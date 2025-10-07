SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
7 de octubre 2025 - 00:00

Ámbito Debate presenta un nuevo evento de su agenda 2025: Desarrollo Sostenible

Será este miércoles a las 10, en el hotel Hilton. Participarán representantes de importantes compañías, quienes disertarán sobre una área cada más importante en el mundo empresarial.

Ámbito Debate presenta un evento dedicado al desarrollo sostenible.

Ámbito Debate presenta un evento dedicado al desarrollo sostenible.

Ámbito Debate continúa con su agenda 2025 y presenta un evento dedicado al desarrollo sostenible y a la sostenibilidad, en el que representantes de importantes compañías disertarán y compartirán sus experiencias a lo largo de tres paneles moderados por periodistas de Ámbito.

La nueva entrega del ciclo se realizará este miércoles a las 10 en el hotel Hilton de Buenos Aires y, al igual que las anteriores, se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de Ámbito y de las webs ámbito.com y ámbito.com/ambito-debate.

Informate más

Durante la misma, diversas ejecutivos del sector brindarán su mirada sobre el desarrollo sostenible y las iniciativas que sus empresas llevan adelante en un área que gana cada vez más terreno en el mundo corporativo.

Ámbito Debate y un evento dedicado al desarrollo sostenible

En el primer panel, participarán Alejandro Chiaradía, gerente de Soluciones Empresas, Instituciones y Sostenibilidad de BBVA en Argentina; Alejandro Berney, Director & IRO de BYMA; Ignacio Martinez Landa, Director de Comunicaciones de Domaine Bousquet; y Luciana Krsul, Policy y Advocacy Lead AstraZeneca Argentina y Líder del Comité de Sostenibilidad de AstraZeneca Cono Sur.

El mismo será moderado por el periodista y jefe de Redacción de Ámbito, Ariel Basile.

Chiaradía hará eje en estrategia de sostenibilidad de BBVA y su relación con el negocio, así como también en cómo se definen las operaciones sostenibles. y en el compromiso de la banca ante un mundo más sustentable e inclusivo. Berney, en tanto, se referirá a las ESG (Environmental, Social, and Governance) y a las diversas iniciativas que BYMA lleva a delante.

Embed - Ambito Debate on Instagram: " #DesarrolloSostenible | El próximo miércoles 8 de octubre a las 10:00 hs en el Hotel Hilton, llega una nueva edición de #ÁmbitoDebate. Líderes de empresas y organizaciones se reunirán para compartir ideas, reflexionar y proponer soluciones innovadoras que impulsen un futuro más sostenible. Será un espacio de intercambio clave para debatir sobre los desafíos ambientales, económicos y sociales que marcan la agenda global. Agradecemos a @bbva_argentina, @stellantislatam, @domainebousquetarg, @astrazenecaconosur, @bymaoficial, @hiltonbuenosaires y @osde por acompañarnos. #ÁmbitoDebate #DesarrolloSostenible #Sustentabilidad #Innovación #EmpresasResponsables #AgendaVerde #AmbitoFinanciero"

Por su parte, Ignacio Martínez Landa presentará los resultados del reporte de sustentabilidad 2024 de Domaine Busquet, que, entre otros hitos, da cuenta de una reducción del 20% de su huella de carbono, un aumento del 94% uso de botellas livianas y de la cuadruplicación la producción de compost, que ayuda a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

El segundo panel contará con la participación de Soledad Bereciartua, Directora de Comunicación y Prensa de Stellantis; Martín Ovalle, Marketing Head Regional de Buquebus; María Julia Pisanu, Directora Ejecutiva de CampoLimpio; y Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados. El mismo será moderado por el editor de Energy Report, Sebastián Penelli.

Bereciartua pondrá el foco en la diversidad y la inclusión como motores esenciales de la transformación y crecimiento para Stellantis. "Nuestra identidad como compañía global se nutre de la riqueza cultural, generacional y de pensamiento", señaló.

Pisanu, en tanto, presentará a CampoLimpio como una asociación que nuclea a más de 110 empresas del agro, con el objetivo de recuperar los envases vacíos de fitosanitarios del campo argentino, a través de un sistema integral de gestión.

A su turno, Arango pondrá el acento sobre la reconversión y optimización energética, las fuentes renovables de energía y el compromiso con el medioambiente como puntales de Arcos Dorados.

El evento finalizará con una entrevista mano a mano de Maricel Spini, editora de Ámbito, con Elisabeth Möhle, Investigadora en Fundar, quien abordará, principalmente, tres ejes: Cómo está avanzando la transición ambiental y energética a nivel global; Qué implica esta transformación global para los países en desarrollo, y particularmente para economías como la argentina; y cuáles son hoy los principales desafíos para que Argentina impulse una transición justa y sostenible.

Cabe destacar que tanto este como los eventos pasados y futuros de Ámbito Debate están disponibles en el sitio ambito.com/ambito-debate, así como también la agenda completa del año.

Evento Desarrollo Sostenible

Panel 1 – 10.00

- Alejandro Chiaradía, gerente de Soluciones Empresas, Instituciones y Sostenibilidad de BBVA en Argentina.

-Alejandro Berney, Director & IRO de BYMA

-Ignacio Martinez Landa, Director de Comunicaciones de Domaine Bousquet

-Luciana Krsul, Policy y Advocacy Lead AstraZeneca Argentina y Líder del Comité de Sostenibilidad de AstraZeneca Cono Sur.

-Modera: Ariel Basile

Panel 2 – 11.00

- Soledad Bereciartua, Directora de Comunicación y Prensa de Stellantis

-Clariana Vanoni, Gerente de PR, RSE & Sustentabilidad del Hotel Hilton

- María Julia Pisanu, Directora Ejecutiva de CampoLimpio

-Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados

-Modera: Sebastián Penelli

Cierre- 12.00

- Elisabeth Möhle, Investigadora en Fundar

-Modera: Maricel Spini

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias