Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella tras su triunfo en la primera vuelta presidencial de Colombia + Agregar ámbito en









A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario argentino celebró el desempeño electoral del dirigente colombiano y también destacó el desarrollo de la jornada electoral.

Milei felicitó a Abelardo de la Espriella tras su triunfo en la primera vuelta presidencial de Colombia. Newtral

El presidente Javier Milei felicitó este domingo al candidato colombiano Abelardo de la Espriella por haber obtenido la mayor cantidad de votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia y aseguró que el resultado refleja un "anhelo de libertad y progreso" por parte de la sociedad de ese país.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario argentino celebró el desempeño electoral del dirigente colombiano y también destacó el desarrollo de la jornada electoral.

"Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral", expresó Milei.

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Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral.



Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad… — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2026

Colombia va al balotaje: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda definirán la presidencia el 21 de junio Las elecciones celebradas este domingo no definieron al próximo presidente colombiano, ya que ninguno de los candidatos superó el 50% de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta. Con más del 99% de las mesas escrutadas, de la Espriella alcanzó 10.270.049 votos (43,72%), mientras que Iván Cepeda obtuvo 9.614.016 votos (40,92%). En ese contexto, ambos candidatos volverán a enfrentarse en el balotaje previsto para el próximo 21 de junio.

En su mensaje, Milei interpretó el resultado como una señal de rechazo a las políticas de izquierda en la región. "Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos cuatro años", sostuvo. Además, el Presidente se mostró optimista respecto de las posibilidades electorales de De la Espriella en la segunda vuelta y afirmó que, si se repite el resultado, Colombia "va a ingresar nuevamente al concierto de las naciones libres" y retomará un rumbo orientado a "la defensa de la vida, la libertad y la propiedad". El mensaje concluyó con una de las consignas más habituales del mandatario argentino: "¡Viva la libertad, carajo!". Los resultados de las elecciones presidenciales 2026 Con el 97,58 % de las mesas informadas, estos son los principales resultados del preconteo divulgado por la Registraduría: Abelardo de la Espriella: 10.270.049 votos — 43,72%.

Iván Cepeda: 9.614.016 votos — 40,92%.

Paloma Valencia: 1.625.563 votos — 6,92%.

Sergio Fajardo: 1.000.974 votos — 4,26%.

Claudia López: 223.546 votos — 0,95%.

Raúl Santiago Botero: 204.883 votos — 0,87%.

Óscar Mauricio Lizcano: 53.490 votos — 0,22%.

Miguel Uribe Londoño: 28.403 votos — 0,12%.

Sondra Macollins Garvin Pinto: 19.710 votos — 0,08%.

Roy Leonardo Barreras: 13.996 votos — 0,05%.

Luis Gilberto Murillo: 13.152 votos — 0,05%.

Carlos Eduardo Caicedo: 12.580 votos — 0,05%.

Gustavo Matamoros: 5.565 votos — 0,02%.