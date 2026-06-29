Mauricio Bustos: "Lo más importante cuando sacás un seguro prestacional es el servicio y la inmediatez" + Agregar ámbito en









El gerente comercial de BBVA Seguros resaltó las diferentes coberturas durante el octavo panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

El gerente comercial de BBVA Seguros, Mauricio Bustos, analizó los potenciales de las diferentes coberturas en los seguros de personas.

El gerente comercial de BBVA Seguros, Mauricio Bustos, analizó los potenciales de las diferentes coberturas en los seguros de personas durante el octavo panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros, moderado por la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli.

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Bustos definió a la firma como “parte del Grupo BBVA, desarrollado en negocio bancario, compañía de seguros y bróker, con un desarrollo muy importante de colocación de la compañía en el mercado y mayor presencia con más de 3.000 productores”.

Las opciones para los seguros de personas Bustos aseguró que “hay muchísimas opciones para armar un seguro optativo, como los de capital fijo, que los arma la empresa con capital uniforme o los de múltiplos de sueldo”, manifestando que “hay adicionales de cobertura como una muerte accidental se paga doble o un hijo póstumo o enfermedades terminales”.

“El primero es una suma fija contra un capital uniforme de suma asegurada para los mejores de la compañía y para otro grupo de un menor valor. Son dos pólizas con un beneficio diferencial”, detalló.

Y agregó: “En cambio, el de los múltiplos de sueldo puede otorgar el empleador hasta 12 sueldos y el empleado puede pagar otros 12 adicionales. Lo ideal sería tener 36 para sostener por tres años hasta que la familia se volvió a acomodar después de la pérdida”. Mauricio Bustos Propuestas de seguros a nivel colectivo Por otra parte, Bustos resaltó que existe la posibilidad de generar seguros a nivel colectivo. “Sindicatos, mutuales y asociaciones profesionales ponen estos beneficios porque al tener un costo colectivo es distinto al individual. Es acercar algo de bajo costo dando un beneficio que, cuando suceden las tragedias, genera un impacto muy positivo. Se puede armar de muchas formas siempre que haya un colectivo, resaltó” “Y agregó: “Puede ser una póliza colectiva de accidente personales. Nosotros estamos haciendo seguros de accidentes prestacionales deportivos y está teniendo un impacto muy bueno. No solamente a nivel deportivo, también al trasladar personal de un lugar a otro”. “Nos pasa al común de las personas. Si tenés un accidente, te deja más seguro. Hay un costo por volumen de cápita. Acá lo más importante cuando sacás un seguro prestacional es el servicio y la inmediatez”, concluyó.