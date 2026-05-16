Se confirmó la realización del Festival Lumière de cine en Buenos Aires: será la primera ciudad de Latinoamérica en recibirlo

Se trata de unas de las exhibiciones más prestigiosas del mundo, especializada en la conservación de películas. Se realizará en febrero del 2027.

El cine argentino continúa sumando reconocimientos a nivel internacional: en simultáneo a la proyección de películas nacionales en el Festival de Cannes , una de las ceremonias más prestigiosas del mundo anunció este sábado que la ciudad de Buenos Aires será la primera latinoamericana en alojar su exhibición.

Se trata del Festival Lumière, creado en Lyon en 2009 , que se dedica al cine clásico y al reconocimiento de la preservación del archivo audiovisual. La ciudad iba a recibir el festival en el 2020 , cuando se había previsto realizar una prueba piloto de menor escala, para luego organizar una ceremonia con mayor cantidad de exhibiciones al año siguiente. Sin embargo, la pandemia trastocó los planes.

El anuncio fue oficializado por el director del Institut Lumière, Thierry Frémaux , en conjunto con Gabriela Ricardes , ministra de Cultura porteña. La elección de la ciudad no es casual, dado que fue la primera ciudad de América Latina en tener una proyección pública cinematográfica, en julio de 1896, poco tiempo después de la invención de los hermanos Lumière, quienes desarrollaron el cinematógrafo precisamente en Lyon.

La ceremonia se realizara por primera vez en Buenos Aires en febrero de 2027 . Entre los argumentos de la selección de la ciudad, Thierry Frémaux explicó que "el cine argentino importa mucho a nivel mundial".

En ese marco, y mientras continúan las insistencias por la sanción de una ley que garantice la preservación del patrimonio de cine nacional (que tiene un correlato en la provincia de Buenos Aires recientemente aprobada), la tarea del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken será referencia para acompañar las proyecciones argentinas. un lugar central. La institución -ubicada en el barrio porteño de La Boca- conserva películas, guiones, afiches y artículos emblemáticos de la actividad fílmica de nuestro país.

Tras el anuncio, Gabriela Ricardes valoró que "Buenos Aires no es cualquier ciudad para recibir un festival como el Lumière. Es la ciudad donde se inventó una forma de mirar, de contar historias, de usar la cámara como un instrumento de verdad". "Traer un festival de esta envergadura a Buenos Aires es decirle al mundo que no solo producimos cine, sino que lo preservamos, lo estudiamos, lo honramos. Es colocar a la ciudad en el mapa de los grandes festivales cinematográficos globales", sostuvo.