Ignacio Lorenzo: "La ambición es que el mercado de capitales se convierta en la principal plataforma de financiamiento de la economía real"

El chief of Financing and Listings de ByMA se refirió al desarrollo del sector en el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones.

El chief of Financing and Listings de ByMA , Ignacio Lorenzo , identificó el potencial de mejora del mercado de capitales durante su paso por el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones .

En el ciclo, moderado por el periodista especializado y editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré , Lorenzo sostuvo que “ la ambición es que el mercado de capitales se convierta en la principal plataforma de financiamiento de la economía real argentina ”, aunque reconoció: “Si miramos el tamaño, comparado con pares de la región, el nivel de apalancamiento es muy bajo. Tenemos una relación de 12% de deuda privada contra PBI. Eso se compara con 80% en Chile, 70% en Brasil y alrededor de 60% en México”.

“ Creemos que hay un potencial y un upside muy grande en el mercado de capitales para ser el vehículo de financiamiento de proyectos de inversión . Hasta ahora, el grueso de la actividad del mercado de capitales se da por la deuda y no por el equity. Y es una deuda de muy corto plazo”, aseveró.

Y vaticinó: “Este conjunto de factores nos lleva a pensar que en un contexto de sostenimiento de las políticas macroeconómicas, tenemos todo para crecer exponencialmente”.

Para seguir profundizando el mercado, Lorenzo consideró fundamental la educación financiera . “Hoy Argentina tiene 25 millones de cuentas comitentes y es un número muy alto. Falta educación y para eso BYMA Educa provee cursos online para participantes , mientras también hay un trabajo de parte de los intermediarios, brokers, bancos y ALyCS para explicar”, reconoció.

Sobre el dinamismo, admitió que “al final del día tiene que ver con el aumento de los activos o que la torta de demanda crezca”, al señalar que “el crecimiento ha venido siendo muy orgánico y falta un shock de euforia con la vuelta de los fondos internacionales y que se vuelquen en proyectos de inversión y no en cuestiones puramente especulativas”.

“Creo que el aumento de la oferta de dinero va a llevar a mayores plazos y eso va a calzar con los perfiles de repago de los proyectos. Todo esto, con un escenario más previsible, es parte de la solución”, expresó.

Cuáles son los sectores ganadores

Al evaluar por sectores, Lorenzo no dudó en sentenciar que “el gran ganador es oil and gas, con Vaca Muerta a la cabeza”. “Se ha reabierto el mercado de deuda internacional y muchas empresas lo han aprovechado tomando plazos más largos, pero diría que la mitad de las emisiones vienen por ese lado”, indicó.

A eso le sumó “una oportunidad muy puntual para la minería, con proyectos en San Juan, Mendoza y Catamarca, con players internacionales que están llegando y naturaleza del negocio distinta, porque son plazos más extendidos, para la cual el mercado todavía no está en ese nivel de sofisticación”.

Por fuera de esas dos ramas, mencionó que “las multinacionales no se financian tanto en Argentina, sino a través de medios bancarios o sus matrices y poco en el mercado de capitales, lo que hace ver participación mayormente de empresas argentinas”.

En contrapartida, marcó que “hay sectores que tarda más su reactivación, como el consumo, y eso el mercado lo siente” y comparó: “Hasta hace poco era muy cómodo comprar títulos soberanos y como inversor no compensaba ampliar la base. A medida que la tasa baja y la inflación se acomoda, tenés que empezar a estudiar otros nombres y proyectos y alargar plazos. Estamos en ese momento de transición donde, si querés mantener retornos adecuados para tu cartera, vas a tener que empezar a mirar otras cosas”.

“Hay que evaluar bien los proyectos, considerar las opciones de financiamiento y buscar una estructura de capital más equilibrada. Hay que perder un poco el miedo, con los debidos recaudos. En el mix de capital propio y de terceros, está la mejor TIR”, añadió.

El tamaño del mercado de capitales

En términos de volumen, el referente de BYMA detalló: “De enero a hoy se emitió en el mercado de deuda 15.000 millones de dólares, es un 30% mas que el año pasado”. “Está impactado por las grandes colocaciones de las petroleras en la Bolsa de Nueva York, pero va a cerrar el año en más de 20 billones de dólar y contra un PIB de 600.000 millones podría rondar los 200.000 o 300.000 millones de dólares”, analizó y concluyó: “Podría crecer diez veces el mercado y aun así tener una economía súper saludable”.

Por eso, llamó a reflexión sobre el concepto de deuda: “El tema de que es nociva hay que dimensionarlo bien porque para la compañía es el motor de crecimiento. Necesitás el empuje de un capital de terceros para continuar creciendo”.

Democratización del mercado

Finalmente, Lorenzo puso el foco en el reciente lanzamiento del MSCI Merval y el MSCI BYMA Argentina General. “Son índices que reflejan las compañías listadas en Argentina. Es una apuesta hacia la democratización, visibilidad y transparencia de los mercados”, destacó.

Y añadió la reciente salida del ETF Merval: “Lo gestiona Galicia y le da la posibilidad a la gente de invertir en una canasta de activos que reflejen el Merval, con la idea de que haya mayor negociación y liquidez en el mercado y que se democraticen los precios para que veamos un mayor volumen de trading”.

Sobre este punto, detalló: “Hoy tenemos 180.000 operaciones diarias y se tradean unos 300 millones de dólares de equities, aun sin haber oferta primaria”.