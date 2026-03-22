Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Irán impone restricciones a EEUU e Israel en el estrecho de Ormuz en respuesta al ultimátum de Donald Trump

Live Blog Post

Irán endurece su postura y asegura que el estrecho de Ormuz sigue abierto salvo para EEUU e Israel

Estrecho-de-Ormuz-1024x597 (1)

Irán afirmó que el estrecho de Ormuz permanece abierto a la navegación internacional, salvo para el paso de buques vinculados a países considerados enemigos, en un contexto de máxima tensión con Estados Unidos tras el ultimátum lanzado por Donald Trump y la escalada militar en Medio Oriente.

El representante iraní ante la agencia marítima de la ONU, Ali Mousavi, aseguró que la vía marítima continúa operativa para la mayoría de los barcos, siempre que no estén asociados a los adversarios de Teherán. Sus declaraciones, difundidas por medios iraníes, retoman una entrevista publicada por la agencia china Xinhua.

Leé la nota completa