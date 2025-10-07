Ámbito Debate presenta un nuevo evento de su agenda 2025: Desarrollo Sostenible

Será este miércoles a las 10, en el hotel Hilton. Participarán representantes de importantes compañías, quienes disertarán sobre una área cada más importante en el mundo empresarial.

Ámbito Debate continúa con su agenda 2025 y presenta un evento dedicado al desarrollo sostenible y a la sostenibilidad , en el que representantes de importantes compañías disertarán y compartirán sus experiencias a lo largo de tres paneles moderados por periodistas de Ámbito .

La nueva entrega del ciclo se realizará este miércoles a las 10 en el hotel Hilton de Buenos Aires y, al igual que las anteriores, se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de Ámbito y de las webs ámbito.com y ámbito.com/ambito-debate .

Durante la misma, diversas ejecutivos del sector brindarán su mirada sobre el desarrollo sostenible y las iniciativas que sus empresas llevan adelante en un área que gana cada vez más terreno en el mundo corporativo.

En el primer panel, participarán Alejandro Chiaradía , gerente de Soluciones Empresas, Instituciones y Sostenibilidad de BBVA en Argentina; Alejandro Berney, Director & IRO de BYMA; Ignacio Martinez Landa , Director de Comunicaciones de Domaine Bousquet; y Luciana Krsul , Policy y Advocacy Lead AstraZeneca Argentina y Líder del Comité de Sostenibilidad de AstraZeneca Cono Sur.

El mismo será moderado por el periodista y jefe de Redacción de Ámbito , Ariel Basile .

Chiaradía hará eje en estrategia de sostenibilidad de BBVA y su relación con el negocio, así como también en cómo se definen las operaciones sostenibles. y en el compromiso de la banca ante un mundo más sustentable e inclusivo. Berney, en tanto, se referirá a las ESG (Environmental, Social, and Governance) y a las diversas iniciativas que BYMA lleva a delante.

Por su parte, Ignacio Martínez Landa presentará los resultados del reporte de sustentabilidad 2024 de Domaine Busquet, que, entre otros hitos, da cuenta de una reducción del 20% de su huella de carbono, un aumento del 94% uso de botellas livianas y de la cuadruplicación la producción de compost, que ayuda a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

El segundo panel contará con la participación de Soledad Bereciartua, Directora de Comunicación y Prensa de Stellantis; Martín Ovalle, Marketing Head Regional de Buquebus; María Julia Pisanu, Directora Ejecutiva de CampoLimpio; y Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados. El mismo será moderado por el editor de Energy Report, Sebastián Penelli.

Bereciartua pondrá el foco en la diversidad y la inclusión como motores esenciales de la transformación y crecimiento para Stellantis. "Nuestra identidad como compañía global se nutre de la riqueza cultural, generacional y de pensamiento", señaló.

Pisanu, en tanto, presentará a CampoLimpio como una asociación que nuclea a más de 110 empresas del agro, con el objetivo de recuperar los envases vacíos de fitosanitarios del campo argentino, a través de un sistema integral de gestión.

A su turno, Arango pondrá el acento sobre la reconversión y optimización energética, las fuentes renovables de energía y el compromiso con el medioambiente como puntales de Arcos Dorados.

El evento finalizará con una entrevista mano a mano de Maricel Spini, editora de Ámbito, con Elisabeth Möhle, Investigadora en Fundar, quien abordará, principalmente, tres ejes: Cómo está avanzando la transición ambiental y energética a nivel global; Qué implica esta transformación global para los países en desarrollo, y particularmente para economías como la argentina; y cuáles son hoy los principales desafíos para que Argentina impulse una transición justa y sostenible.

Cabe destacar que tanto este como los eventos pasados y futuros de Ámbito Debate están disponibles en el sitio ambito.com/ambito-debate, así como también la agenda completa del año.

