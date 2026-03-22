SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
22 de marzo 2026 - 09:35

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Irán impone restricciones a EEUU e Israel en el estrecho de Ormuz en respuesta al ultimátum de Donald Trump

buque estrecho ormuz
Por Reuters

El conflicto en Medio Oriente sigue en escalada con nuevos ataques, tensiones en Ormuz y repercusiones globales. Seguí minuto a minuto las últimas novedades.

La guerra entra ya en el inicio de su cuarta semana y su impacto en el comercio mundial - sobre todo en la industria petrolera - comienza a generar las primeras reacciones efectivas de diversos actores del conflicto. En paralelo, los ataques cada vez más se concentran en sectores civiles, en particular en plantas de energía, gasíferas e incluso cerca de plantas nucleares, lo que genera el temor mundial por un accidente que afecta a miles de personas.

Este sábado, más de 20 países se pronunciaron a favor de sumar sus esfuerzos para garantizar el paso seguro en el estrecho de Ormuz, el principal canal de transporte marítimo de crudo.

La medida responde a una condena contundente a las acciones de Irán, tras limitar la navegación en esta ruta clave para el suministro de energía a escala global desde que inició el conflicto el 28 de febrero.

Irán no afloja sus ataques a las embarcaciones. En respuesta, Trump envió un ultimátum al país persa: destruirá sus instalaciones eléctricas si no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas.

Live Blog Post

Irán endurece su postura y asegura que el estrecho de Ormuz sigue abierto salvo para EEUU e Israel

Estrecho-de-Ormuz-1024x597 (1)

Irán afirmó que el estrecho de Ormuz permanece abierto a la navegación internacional, salvo para el paso de buques vinculados a países considerados enemigos, en un contexto de máxima tensión con Estados Unidos tras el ultimátum lanzado por Donald Trump y la escalada militar en Medio Oriente.

El representante iraní ante la agencia marítima de la ONU, Ali Mousavi, aseguró que la vía marítima continúa operativa para la mayoría de los barcos, siempre que no estén asociados a los adversarios de Teherán. Sus declaraciones, difundidas por medios iraníes, retoman una entrevista publicada por la agencia china Xinhua.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El OIEA pidió "moderación militar" en la guerra en Irán y hay temor a un accidente nuclear

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) solicitó este sábado "moderación militar" después de que Irán reportó un presunto ataque contra la central nuclear de Natanz, en el centro del país. El organismo informó que, según la notificación recibida, no se detectó un aumento en los niveles de radiación fuera de la instalación.

El incidente eleva de manera dramática el umbral del conflicto que ya lleva cuatro semanas sin pausas y convierte a las instalaciones atómicas en un nuevo frente de tensión con consecuencias potencialmente catastróficas para la región y el mundo.

rafael grossi
Live Blog Post

Trump envió un ultimátum a Irán: destruirá sus centrales eléctricas si no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente en la guerra que libra junto a Israel.

El mensaje, publicado en Truth Social, representa el escalón más alto de agresividad retórica desde que comenzaron las hostilidades hace tres semanas y pone sobre la mesa una nueva dimensión del conflicto: el ataque deliberado a infraestructura civil crítica como herramienta de presión geopolítica.

Leer nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias