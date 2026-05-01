Ricardo Arjona en el Movistar Arena: accesos, horarios y cómo llegar

El guatemalteco estuvo por última vez en Argentina en 2023 y vuelve con su tour "Lo que el seco no dijo".

Ricardo Arjona llega a la Argentina con el primero de sus 14 shows en el Movistar Arena en 2026.

Ricardo Arjona vuelve a la Argentina este viernes 1° de mayo con el primero de sus 14 shows en el Movistar Arena , en Villa Crespo, como parte de la gira "Lo que el seco no dijo". El regreso se da en un contexto de alta demanda: ya agotó 13 funciones y sumó una nueva fecha para el 25 de mayo .

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El tour, presentado como el más ambicioso de su carrera, llega con una propuesta escénica renovada y de gran despliegue. El artista atraviesa un momento de fuerte conexión con su público, con una serie de presentaciones que vienen registrando localidades agotadas en cada ciudad que visita.

La última visita de Arjona al país fue en 2023 , cuando ofreció dos shows en el Estadio José Amalfitani con entradas agotadas, en el marco del tour Blanco y Negro. Un año antes, en 2022, ya había marcado presencia con ocho funciones sold out en el Movistar Arena.

Todas las fechas en Buenos Aires

Ricardo Arjona agotó 13 Movistar Arena. El cronograma completo de mayo es el siguiente:

1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24 de mayo.

Ante el éxito, sumó una nueva función para el 25 de mayo y las entradas ya están a la venta.

Tras su paso por la Argentina, la gira continuará por Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Costa Rica.

El repertorio esperado

Los shows en Buenos Aires están pensados como un recorrido por la carrera del artista, con foco en sus canciones más reconocidas. Se espera que suenen clásicos como “Señora de las cuatro décadas”, “Fuiste tú”, “El problema”, “Mujeres” y “Pingüinos en la cama”.

También habrá espacio para temas de su último disco, SECO, que da nombre a la gira, con canciones como “Mujer”, “Despacio que hay prisa” y “70%”.