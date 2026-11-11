Natalia Carranza: "Creció un montón el número de personas que se bajan una app y opera de manera diaria"

La team leader de IOL Empresas analizó las posibilidades y la apertura de las nuevas generaciones durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones.

La team leader de IOL Empresas , Natalia Carranza , se refirió a las posibilidades que otorga el mercado de capitales y el impacto en las nuevas generaciones al participar del segundo panel de Ámbito Debate sobre Mercado & Inversiones .

En la conversación, moderada por el periodista especializado y editor de Economía de Ámbito, Juan Strasnoy Peyré , Carranza señaló que “ tanto el inversor particular como la empresa tienen acceso a herramientas que dejaron de ser un lujo ”, al resaltar el acceso a instrumentos sofisticados para diversificar la cartera desde una aplicación.

“Si bien Argentina no es un mercado que estaba acostumbrado a que todo el mundo tenga cuenta comitente para poder acceder a herramientas de financiamiento, estrategias de flujo de caja o la liquidez que uno puede llegar a tener con su cuenta personal, ya hace varios años notamos que el número de personas que se bajan alguna app y empiezan a operar de manera diaria con un flujo mensual, ha ido creciendo un montón ”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que es relevante “ particularmente para las pymes, con este contexto de inflación desacelerada, pero que igual existe con costos operativos altos y mucha presión impositiva ”. “Antes quizás era un lujo acceder a una caja bien estructurada, que tenga bien calzados los cobros con los pagos, pero hoy eso está en la diaria de las empresas. Y nuestra estrategia busca ser un aliado y asesorar mediante un servicio integral consultivo”, expresó.

Por otra parte, Carranza destacó la flexibilidad que otorga el mercado de capitales: “ Una empresa y una persona pueden ingresar y financiarse como complemento a lo que hoy hace de manera tradicional con en el banco ”.

“Tenemos instrumentos que se pueden adaptar a las necesidades para conseguir financiamiento. Van desde un día hasta 45 días los más cortos, como las cauciones. A mediano plazo, descuentos de cheques propios o de terceros, con plazos entre 30 y 120 días. Y, a partir de ahí, hay estructuras como pagarés y ON, que van a depender 100% de lo que la empresa o persona necesite”, detalló.

“El mercado de capitales está habilitado para que todos se puedan financiar y que se utilice como un complemento a una cuenta bancaria”, sostuvo, al diferenciar: “Pasamos de décadas donde la gente se avocaba al banco y la única forma de ahorro o inversión era ladrillo a las nuevas generaciones, que utilizan billeteras virtuales y cripto”.

Al profundizar sobre las opciones de IOL, precisó que “pueden ser en pesos o dólares, lo que nos da la cintura de entender qué necesitás y hacerte una propuesta a medida”, mientras sumó la importancia del aval de una SGR: “Podés tener dinero que te rinde en un FCI o en acciones y lo dejás en garantía para financiarte”.

La organización de las empresas

Para Carranza, la organización es fundamental. “Son pocos los que tienen estructurados los plazos en los que tienen que realizar gastos. Tienen presentes pago de sueldos, alquileres, pero el esquema con los proveedores cuesta entender si tienen descalces financieros”, advirtió.

En cuanto al asesoramiento personal, planteó: “Ahí empezamos a evaluar dónde tienen la liquidez, sea banco o billetera virtual, empezar a desmembrar si ese dinero lo van a utilizar esta semana o si lo pueden dejar quieto”.

“En ese caso, les abrimos camino a nuestros FCI, con rescate de 24 horas, pero que ofrecen un 10% más que un money market o una billetera virtual. La estrategia está pensada para empresas y va indexada a la tasa mayorista de referencia del BCRA y el fondo nunca tuvo un día negativo”, resaltó.

La personalización por usuario y el rol de la inteligencia artificial

Sobre el rol de la empresa, precisó: “Tenemos en IOL 2,5 millones de cuentas comitentes abiertas y la mayoría viene de generaciones nuevas, donde quizás con poco monto ya saben que pueden acceder al mercado y no están esperando el día ideal para llegar a tanta cantidad de dinero y empezar a invertir”.

“Este hito viene de la mano con que hace poco sacamos nuestro NCP propio que significa que cualquier cuenta comitente se puede enlazar a la IA de preferencia que usen. Lo que hacemos es disponibilizar todo el portafolio y las herramientas del mercado según las preferencias del usuario. Pueden consultar, ver rendimientos y preguntar a la IA por recomendaciones”, valoró.

Pensando en la inclusión, sumó IOL Corporate, al que calificó como “un segmento particular para pasar la educación financiera al empresario a toda la nómina de empleados sin ningún costo”.

Con relación a la IA, aclaró: “No va a quitar puestos de trabajo, sino que es un apoyo tanto para el uso interno como para el cliente”. “Nosotros lo utilizamos desde el bot para contestarle al cliente y, si el feedback no resulta, tenemos un humano detrás para responder”, señaló como ejemplo y destacó la importancia de su uso para evitar tareas repetitivas.