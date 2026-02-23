Mariana Radisic Koliren: "Hay una oportunidad económica gigantesca con turistas que vienen con órdenes de otro país"

La presidenta de El Joint Club, Mariana Radisic Koliren, llamó a que las limitaciones se conviertan en oportunidades para el sector.

La presidenta de El Joint Club , Mariana Radisic Koliren , se centró en las limitaciones que se pueden transformar en oportunidades en la industria del cannabis , al plasmar su visión en el cuarto panel de CannaB2B , el evento inaugural de 2026 de Ámbito Debate , en conjunto con El Planteo .

Durante el ciclo, que puso el foco en las experiencias del usuario y estuvo moderado por el profesor de la·UNPAZ / CONICET / High Times, Rolando García , Radisic Koliren destacó a El Joint Club como “ un lugar de cultivo y espacio social con actividades para desarrollar ”, en el marco de la ley 27.350, que contempla la figura de asociaciones civiles o clubes.

“ El consumo de cannabis termina siendo una barrera de acceso a muchos espacios y este es un modelo que contempla un espacio para desarrollar su vida”, resaltó para luego señalar que cuentan con “un living donde la gente puede hacer cowork, el dispensario y un lugar para las personas que no pueden estar expuestas al humo, además de la parte de producción y cultivos”.

Al poner el foco en posibles mejoras de la ley, Radisic Koliren consideró que la normativa actual “tiene un montón de limitaciones que terminan impidiendo el acceso a la salud de las personas” y ejemplificó: “Si un paciente se anotó como auto cultivador pensando que podría hacer su propia medicina, se le muere la planta y se quedó sin producción, no tiene la posibilidad de asociarse por botón”.

“ Eso hace que, si uno tiene un problema, termina cayendo en el mercado negro ”, advirtió al hablar de “ limitaciones que veo como oportunidades, en cuanto las podamos entender como tales”.

A la par, planteó una cuestión vinculada al turismo. “Muchas personas vienen a nuestro país con órdenes medicinales emitidas en otro país como Uruguay, Brasil o Estados Unidos y no hay una manera de que ese marco se traduzca en que esas personas tengan su Reprocann acá”, explicó, considerando que “hay una oportunidad económica gigantesca que nos estamos perdiendo como país”.

Falta de reglas claras

Si bien reconoció que el marco actúa “es una mejoría sustancial a lo que teníamos hace diez años”, cuestionó la existencia de “una cierta doble vara legal”, al apuntar que “cualquier otra empresa que produzca medicina no tiene que inscribirse en un marco sin fines de lucro”.

Al criticar el modelo de asociaciones civiles, aseguró que “se está generando una imitación especifica y hasta discriminatoria solamente a la industria de cannabis medicinal”, por lo que cerró: “Es momento de repensar si queremos tener una economía real. Hoy hay reglas poco claras para la realidad cotidiana de nuestros clubes y tienen que incluirnos de manera mucho más abarcativa”.