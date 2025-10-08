Triple femicidio: una de las detenidas confesó que por el crimen le "pagaron u$s1 millón" a Pequeño J

Celeste Magalí González Guerrero, dueña de la vivienda donde hallaron los cuerpos, dijo que el móvil del crimen fue el robo de 30 kilos de cocaína.

La mujer amplió su declaración ante el fiscal Carlos Arribas y reveló detalles sobre la estructura narco detrás del hecho.

La causa por el triple femicidio de Florencio Varela sumó un nuevo capítulo tras la ampliación de la indagatoria de Celeste Magalí González Guerrero , dueña de la vivienda donde fueron halladas las víctimas. La mujer, actualmente detenida, brindó un testimonio que compromete a varios de los imputados y sugiere que el ataque estaría vinculado al robo de una importante cantidad de droga .

Ante el fiscal Carlos Arribas , González Guerrero relató que el crimen habría sido un ajuste de cuentas dentro de una red narco . Según su declaración, el detonante fue la sustracción de “unos 30 kilos de cocaína” pertenecientes a Víctor Sotacuro , alias “el Duro”, otro de los apresados. La acusada aseguró que al menos dos de las jóvenes asesinadas habrían participado de ese robo, aunque deslizó que la menor de edad, Lara Gutiérrez , no tuvo implicancia alguna.

En su exposición, describió también la jerarquía del grupo criminal. Afirmó que Sotacuro ocupaba el rol de jefe , que Tony Valverde Victoriano , conocido como “Pequeño J”, actuaba bajo sus órdenes y que Miguel Villanueva , su pareja, respondía directamente a este último. “Miguel no recibió nada por hacerlo, lo hizo gratis. Pero a Julio -por ‘Pequeño J’- alguien le pagó un millón de dólares”, aseguró la mujer, atribuyendo esa información a Matías Ozorio , otro de los sospechosos.

Sobre su propia participación, González Guerrero reconoció que vendía cocaína junto a su pareja , con mercadería que provenía de un domicilio en el barrio porteño de Nueva Pompeya , donde vivía “Pequeño J”. Según su versión, Ozorio era quien llevaba la droga , unas cien o ciento veinte dosis por vez, valuadas en alrededor de diez mil pesos cada una .

La detenida también dio su versión de lo que ocurrió la noche del crimen. Dijo que, al volver a su casa tras vender droga, vio a tres hombres cavando un pozo en el patio , el mismo donde luego fueron enterrados los cuerpos. Poco después, llegó una Chevrolet Tracker blanca con Brenda Del Castillo, Morena y Lara Gutiérrez , acompañadas por Sotacuro, “Pequeño J” y un tercer hombre al que no supo identificar. “Las chicas bajaron riéndose, como si pensaran que venían a una fiesta”, relató.

Antes de cerrar su declaración, González Guerrero mencionó que había otros hombres en el lugar, desconocidos para ella, que le resultaron sospechosos por un detalle: todos llevaban guantes de látex. Ese elemento, según confirmaron fuentes judiciales, fue incorporado a la investigación como un indicio clave.

Habló la tía de "Pequeño J", una de las arrepentidas de la causa

Jose Jenny Valverde, tía del detenido Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, decidió hablar públicamente por primera vez y tomó distancia de su sobrino, actualmente bajo prisión preventiva en Perú, país donde nació.

“Estoy totalmente dispuesta a colaborar con la investigación. No porque sea mi familia lo tengo que defender”, expresó la mujer en un video grabado con su teléfono celular. Con visible conmoción, agregó: “El acto que mi sobrino ha cometido es atroz. Me quedé en shock”.

En su testimonio, Valverde remarcó que los hechos por los cuales se acusa a su sobrino la alejaron de su entorno familiar desde joven. “Todas esas cosas atroces son uno de los pilares fundamentales por los cuales me desvinculé de mi familia a los 16 años”, afirmó.

La mujer sostuvo que, aunque la situación la afecta en lo personal, debe prevalecer la justicia. “Obviamente que me afecta porque no deja de ser mi familia, pero la justicia es igual para todos y, lastimosamente, la familia no se elige”, sentenció.