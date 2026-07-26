La guerra entre EEUU e Irán mantiene en vilo al petróleo: Wall Street sigue apostando a una salida negociada

La evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán mantiene en alerta a los inversores por su impacto sobre el petróleo, mientras Naciones Unidas busca avanzar en un consenso global para regular la inteligencia artificial junto a las principales empresas tecnológicas.

El petróleo llegó a oscilar cerca de los u$s100 esta semana.

Los mercados internacionales arrancan la semana con dos focos de atención. Por un lado, la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa condicionando el comportamiento del petróleo y elevando la incertidumbre sobre el suministro energético global. Por otro, la gobernanza de la inteligencia artificial volvió a instalarse en el centro del debate internacional luego de que Naciones Unidas impulsara un mayor consenso para regular su desarrollo junto con las principales compañías tecnológicas.

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En Wall Street, los analistas consideran que el conflicto en Medio Oriente atraviesa un punto de inflexión y que el presidente estadounidense, Donald Trump, enfrenta dos alternativas: avanzar hacia una negociación con Irán o profundizar la escalada militar.

La incertidumbre continúa trasladándose al mercado energético, donde los operadores monitorean especialmente la situación en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, dos corredores fundamentales para el comercio mundial de petróleo.

Si bien el Brent retrocedía en la última rueda tras haber superado los u$s100 por barril durante la semana pasada, los analistas advierten que la presión sobre los precios responde a factores estructurales además de la coyuntura geopolítica.

Entre ellos destacan la caída de los inventarios mundiales de crudo, los daños sufridos por la infraestructura energética rusa tras los ataques de Ucrania y el creciente riesgo sobre las principales rutas marítimas utilizadas para el transporte de energía.

En ese contexto, los estrategas de Goldman Sachs señalaron que esperan que el petróleo conserve gran parte de las recientes ganancias durante julio y agosto debido a la continua reducción de los inventarios comerciales a nivel global.

EEUU e Irán sin avances en las negociaciones

Las negociaciones siguen sin destrabarse

El mercado también sigue de cerca las señales que llegan desde Washington y Teherán. En los últimos días, Trump aseguró que estaba "cerca" de decidir un ataque de gran magnitud contra Irán, aunque funcionarios estadounidenses aclararon que todavía no existe una nueva orden militar.

Para Adam Crisafulli, analista de Vital Knowledge, esa diferencia refleja el principal dilema de la Casa Blanca: aumentar la presión sobre Irán sin involucrar tropas estadounidenses en un conflicto regional de gran escala.

Mientras tanto, las gestiones diplomáticas continúan mostrando pocos avances. Distintos reportes indican que Irán rechazó propuestas de alto el fuego impulsadas por mediadores regionales, mientras persisten diferencias entre los sectores moderados y más radicales del régimen iraní.

A esto se suma un nuevo foco de incertidumbre generado por el acuerdo nuclear civil entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Trump condicionó definitivamente ese convenio a que Riad adhiera a los Acuerdos de Abraham, una condición que, según distintos informes, sorprendió incluso a funcionarios de su propia administración.

El repunte del petróleo también volvió a instalar preocupaciones sobre la inflación mundial. Analistas consideran que un crudo sostenidamente por encima de los niveles actuales podría dificultar nuevos recortes de tasas por parte de los principales bancos centrales.

Ormuz y el mar Rojo, los principales focos de riesgo

El estrecho de Ormuz continúa siendo el principal punto de atención para los operadores energéticos. Por ese paso marítimo circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, por lo que cualquier interrupción tendría consecuencias inmediatas sobre la oferta internacional.

Al mismo tiempo, persisten las amenazas sobre el mar Rojo luego de los ataques de los rebeldes hutíes contra embarcaciones comerciales, un escenario que también incrementa los costos de transporte y seguros para las navieras.

Por ahora, los mercados continúan descontando que la vía diplomática terminará imponiéndose, aunque reconocen que cualquier escalada adicional en Medio Oriente podría provocar nuevos saltos en el precio del petróleo y aumentar la volatilidad de los activos financieros.