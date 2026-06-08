Juan Barello: "La tecnología tiene que eliminar fricciones, pero no reemplazar el vínculo humano"

El director de Comunicación de Almarena Hoteles se refirió a la transformación del sector durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre turismo.

El director de Comunicación de Almarena Hoteles, Juan Ignacio Barello, se refirió a los avances de la industria en el segundo panel de Ámbito Debate sobre turismo.

El director de Comunicación de Almarena Hoteles , Juan Ignacio Barello, se refirió a los avances de la industria durante su paso por el segundo panel de Ámbito Debate sobre turismo: Business & Travel Experience, moderado por la periodista de Ámbito, Andrea Glikman .

Al hacerse eco de “ un cambio en la forma en la que se recibe turismo en Argentina ”, Barello consideró que se vive “ una transformación positiva en el mundo de la hospitalidad en general que implica elevar estándares ”.

“El huésped busca sentir la experiencia de hospitalidad casi desde el primer punto de contacto hasta el último y hay un desafío para transmitir eso”, añadió.

En lo personal, consideró que “hay un vínculo muy grande entre el destino donde está el hotel y la propuesta que hace” y sintetizó: “ Almarena nace en Costa el Este con su primer hotel hace más de diez años y es un marco que tiene mucho que ver con la propuesta que hacemos, que tiene que ver con lo natural ”.

Viajes corporativos y planes de expansión

Barello se centró en los viajes corporativos y planteó que “es un segmento que está cada vez más presente”, para definir luego que “Buenos Aires es la capital del turismo corporativo” y sumar que se observan “otros lugares, como Mendoza, con un crecimiento y una demanda muy fuerte, así como destinos que se empiezan a desarrollar con un potencial muy grande”.

“En Almarena estamos más enfocados hacia soluciones corporativas. Tenemos en Puerto Retiro y Madero Urbano propuestas que tienen que ver con experiencias, reuniones y salones de eventos para un público que ya no busca un evento masivo, sino tener espacios de trabajo y de conectividad. Nosotros proponemos mucho ese intercambio y la semana próxima inauguramos nuestros nuevos salones Azopardo en Madero Urbano”, anticipó.

En cuanto a la búsqueda de la firma, redondeó: “Tenemos por delante un desarrollo muy grande hacia el turismo corporativo. Estamos en plena construcción de nuestro Innside by Meliá en Costa del Este, que está prevista la apertura a fines del año que viene”.

“Es volver a apostar por un lugar que nos vio nacer y un gran segundo comienzo, apostando a la fusión de trabajo y ocio y con la voluntad de transformar la Costa Atlántica en un nuevo espacio de turismo corporativo, porque Costa del Este está solo a tres horas y media de la capital con una autovía finalizada”, resaltó.

De cara al futuro, reveló nuevos planes: “Lo que sigue son los dos hoteles en Mendoza. Un Innside By Meliá en el centro y, para 2029, el Meliá Collection en Valle de Uco. Se busca combinar soluciones corporativas con ocio lejos del centro de la ciudad”.

Transformación tecnológica y vínculo humano

Por otra parte, Barello definió a Almarena como “una empresa joven en edad y en mindset, lo que nos tiene en contacto todo el tiempo con las innovaciones tecnológicas desde el inicio de las operaciones”, pero aclaró que “la tecnología tiene que tender a eliminar fricciones, pero no a reemplazar cuestiones que tengan que ver con el vínculo humano”.

“La hotelería es profundamente humana y necesitamos seguir manteniendo esos diferenciales que van a seguir siendo irremplazables. Sin embargo, hay un montón de procesos internos y externos donde va a ahorrar tiempo y mejorar procesos con el objetivo de poder dedicarle más tiempo a la atención de las personas”, apuntó.

“Nos nutrimos de la tecnología para mejorar los procesos, pero no para reemplazarlos. En la alianza con Meliá tuvimos un hito muy importante en la profesionalización e incorporación de herramientas nuevas. Pero lo más importante siguen siendo las personas”, insistió.

Juan Ignacio Barello

Argenbricks: financiamiento y colaboración

Finalmente, Barello resaltó la creación del fondo de inversión ArgenBricks. “Los hoteles en construcción los estamos enmarcando dentro de este fondo que es una propuesta innovadora que nace con la voluntad de unir al mercado de capitales con el real estate y el turismo internacional”, explicó.

“Tenemos un partner financiero que es Allaria, una empresa de 50 años que nos da la envergadura, el sostén y el andamiaje para que esto tenga la seriedad necesaria; tenemos de socio global a Meliá que pone la marca y lo que eso significa a nivel garantía; y Sancor Seguros como uno de los inversores ancla que nos provee una capilaridad federal que es importante para seguir explorando el país”, detalló.

De cara al futuro, consideró que “la voluntad es que esto siga creciendo”, mientras valoró la creciente adopción de este tipo de instrumentos y cerró: “Invitamos a que esta industria se empiece a vincular más con otras y sea un punto de partida para que crezcamos todos juntos”.