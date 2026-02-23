Jimena Oviedo: "El modelo de las asociaciones civiles quedó corto para la escala económica de muchos proyectos" + Seguir en









La socia de Babilon High, Jimena Oviedo, pidió cambios en la legislación para aprovechar el potencial de la industriababil.

La socia de Babilon High, Jimena Oviedo, se refirió a la escala económica de los proyectos en la industria del cannabis y a las estructuras financieras al exponer su punto de vista durante el cuarto panel de CannaB2B, el evento inaugural del año de Ámbito Debate, en conjunto con El Planteo.

En el ciclo, moderado por el profesor de la·UNPAZ / CONICET / High Times, Rolando García, Oviedo puso el foco en la estructura financiera de las asociaciones civiles y planteó: “Muchas veces hay situaciones de corto plazo y cuesta mucho proyectar, pero cuando hacemos números cambia un montón la realidad del club”.

En cuanto a la legislación, coincidió con otros expositores en que “el modelo de las asociaciones civiles quedó corto para lo que es la escala económica que tienen muchos proyectos”, al calificar a la figura legal como “desfasada” del potencial de la actividad.

Jimena Oviedo VIDEO Los límites de escala del sistema actual “La ONG no tiene fines de lucro y es un limitante para acceder al sistema bancario o al mercado de capitales”, advirtió y agregó: “Si vos necesitás un fondo de reserva, pueden acercarse al banco a pedir un crédito, pero el hecho de que haya incertidumbre legal, con permisos, durabilidad y vencimiento, hace que sea difícil”.

Sobre estas limitaciones, recordó que en las asociaciones civiles “no tenés ganancia, sino que tenés un excedente que se debería reinvertir” y consideró que “es distinto lo que ocurre en la ley industrial, donde ya tenemos sociedades anónimas, empresas que pueden salir al mercado de capitales y hacer inversiones”.

“Ahí hay más posibilidades, pero si se genera mucha ganancia en asociaciones civiles, hay una incompatibilidad”, planteó e insistió en que “la figura legal está desfasada de lo que sucede con los clubes y limita a la hora de escalar”, por lo que completó: “El potencial es inmenso, pero no va a ser en este marco”. Trazabilidad y reparos Para Oviedo, “es importante sostener las cuestiones de trazabilidad”, pero sin perder de vista la realidad. “Hay gente que compra donde puede o fuma lo que encuentra”, alertó. “Entonces, que te limiten las ganancias, te deja de alguna forma en la informalidad, con potenciales ganancias que no podés ingresar al sistema por una cuestión regulatoria”, insistió.

