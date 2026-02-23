Juan La Monica: "Un club puede generar de forma legal hasta u$s 60.000 por mes" + Seguir en









El fundador y presidente de Flowers and Terps se refirió a las posibilidades económicas de los clubes durante su paso por CannaB2B, evento inaugural de Ámbito Debate.

El fundador y presidente de Flowers and Terps SA / Asociación Civil, Juan Mauro La Monica, cuestionó el modelo de negocio de los clubes.

El fundador y presidente de Flowers and Terps SA / Asociación Civil, Juan Mauro La Monica, puso el foco en algunos problemas del negocio del cannabis al exponer en el cuarto panel de CannaB2B, el evento inaugural del año de Ámbito Debate, en conjunto con El Planteo.

Con la mira en clubes, acceso y modelos que mueven el mercado de cannabis, en la charla moderada por el profesor de la·UNPAZ / CONICET / High Times, Rolando García, La Monica resaltó a Flower and Terps como “un espacio sociocultural para gente que busca medicina o cannabis de calidad”.

“Intentamos diferenciarnos en una selección genética bastante exhaustiva y acompañamos el proceso de la forma lo más profesional posible, dentro del marco legal que nos permiten”, destacó, aunque habló de “un limitante en cuanto a los tiempos, con gente que ha estado años esperando una renovación del Reprocann y ONGs con los tiempos del botón”.

Juan Mauro La Monica VIDEO La necesidad de modificaciones en la industria La Monica visualizó varios campos de mejora en la industria. “Inase permite hasta 150 pacientes por ONG. Nosotros elegimos a los socios por círculo íntimo y hemos abierto inscripciones dos veces en dos años con más de 4.000 solicitudes y contando gente de otras provincias, siendo nosotros de capital y zona norte”, señaló, considerando que “el limitante es el número y las formas”, al sugerir que el sistema actual empuja a armar nuevas ONG “enmascarando algo natural, que es que la gente te elige”.

Otro cambio sustancial estaría vinculado a los plazos: “Si te asociás a un club y querés cambiar, estás sujeto únicamente a la página y´, si no, ponés en riesgo al comprador, socio o paciente y a la ONG que recibe a alguien ya asociado a otro club”.

“Si no se hacen modificaciones, es tirar plata y tiempo. Asusta al inversor grande que viene por una licencia de investigación, también al pequeño club que quiere abrir una nueva sala. Los tiempos tienen que ser normales, son algo a mejorar”, cuestionó Oportunidades de negocio Con relación a la oportunidad económica, La Monica estimó que un club que está a tope “puede percibir hasta 60.000 dólares mensuales de forma legal”, poniendo el foco en la imposibilidad de avanzar como ONG. “Es un mercado y una economía que está siendo global y no la estamos atajando”, criticó, al tiempo que llamó a una agilización de los tiempos legales en los trámites y la posibilidad de que exista un paraguas de abastecimiento a nivel Mercosur.

