de "crucial" la ofensiva de EEUU contra Irán. @NATO

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó este domingo la ofensiva militar liderada por EEUU contra Irán y aseguró que se trata de una acción “crucial” para reducir los riesgos que representan el programa nuclear y los misiles balísticos de Teherán.

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Rutte sostuvo que la campaña impulsada por el presidente Donald Trump responde a una necesidad estratégica. “Es crucial que el presidente y Estados Unidos hagan esto para eliminar la capacidad nuclear y la capacidad de misiles balísticos de Irán, porque representan una amenaza”, afirmó en diálogo con Fox News.

trump rutte reunion otan Mark Rutte junto a Donald Trump. Redes sociales Advertencias sobre una escalada regional y global El jefe de la OTAN remarcó que el objetivo central es evitar un escenario de mayor inestabilidad internacional e insistió en que la magnitud del riesgo trasciende a Medio Oriente. “Es una amenaza existencial para Israel, una amenaza para la región, una amenaza para Europa y para el mundo entero”, expresó en otra intervención. Bajo ese argumento, defendió la continuidad de las operaciones militares como un elemento necesario para la seguridad global.

En ese marco, también hizo referencia a las críticas internas en el país norteamericano respecto al costo político y militar de la ofensiva.“He visto las encuestas, pero realmente espero que el pueblo estadounidense lo apoye porque lo está haciendo para que el mundo entero sea más seguro”, indicó.

Las declaraciones de Rutte se producen en medio de una creciente tensión en la región. Desde Irán, el portavoz militar Ebrahim Zolfagari advirtió que el país podría cerrar completamente el estratégico estrecho de Ormuz en caso de ataques contra sus infraestructuras energéticas. “El estrecho de Ormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas”, afirmó.

El aumento de la tensión en torno a esta ruta marítima clave encendió las alarmas en los mercados energéticos internacionales. Su relevancia para el suministro global de petróleo y gas genera preocupación ante posibles interrupciones en el tránsito, lo que ya impacta en los precios y profundiza la incertidumbre sobre la estabilidad del abastecimiento.