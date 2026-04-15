Bitcoin se mantiene sobre los u$s74.000, a la espera de un nuevo diálogo entre EEUU e Irán + Seguir en









A pesar de la intervención naval estadounidense en Teherán, los inversores confían en la vuelta de las negociaciones por la paz.

Cómo opera el mercado cripto hoy. Pixabay

El mercado de criptomonedas opera con ligeras caídas este miércoles, mientras la atención se centra en las novedades sobre la guerra en Medio Oriente. En este marco, Bitcoin (BTC) cae 0,5% y operar arriba de los u$s74.031, según Binance.

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En tanto, Ethereum (ETH) retrocede 2,2% hasta los u$s2.322, y entre las altcoins resaltan las pérdidas de Solana (-3,1%), y XRP (-1,1%).

Embed Señales de Trump sobre un acuerdo con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que Irán quiere llegar a un acuerdo, pero indicó que no aceptará uno que le permita a Teherán disponer de armas nucleares. Trump dijo que las negociaciones se estancaron en lo relativo a las cuestiones nucleares y que había comenzado un "bloqueo" de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

Asimismo, indicó que Irán "llamó esta mañana" y que "les gustaría llegar a un acuerdo". Reuters no pudo verificar de inmediato esta afirmación. "Irán no tendrá armas nucleares", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "No podemos permitir que un país chantajee o extorsione al mundo".

Este movimiento beneficia a las criptomonedas. Bitcoin toca máximos de un mes y sigue un rebote más amplio en los mercados globales. Asimismo, a confianza fue respaldada por un retroceso en los precios del petróleo, que cayeron por debajo de u$s100 el barril. El cierre de posiciones cortas también contribuye al movimiento, con traders que deshacen posiciones bajistas mientras los precios subían, amplificando el impulso alcista.

El reciente rally de Bitcoin reflejó las ganancias en los mercados de acciones globales. Wall Street cerró con fuerza durante la noche, con el S&P 500 finalizando justo por debajo de máximos históricos y el Nasdaq registrando un fuerte avance, mientras que las acciones asiáticas extendieron las ganancias el miércoles. Bitcoin también recibe confianza por parte de Strategy Inc , que dijo el lunes que compró 13.927 bitcoins por aproximadamente 1.000 millones de dólares la semana pasada, financiados en parte a través de ventas de sus acciones preferentes, según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.