El dólar blue se despegó del oficial y tocó máximos en tres semanas

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Ante la intervención del Tesoro, el dólar oficial permanece anclado en $1.340, pero el blue siguió su rally alcista.

El dólar blue cotizó este miércoles 8 de octubre a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 2,8%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 8 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.430.

Valor del MEP hoy, miércoles 8 de octubre El dólar MEP opera a $1.531,58 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7,1%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 8 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.560,52 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 9,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 8 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 8 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.538,01, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 8 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s122.619, según Binance.