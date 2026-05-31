El organismo difundió su pronóstico para junio, julio y agosto de 2026 y prevé temperaturas superiores a las normales y una mayor probabilidad de lluvias por encima del promedio histórico en gran parte del centro del país.

El SMN anticipa un invierno más cálido y lluvioso de lo habitual en Buenos Aires y el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) publicó su nuevo Pronóstico Climático Trimestral para el período comprendido entre junio, julio y agosto de 2026 , con un escenario que podría marcar diferencias respecto de los inviernos habituales en gran parte de la Argentina.

De acuerdo con el informe oficial, amplias regiones del país registrarán temperaturas superiores a los valores normales para la época , mientras que en varios sectores también aumentan las probabilidades de que las precipitaciones superen los promedios históricos .

La tendencia es especialmente relevante para la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , donde el organismo prevé un trimestre con condiciones más templadas que las habituales para el invierno y con mayores chances de lluvias.

El mapa de precipitaciones elaborado por el SMN ubica a gran parte de la provincia de Buenos Aires dentro de la categoría "Normal o Superior a la Normal" , lo que indica una mayor probabilidad de lluvias iguales o superiores a los registros climáticos habituales para esta época del año.

La señal también se extiende a sectores de La Pampa , el centro y norte de la Patagonia y otras regiones del centro del país. En cambio, el noroeste argentino (NOA) continuará atravesando su característica estación seca invernal.

Para el AMBA, esto no implica lluvias permanentes ni tormentas constantes, sino que el acumulado de precipitaciones durante el trimestre podría ubicarse por encima de los valores promedio históricos.

lluvia calor El organismo difundió su pronóstico para junio, julio y agosto de 2026 y prevé temperaturas superiores a las normales y una mayor probabilidad de lluvias por encima del promedio histórico.

Un invierno menos frío

Otra de las principales conclusiones del informe está vinculada a las temperaturas. El SMN proyecta una mayor probabilidad de registros superiores a los normales en buena parte del centro y norte argentino, incluida la provincia de Buenos Aires.

En el mapa climático, gran parte de la región central aparece dentro de la categoría "Normal o Superior a la Normal", mientras que en el norte del país predominan las probabilidades de temperaturas directamente "Superiores a la Normal".

Esto sugiere un invierno con menos jornadas de frío extremo en comparación con otros años, aunque el organismo aclaró que la tendencia no descarta la ocurrencia de olas de frío, heladas o ingresos puntuales de aire polar.

Para Buenos Aires y el AMBA, el escenario predominante apunta a un invierno con temperaturas más benignas de lo habitual y lluvias por encima de los registros normales, una combinación poco frecuente para la estación más fría del año.

Qué puede pasar en el AMBA

Si la tendencia prevista se confirma, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense podrían atravesar un invierno con menos episodios de frío intenso y una mayor frecuencia de jornadas húmedas o lluviosas respecto de los valores históricos.

No obstante, los especialistas remarcan que estas proyecciones reflejan el comportamiento promedio de todo el trimestre y no reemplazan los pronósticos diarios o semanales, que son los que permiten anticipar eventos concretos como tormentas, olas de frío o períodos de estabilidad.

Las claves del pronóstico