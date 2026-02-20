La industria del cannabis, entre regulaciones, oportunidades de negocio y un gran potencial productivo

Referentes del sector expusieron en CannaB2B 2026, el ciclo inaugural del año para Ámbito Debate, que brindó una gran oportunidad para el networking.

Referentes del sector debatieron sobre el impacto y el potencial de la industria del cannabis.

En un evento con público y pionero en el debate sobre el impacto económico de la industria del cannabis , se llevó adelante CannaB2B 2026 , el ciclo inaugural de Ámbito Debate en 2026, con referentes del área poniendo el foco en el potencial productivo, fiscal y social del sector.

La cita, realizada en conjunto con El Planteo , medio especializado y referente en habla hispana en cobertura sobre cannabis, fue la primera impulsada por un medio económico tradicional y de alcance masivo que pone al cannabis en el centro de un debate profesional con datos sobre la actividad.

El marco regulatorio actual, cuáles son las oportunidades en la cadena de valor , cómo se pueden dinamizar las economías regionales y cuál es la dinámica actual del mercado para los usuarios fueron algunos de los ejes de una charla que, con datos y una mirada integral, marcó el camino de un encuentro que fue, además, un espacio clave de networking para impulsar negocios y sinergia entre referentes de distintas áreas.

El evento cautivó el interés de expertos y personas que dan sus primeros pasos en el mundo del cannabis. Primero en la recepción, desayuno mediante, y luego en el auditorio, una nutrida concurrencia acompañó CannaB2B. El primer panel giró en torno al marco regulatorio en Argentina, sus limitaciones y la posibilidad de cambios que optimicen al sector. Con la moderación del investigador de Savio Economics, Nicolás José Rodríguez , moderador, de la charla participaron el presidente de la Cámara de la Industria de Cannabis y el Cáñamo (CAINCCA), Luis Emilio Osler ; el director de Delta 9 Consultora, Martín Rodolfo Galván ; y la fundadora de Welegal, Ivana Sol Vigilante .

Galván, uno de los impulsores del Reprocann salteño, se refirió al panorama actual y precisó: “ Podemos dividir las actividades desde un ámbito medicinal o industrial . Dentro del medicinal, podemos considerar todo lo que está establecido en la Ley 27.350, que establece actores y requisitos a cumplir para desarrollar esta actividad, como antecedentes penales y tener el director médico, que es importante no solo para que firme, sino para que haga un seguimiento”.

“En una actividad industrial, se pretende crear un aparato normativo y, si se pretende exportar, hay que cumplir requisitos y empieza el proceso con Anmat, ya sea para ser primero operador de sustancias y después en el registro nacional de precursores químicos”, detalló.

Panel 1 CannaB2B Luis Osler, Martín Galván e Ivana Sol Vigilante participaron del primer panel, moderado por Nicolás Rodríguez.

A su turno, Vigilante destacó que la industria “viene luchándola un montón en Argentina y a nivel mundial”, mientras consideró que “el cannabis en Argentina es netamente medicinal, no de otro tipo”.

La asesora de Entre Ríos para impulsar un registro del sector consideró diferenció la situación medicinal de los permisos de Ariccame para cáñamo industrial. “Están tardando cinco meses en otorgar la licencia y piden requisitos como ser un predio a cielo abierto. El monto de dinero de inversión es muy bajo, pero hay muchas limitaciones. Porque solamente vas a poder producir granos, fibras y semillas, queda afuera la flor”, cuestionó acerca del cannabis medicinal.

Sobre este punto, aseguró que el Ejecutivo hace una división “de carácter personal y caprichoso”, por lo que se interpusieron recursos judiciales para destrabar las licencias y graficó: “El Poder Legislativo hizo su trabajo, las leyes están y no es un problema tan grande como parece. El problema es que el Ejecutivo no las está haciendo valer”.

Por su parte, Osler se refirió a este freno y cuestionó: “Nos acostumbramos a usar términos que no son reales. La industria del cannabis existe en los hechos, con empresarios, pymes y gente que le pone todo el día el lomo a esto y rema en dulce de leche, pero desde la formalidad no existe. Es una falencia que tiene el Estado con lo ciudadanos de poner en marcha una ley que sí existe. Las licencias ya tendrían que estar”.

Auditorio El evento fue pionero y fueron muchos los interesados que se acercaron para formar parte del público.

El abogado penalista, fundador del medio THC y director de un posgrado de política de drogas en la UNQ, mencionó la situación económica y consideró que “si habamos de industria hablando de lo medicinal, donde el 90% tiene que pasar por instituciones que no tiene fines de lucro, no sé de qué eventos de negocios podemos hablar”.

Con respecto a la posibilidad de avanzar con legislaciones provinciales, consideró que “tiene un techo y en algún momento la ausencia de una legislación nacional va a impedir que avancen”, por lo que instó a las provincias a “impulsar el debate y plantear el reparto de ingresos y coparticipación federal”.

La oportunidad para hacer negocios y la cadena de valor

El segundo panel giró en torno a los negocios y la cadena de valor, poniendo el foco en las oportunidades más allá del cultivo. Contó con la moderación de la periodista de Ámbito, Andrea Glikman, y expositores como el consultor agroindustrial y exdirector de ARICCAME, Gabriel Giménez; el socio de Cannafis, Santiago Augusto; la founder de CannaID / GreenBook Academy, Noemí “Mimi” Pérez; el director de Mountain / Flores CAIC, Augusto Sacca; y Manuel Regidor García, de Mountain Seeds.

En la charla, Sacca destacó que se trata de “una industria pujante y con mucha potencialidad”, mientras identificó como necesidad “la colaboración de industrias periféricas que colaboren y se conviertan en proveedores”, así como la seguridad jurídica y la necesidad de financiamiento del sector público y privado.

Giménez, en tanto, puso el foco en la trazabilidad para concretar exportaciones. “Argentina tiene un potencial entre medicinal y uso adulto de 1.000 millones de dólares en los próximos cinco años y esto sin actores determinantes como el sector agropecuario”, analizó, para luego definir que “el cannabis dejó de ser la revolución verde para ser un activo financiero con base tecnológica”.

Auditorio 2 El segundo panel giró en torno a las oportunidades de negocios en el sector.

Por su parte, Augusto resaltó que se trata de un negocio de largo aliento. “Es un camino largo, el que te dice que es corto es mentira. El proceso que te lleva hacer las certificaciones para tener trazabilidad, que es lo más importante que tenés para un mercado regulado, puede tardar cinco años”, sostuvo, por lo que lanzó un mensaje al público: “Tenés que estar bien consciente del rumbo que querés tomar, porque en otros rubro el avance es más rápido”.

A la par, Pérez puso el foco en los servicios auxiliares: “Esto es una industria como cualquier otra que necesita de quien produce la materia prima y de todos los negocios auxiliares que lo acompañan, como los seguros, la bolsita, el uniforme, la luz, el sistema de riego y los trabajadores”. En un mensaje al público, agregó: “Ustedes desde su escritorio pueden darle servicio y unirse a esta industria, que es una ola verde. Mi consejo es enfocarse en el paciente, que, si arranca, todo lo demás lo sigue”.

El impacto en las economías regionales

La continuidad del evento llegó con el tercer panel, vinculado al desarrollo productivo en las economías regionales, con oradores como el presidente de Cannava SE, Ignacio Bruera; el secretario de CAINCCA, Alejandro Ángel Mancuso; y el presidente de la Cámara Salteña de Cannabis, José Piera.

En la charla, también moderada por Rodríguez, de Savio Economics, se expusieron las inequidades regionales y las posibilidades para dinamizar la economía. Bruera expuso como caso testigo el desarrollo de Cannava, que comenzó en 2020 y atraviesa un proceso de abrirse a capital privado para escalar su producción. “Con el cannabis buscamos hacer un upgrade en tecnología y salarios y el Estado tuvo un rol clave, porque el privado no lo iba hacer de entrada al tener un muy alto”, relató sobre la experiencia en Jujuy.

A la par, comparó que la empresa “tiene entre 120 y 140 trabajadores y otros 100 en la cadena de valor, pero este impacto puede ser mayor porque este modelo es escalable” y llamó a “que se replique en otras partes del país”.

Sobre la empresa, consideró que la exportación “fue un devenir natural por la inversión hundida y los grises de la legislación nacional”, destacando que el mercado “está creciendo al 14% anual a nivel internacional” y definió: “Es un sector extremadamente rentable, pero sí difícil ingresar por muchas regulaciones”.

Panel 3 (3) La economía regional fue el eje central del tercer panel de Ámbito Debate.

En cuanto a la experiencia en Salta, Piera valoró el desarrollo de una ley para “solucionar una parte del problema”, ante un cultivo de tabaco que viene decreciendo. “Tenemos toda la cadena armada,hay muchas fundaciones y varios proyectos I+D, con profesionales médicos también. Y planteamos un proyecto para que lo hagamos economía”, destacó. A eso se suma una iniciativa para capacitar mano de obra técnica generando titulos intermedios en la universidad provincial.

Acerca de la posibilidad de captar inversiones, consideró que “se vuelve complejo” por algunas situaciones a nivel gubernamental, mientras sobre la mirada estratégica planteó: “Tenemos claro para dónde vamos. Apuntamos a que las empresas puedan exportar, pero primero estamos solucionando las cuestiones de salud interna de la provincia”.

Finalmente, Mancuso consideró que la industria del cannabis “genera un gran impacto local, directo e indirecto”, pero planteó debates sobre algunas regulacione que “van a definir quién se va a insertar o si puede ingresar una pyme”. Al respecto, consideró que hay un desafío para las ONGs que ingresan al sector.

De cara al futuro desarrollo del sector, consideró que “el Poder Legislativo creó dos leyes que están reglamentadas y apuntó contra la falta de accionar de Ariccame. “El debate es qué tipo de modelo generar y qué actores queremos que entren”, sintetizó.

El acceso al cannabis y el rol de los clubes

El cuarto panel estuvo centrado en la microeconomía del cannabis, con la mira puesta en los clubes y el acceso de los usuarios. Con la moderación del profesor de la·UNPAZ, el CONICET y el High Times, Rolando García, la cita tuvo como oradores a la presidenta de El Joint Club, Mariana Radisic Koliren; el fundador y presidente de Flowers and Terps SA / Asociación Civil, Juan Mauro La Monica; la socia de Babilon High, Jimena Oviedo; y el presidente de Asociación Civil Terpenos, Fernando Augusto Balaguer.

Balaguer sintetizó la misión de los clubes como aquellos que cultivan “para las personas que deciden no cultivar por falta de tiempo, dinero, espacio o conocimiento”, a lo que sumó el vínculo social: “Tenemos contacto directo y permanente, con muchas actividades de contención para colaborar con el bienestar de las personas, con el cannabis como eje central”.

Panel 4 (2) El panel de cierre estuvo vinculado al acceso y al funcionamiento de los clubes.

Radisic Koliren reivindicó esa doble función, al señalar que “el consumo de cannabis termina siendo una barrera de acceso a muchos espacios”. Por otra parte, consideró que la normativa actual “tiene una mejoría sustancial a la de hace diez años, pero también muchas limitaciones que veo como oportunidades en cuanto las podamos entender como tales”, entre las que identificó la falta de un marco para visitantes que vienen desde otro país con órdenes medicinales. “Hay una oportunidad económica gigantesca que nos estamos perdiendo como país”, resaltó.

Con relación a la oportunidad económica, La Monica estimó que un club puede percibir hasta 60.000 dólares mensuales de forma legal, cuestionando la imposibilidad de avanzar como ONG. “Es un mercado y una economía que está siendo global y no la estamos atajando”, cuestionó, al tiempo que llamó a una agilización de los tiempos legales en los trámites.

Finalmente, Oviedo se refirió a la estructura financiera de las asociaciones civiles. “Muchas veces hay situaciones de corto plazo y cuesta mucho proyectar. Cuando hacemos números, cambia un montón la realidad del club”, resaltó y coincidió en que “el modelo de las asociaciones civiles quedó corto para lo que es la escala económica que tienen muchos proyectos”, al calificar a la figura legal como “desfasada” del potencial de la actividad.