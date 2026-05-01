Escándalo en la eliminación de Denver: Nikola Jokić fue expulsado en un final caliente ante Minnesota por la NBA

El jugador serbio protagonizó una fuerte confrontación. El episodio tuvo lugar en el tercer cuarto del partido.

El cruce entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves terminó con polémica. En el sexto partido de las semifinales del Oeste , que finalizó 110-98 a favor del conjunto de Mineápolis , Nikola Jokic protagonizó un fuerte altercado que derivó en su expulsión y en un cierre caótico del encuentro.

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El episodio se produjo en el tercer cuarto , cuando Jaylen Clark empujó por la espalda al pivote serbio. La reacción de Jokic no tardó en llegar y desató una confrontación que escaló rápidamente. En medio del tumulto, Naz Reid intervino con otro contacto físico y provocó una gresca que involucró a varios jugadores.

La situación obligó a la intervención de entrenadores, suplentes y hasta de algunos jugadores que intentaron calmar los ánimos, como Joe Ingles , quien asumió un rol conciliador.

Los árbitros sancionaron faltas técnicas a los protagonistas por conducta antideportiva, aunque la tensión no se disipó y el serbio terminó siendo expulsado.

Una serie de la NBA marcada por los cruces

No fue la primera vez que Jokic quedó en el centro de un conflicto durante la serie. El serbio ya había tenido un enfrentamiento en el cuarto juego frente a Jaden McDaniels, en una jugada polémica sobre la última posesión.

A lo largo de la eliminatoria, el pivote no solo se destacó por su rendimiento, sino también por su intensidad en momentos de alta presión. Sin embargo, en este último partido, la frustración terminó imponiéndose en un contexto adverso.

Las imágenes del cierre fueron contundentes: empujones, discusiones y un clima que fue descrito por medios estadounidenses como “caos total”.

Minnesota avanzó pese a bajas clave

Más allá del escándalo, Minnesota Timberwolves selló su clasificación con un sólido triunfo y un 4-2 en la serie, incluso sin la presencia de su figura Anthony Edwards, lesionado desde el cuarto partido.

El equipo encontró respuestas en otros nombres. Jaden McDaniels fue determinante con 32 puntos y 10 rebotes, mientras que Terrence Shannon Jr. aportó 24 puntos. También sumaron Julius Randle con 18 y Naz Reid con 15, mientras que Rudy Gobert completó un doble-doble con 10 puntos y 13 rebotes.

El análisis de Jokic tras la eliminación

Tras la derrota, Nikola Jokic no ocultó su frustración y fue autocrítico con el rendimiento del equipo. “Acabamos de perder en la primera ronda. Creo que estamos muy lejos”, reconoció.

denver-minnesota Minnesota eliminó a Denver en un tenso partido. NBA

Consultado sobre posibles cambios en la franquicia, el serbio dejó una frase contundente: “Eso no es decisión mía. Definitivamente, si estuviéramos en Serbia, todos seríamos despedidos”.

En lo individual, Joki volvió a mostrar su jerarquía con 28 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias, aunque no alcanzó para evitar la eliminación.

La definición de la NBA para Minnesota

Con la serie cerrada, los Timberwolves avanzaron a la siguiente ronda, donde enfrentarán a San Antonio Spurs, que contará con ventaja de localía tras una fase regular en la que logró 62 triunfos, 13 más que su rival.

El antecedente entre ambos favoreció levemente a Minnesota, que ganó dos de los tres cruces directos, aunque la incertidumbre por la recuperación de Anthony Edwards, tras una hiperextensión de rodilla, podría ser un factor clave en la próxima instancia.

Por el lado de Denver Nuggets, además de Joki, se destacaron Cameron Johnson con 27 puntos, Jamal Murray con 12 y Tim Hardaway Jr. con 13, en una noche que terminó marcada más por el conflicto que por el juego.