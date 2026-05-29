Dónde invertir en junio: las acciones, bonos y Cedears favoritos de los expertos

El consenso del mercado sigue apuntando a bonos soberanos y títulos en pesos que permitan capturar tasas, todavía elevadas, en un contexto de menor inflación.

El consenso del mercado sigue apuntando a bonos soberanos y títulos en pesos que permitan capturar tasas todavía elevadas en un contexto de menor inflación.

Mayo dejó un balance positivo para los mercados tanto locales como internacionales , aunque con comportamientos dispares entre sectores y activos. En Argentina, el S&P Merval cerró el mes de menor a mayor: tras varias semanas negativas, recuperó terreno impulsado principalmente por los bancos, que venían muy castigados, y por YPF, que repuntó luego de presentar un sólido balance con buena generación de caja.

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En renta fija, los bonos soberanos hard dollar también mostraron un buen desempeño . La mejora de la calificación crediticia de Argentina por parte de Fitch, el récord de superávit comercial, las compras del BCRA por unos u$s2.000 millones y un contexto global más favorable permitieron que el riesgo país volviera a perforar la barrera de los 500 puntos básicos.

En el mercado en pesos, el Tesoro continuó extendiendo vencimientos hacia plazos posteriores a las elecciones, mientras que la elevada liquidez del sistema mantuvo comprimidas las tasas de interés, con cauciones en torno al 20% TNA y Lecaps cerca del 25%.

A nivel global, Wall Street alcanzó nuevos máximos históricos, liderado nuevamente por el sector tecnológico, que subió 15% en mayo. Empresas ligadas a semiconductores y ciberseguridad tuvieron ganancias aún mayores. Sin embargo, los bonos largos de Estados Unidos sufrieron caídas por temores a una inflación persistente y tasas altas durante más tiempo.

En este contexto, los especialistas de la city ya comenzaron a brindar sus recomendaciones de cara a junio .

Bonos y Lecaps: las apuestas para perfiles moderados y agresivos

En renta fija, el consenso del mercado sigue apuntando a bonos soberanos y títulos en pesos que permitan capturar tasas todavía elevadas en un contexto de menor inflación.

Desde Insider Finance señalaron que “el mes estuvo claramente dividido en dos partes”, con una primera quincena negativa para acciones y bonos argentinos, seguida de una recuperación más generalizada hacia el cierre. Según la firma, para junio “siguen viendo oportunidades interesantes tanto en renta fija como en renta variable”.

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Dentro de los bonos soberanos, destacaron especialmente los Bonares. “Para perfiles moderados vemos valor en el AL30, mientras que para inversores más agresivos preferimos el AL41 y el GD46, que todavía tienen potencial de recuperación si continúa la compresión del riesgo país”, explicaron.

Además, remarcaron que continúan viendo atractivo en las Lecaps largas, particularmente en la T30A7 y la T15E7, debido a que “todavía ofrecen tasas atractivas en un escenario de desaceleración inflacionaria y normalización financiera”.

En la misma línea, Balanz sostuvo que el mercado de deuda hard dollar volvió a mostrar fortaleza durante mayo gracias a la mejora del clima financiero y a la suba de calificación crediticia de Argentina por parte de Fitch.

La sociedad de bolsa recomendó el GD41 para perfiles agresivos por su potencial de suba en escenarios de compresión de tasas, mientras que también destacó oportunidades en bonos soberanos como AO28 y AN29.

En pesos, Balanz sugirió posicionarse en el bono dual TXMJ9 para quienes busquen carry con cobertura frente a eventuales subas de inflación o tasas.

Por su parte, Adcap Grupo Financiero aseguró que el contexto actual favorece especialmente a los instrumentos en pesos. La firma explicó que las estrategias fueron diseñadas bajo un escenario de “mayor estabilidad macroeconómica, menor volatilidad financiera y expectativas de un tipo de cambio contenido en el corto plazo”.

Para perfiles conservadores, Adcap prioriza renta fija corta en dólares, mientras que para inversores moderados incorpora ON corporativas, bonos soberanos cortos como el AL30 y deuda subsoberana.

Acciones de bancos y del sector energético: las ponderadas del mercado

En renta variable argentina, mayo dejó una clara recuperación de los papeles bancarios y energéticos, sectores que ahora concentran buena parte de las recomendaciones.

Desde Insider Finance señalaron que durante la primera mitad del mes “la excepción fueron las energéticas”, donde se destacaron compañías como YPF, Pampa Energía y Vista Energy. Luego, hacia el cierre de mayo, observaron “una recuperación más generalizada de las acciones argentinas, con mayor apetito por riesgo y una mejora en el ánimo del mercado”.

Pensando en junio, la firma aseguró que hoy ven valor principalmente en el sector bancario. Entre sus preferidas aparecen Banco Macro, Grupo Financiero Galicia y BBVA Argentina, compañías que “podrían beneficiarse de una mejora en las condiciones macroeconómicas y financieras del país”.

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Balanz también sobreponderó acciones argentinas vinculadas al sector energético e industrial. Entre sus favoritas aparecen Pampa Energía, Central Puerto y Ternium Argentina.

Sobre Pampa Energía, destacaron su “valuación atractiva y un crecimiento sostenido y convincente”, mientras que en Central Puerto resaltaron la fuerte generación de caja y el impacto positivo de la reforma eléctrica.

Además, Balanz remarcó el potencial de Corporación América Airports, acción que cayó cerca de 20% tras la guerra arancelaria pese a mostrar un sólido desempeño operativo.

Cedears, IA y diversificación global

En el segmento internacional, las recomendaciones siguen concentrándose en tecnología, inteligencia artificial y sectores vinculados a energía.

Balanz afirmó que continúa “constructivo con el sector tecnológico americano” y sostuvo que el renovado impulso de la IA seguirá beneficiando no sólo a empresas tecnológicas, sino también a sectores energéticos y de infraestructura.

La firma recomendó ETFs como XLK para tecnología, XLU para utilities e ICLN para energías limpias, además de SPY y RSP para diversificación amplia en EEUU.

En el caso de Adcap, las carteras más agresivas incorporan Cedears vinculados a inteligencia artificial, especialmente META. Según la compañía, la empresa presenta valuaciones atractivas frente a comparables y una creciente monetización de sus inversiones en IA a través de plataformas como WhatsApp y Messenger.

Insider Finance, en tanto, mantiene como principal apuesta internacional a Mercado Libre. “Creemos que la acción está encontrando un piso en estos niveles y puede volver a mostrar un buen desempeño hacia adelante”, señalaron.

Con un mercado que parece haber dejado atrás las semanas más tensas de mayo, las carteras para junio muestran un denominador común: los analistas vuelven a encontrar valor en activos argentinos, aunque con una estrategia mucho más selectiva y enfocada en sectores específicos.