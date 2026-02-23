Ivana Vigilante: "Las leyes están, falta que el Poder Ejecutivo las respete para que despegue la industria"

La fundadora de Welegal , Ivana Sol Vigilante , analizó el marco regulatorio de la industria del cannabis y cuestionó algunas demoras burocráticas durante su participación en el primer panel de CannaB2B , el evento inaugural de Ámbito Debate , en conjunto con El Planteo .

En el ciclo, moderado por el investigador de Savio Economics, Nicolás José Rodríguez , Vigilante destacó que la industria “viene luchándola un montón en Argentina y a nivel mundial”, mientras consideró que “ el cannabis en Argentina es netamente medicinal, no de otro tipo ”.

La abogada especializada en derecho laboral, empresarial y tributario, que ofició también como asesora de Entre Ríos para impulsar un registro del sector, recordó que “la norma prevé que el Ejecutivo tiene que otorgar licencias de cannabis medicinal y cáñamo industrial”, por lo que la decisión es “de carácter personal y caprichoso”, para luego contar que interpuso una acción ordinaria ante la Justicia.

Sobre las posibilidades de acceso, precisó que “aquella persona que quiere cultivar a gran escala puede pedir licencia ante Ariccame”, pero lamentó que hoy “ están tardando cinco meses en otorgar la licencia y piden requisitos como ser un predio a cielo abierto y, si bien el monto de dinero de inversión es muy bajo, hay muchas limitaciones”.

“Solamente vas a poder producir granos, fibras y semillas, queda afuera la flor. Iba a estar dividido para una segunda etapa que iba a ser el año pasado, pero todavía no llegó”, lamentó y resumió: “ Si sos un inversor que querés trabajar en la industria de cannabis en Argentina a gran escala, podrías hacerlo con licencia de cáñamo industrial. Si querés hacerlo con cannabis medicinal, todavía está prohibido porque no se emiten las licencias ”.

Ivana Sol Vigilante VIDEO

Reclamo para el Ejecutivo

Por otra parte, Vigilante le pidió al gobierno que avance con el trámite de las licencias y desligó al Congreso del reclamo. “El Poder Legislativo hizo su trabajo, las leyes están y no es un problema tan grande como parece. El problema es que el Ejecutivo no las está haciendo valer para que despegue la industria”, cuestionó.

En ese sentido, indicó que ante la falta de una legislación nacional “esto hace que se generen una suerte de microestados con soberanía propia porque cada provincia ve la necesidad de trabajar lo propio” y puso como ejemplo a Mendoza, donde “van a abrir la Mendocann, con licencias provinciales”, citando además ejemplos en Salta, Tierra del Fuego y Chubut.

Consejos para el ingreso a la industria

Finalmente, destacó el trabajo de Welegal para “asesorar a empresas, ONGs o emprendedores que quieran trabajar de forma legal con la planta” y recomendó tener en cuenta algunas cuestiones. “Tengo varios clientes que quieren alquilar un edificio entero y cultivar en medio de la capital. Si lográs la habilitación, el tema es que tenés un montón de vecinos que te van a oler, mirar y tratar de boicotear esa situación, porque a nadie le gusta tener un edificio lleno de cannabis”, se anticipó.

Como caso testigo, contó: “Lo que hicimos fue ir a Pilar y nos habilitaron después de una larga y ardua charla con la Municipalidad, que entendió que el cliente hacía todo de manera legal, pero igual los vecinos nos denunciaron. El cuento termina con que le mostramos la documentación a la fiscal y el caso duró menos de un mes”.