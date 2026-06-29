José Hervida: "Hoy el productor entiende que debe estar más formado porque el mercado así lo exige"

El CEO de JH Broker puso el foco en las competencias de los asesores durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

El CEO de JH Broker , José Hervida , se refirió al rol del productor durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , que puso el foco en la alianza estratégica con las pymes para el crecimiento y estuvo moderado por la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli .

Hervida presentó a JH como “una empresa nacida en Mendoza que se dedica a desarrollar productores en seguros en diversas ciudades del país y ayudar al desarrollo de esos profesionales”.

Hervida sostuvo que el productor “es un facilitador” , puntualmente en las pequeñas y medianas empresas, destacándolo como un factor clave.

“ Es importante que conozca también donde depositar la confianza en una compañía que sea solvente y tenga las condiciones necesarias para resolver esa cuestión al momento de la verdad ”, señaló y dijo que “haciendo un buen trabajo, puede ayudar a una compañía a no perder continuidad”.

La formación y la profesionalización

Hervida indicó que “es una actividad profesional donde necesitás rendir una matrícula e irte actualizando con diferentes cursos” y aseguró que “la formación es clave en el desarrollo de este negocio y trabajamos mucho en eso”.

“Hoy hay una especie de sinergia donde el productor entiende que debe estar más formado para poder competir, porque el mercado así lo exige. Desde ahí podemos aportar valor y es importante el trabajo que hacemos para que suceda”, aseguró.

En esa línea, destacó la importancia de la profesionalización. “Cuando inician, muchos productores empiezan a trabajar con riesgos de individuos o más mano a mano y en el correr de su actividad van acercándose a la necesidad de suscribir el asesoramiento a pymes. Y en las economías regionales hay diversidad de industrias y negocios y los productores se van formando con la práctica en el camino en nichos más sofisticados”, reveló.