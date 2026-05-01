Río Cuarto volvió a escena con el Argentino de Ruta 2026 y reunió a más de 250 ciclistas

La ciudad cordobesa fue epicentro de una competencia clave del calendario, con representación de todo el país y un formato que priorizó la seguridad y la visibilidad del evento.

La ciudad de Río Cuarto , considerada la capital alterna de Córdoba , fue protagonista de uno de los eventos más importantes del ciclismo argentino al albergar el Campeonato Argentino Elite de Ruta 2026 . Durante cuatro jornadas, entre el 16 y el 19 de abril, más de 250 corredores de distintas provincias participaron en la competencia, representando a 33 asociaciones y equipos afiliados a la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta .

El escenario elegido fue el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto , donde se montó un circuito cerrado de 3,2 kilómetros. Esta decisión, consensuada entre la Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA) y el gobierno provincial, respondió a la necesidad de garantizar condiciones óptimas ante obras viales en la traza habitual, además de facilitar la transmisión televisiva y mejorar la exposición de los competidores.

Las pruebas contemplaron distintas modalidades, incluyendo contrarreloj, pelotón y ciclismo adaptado. En las competencias de fondo, los Sub 23 masculinos recorrieron 118,4 kilómetros, las damas Elite completaron 96 kilómetros y los varones Elite afrontaron el desafío mayor con 153,6 kilómetros.

En lo deportivo, el sanjuanino Nicolás Tivani se quedó con el título nacional tras una sólida actuación, registrando un tiempo de 3 horas y 31 minutos. El podio masculino se completó con Mauricio Domínguez y Daniel Juárez . En la rama femenina, la gran figura fue Abril Garzón , quien se impuso tanto en la categoría Elite como en Sub 23, con un registro de 2 horas y 43 minutos. Detrás suyo finalizaron Ludmila Aguirre y Alejandra Prezioso .

En lo deportivo, el sanjuanino Nicolás Tivani se quedó con el título nacional tras una sólida actuación, registrando un tiempo de 3 horas y 31 minutos.

El evento también marcó un regreso significativo para la ciudad, que no albergaba un campeonato nacional de estas características desde finales del siglo pasado, cuando fue sede en pista en 1988 (Elite) y 1994 (Junior).

Desde la organización, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó el trabajo conjunto con la UCRA y planteó objetivos a futuro, enfocados en seguir fortaleciendo la disciplina y recuperar el formato tradicional en ruta. En la misma línea, el titular de UCRA, Jorge Chica, remarcó la importancia de federalizar la actividad y ampliar la visibilidad de los ciclistas en todo el país.

Más allá de lo deportivo, la competencia tuvo un impacto positivo en la economía local. La llegada de delegaciones, equipos y público generó movimiento en sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el comercio, reafirmando el rol del deporte como impulsor de desarrollo en las economías regionales.