Luis Caputo destacó el impacto del acuerdo con la UE en exportaciones e inversiones + Seguir en









El ministro de Economía aseguró que la entrada en vigencia del pacto con el bloque europeo potenciará las ventas externas, impulsará sectores clave y favorecerá el ingreso de capitales.

El ministro Luis Caputo puso el foco en el impacto del Acuerdo entre el Mercosur y la UE sobre las inversiones. Mariano Fuchila

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, destacó la entrada en vigencia del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y subrayó su relevancia para la inserción internacional del país. “El acuerdo UE-MCS que entra en vigor hoy es un activo de enorme valor estratégico para Argentina”, afirmó.

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El funcionario subrayó el peso del mercado europeo para el país al señalar que “la UE es el destino de 1 de cada 4 empresas argentinas exportadoras y el 2° destino de exportación”, con un intercambio de bienes cercano a los u$s9.000 millones.

En ese marco, anticipó un crecimiento significativo del comercio exterior. “Producto del acuerdo, se proyecta que las exportaciones nacionales a la UE aumentarían 76% en los primeros 5 años y 122% a 10 años”, indicó. Según explicó, este avance estaría traccionado por el sector agroindustrial —“con carnes, pesca y economías regionales como maní, vinos y cítricos”— y también por la industria, con subas en autopartes, químicos, petroquímicos y manufacturas.

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Caputo destacó además el potencial de nuevos sectores: “El mayor aumento esperable provendría de las exportaciones de productos emergentes: energía, cobre y litio”.

El ministro también puso el foco en el impacto sobre las inversiones. “Este acuerdo impacta también en las inversiones, ya que promueve la Inversión Extranjera Directa de la UE en la Argentina”, sostuvo, y mencionó como referencia los incrementos registrados en países con tratados similares: “Chile +278% en 20 años, México 569% en 23 años, Colombia +82% en 10 años”. En ese sentido, recordó que Europa es un actor central a nivel global: “La UE es la segunda fuente de IED global después de Estados Unidos” y, en el caso argentino, “representa cerca del 40% del total”, con un stock que ronda los 75.000 millones de dólares. Respecto de los alcances del acuerdo, detalló que “la UE otorgó concesiones arancelarias a unos 7.000 productos”, con una liberalización que abarca el 92% de las importaciones del Mercosur. “Esto implica que el 99% de las exportaciones agrícolas de Argentina a la UE se ven beneficiadas”, destacó, pese a tratarse de uno de los mercados más proteccionistas en ese rubro. Por último, Caputo consideró que el entendimiento aporta previsibilidad: “El acuerdo crea un marco regulatorio claro que otorga certidumbre y facilita las decisiones de inversión”, al tiempo que abre nuevas oportunidades de negocios. El ministro cerró su mensaje con felicitaciones al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y al canciller, Pablo Quirno, junto a sus equipos.