Martín Sciarrillo: "Estamos viviendo la democratización real del acceso a la tecnología con la IA como vehículo"

“Dentro de la empresa se cultiva esa noción y esas ganas de innovar y no quedarse cómodo en un lugar de liderazgo porque el mundo y el tiempo cambian. Fuiste líder y tenés que innovar porque al otro día podés no serlo”, indicó.

Martín Sciarrillo - Microsoft.mp4

La irrupción de la Inteligencia Artificial

Al referirse a la irrupción de la Inteligencia Artificial, consideró que “es un momento espectacular para tener hambre de aprender porque las barreras han bajado mucho y la IA se puede utilizar como un vehículo”.

Al respecto, puso como ejemplo al copiloto de Office. “Tiene una función muy específica que es darte más información, insights y puntos de datos basados en tus patrones de uso de las herramientas para saber qué archivo podés necesitar o ayudarte a generar contenido como una presentación”, resaltó en el aspecto empresarial.

Y agregó que “en la diaria podés abrir el copiloto de Bing y navegar una experiencia conversacional, preguntarle cosas, pedirle que te ayude a diseñar una currícula para una materia o redactar un mail”, mientras advirtió: “Muchas veces no sabemos cómo preguntar de la manera correcta para llegar a la información, es un arte. El copiloto de Bing es un buen vehículo para romper el hielo a través de la página web”.

Ciberseguridad y marco regulatorio

Sciarrillo admitió que “en los espacios digitales existen problemáticas y como todo en lo relativo al uso de la información y de datos tenés que asegurarte que sean utilizados de manera correcta, porque existen riesgos cuando no se cumplen las recomendaciones”.

“El paradigma es que en los últimos tres o cuatro años se generó más datos que en toda la historia previa. Y eso se va a acelerar más. Entonces, tener un vehículo asertivo como la IA en un mundo donde la información es cada vez más masiva es fundamental para transitar la aceleración digital”, destacó.

A su vez, el referente de Microsoft indicó que “antes era ‘disponibilizo y después veo’, pero hoy si tenemos una innovación espectacular que puede renovar pero no es segura, no se disponibiliza” y sintetizó: “Si no hay credibilidad, hoy no tenés un producto”.

“Al ser un proveedor de soluciones tecnológicas, debemos asegurarnos de que la tecnología se pueda exponer al mundo de una manera segura y controlable, conectando con la academia para que haya un nivel de formación adecuado”, señaló.

En cuanto a los marcos regulatorios, Sciarrillo admitió que Microsoft es “pro regulación” y planteó: “Venimos trabajando hace décadas con gobiernos, empresas y entes, porque creemos que la regulación ordena, baja barreras y ayuda a la adopción”.

La discusión sobre el futuro del empleo

Por otra parte, señaló que “el momento que vivimos ahora es transicional y hay mucho miedo e inquietud por el qué va a pasar”. Sin embargo, advirtió: “No veo algo que sea diferente a lo que ocurre en la historia de la humanidad. En su momento, la gente vivió la aparición de la luz eléctrica, la imprenta e irrupciones que cambiaron lo que venía pasando. Creo que la IA no viene a reemplazar trabajos, sino tareas”.

“Va a haber discusiones grandes al respecto de cómo sumamos valor en una profesión porque ciertos componentes van a estar mejor delegados. La discusión de fondo es la más rica e interesante: qué hacemos con el tiempo que nos libera esta eficiencia de usar la IA para resolver en 5 minutos algo que antes llevaba 5 días”, afirmó. Por eso, a futuro, opinó que “el desafío de las tecnológicas es cómo seguir construyendo virtuosamente ese sistema”.