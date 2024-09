Nicolás Arceo y Juan José Carbajales: descarbonización, Vaca Muerta y una oportunidad única para la industria energética

“Después eso te va a dar la etiqueta verde cuando quieras vender los productos, porque va a incrementarse a escala global que miren cómo producís”, indicó y agregó: “El cumplimiento de esas metas ambiciosas requiere mucha articulación entre el sector público y privado. Este gobierno tiene otra mirada sobre lo que se venía haciendo, entonces hay muchas incógnitas sobre cómo vamos a avanzar porque las empresas pueden tener metas, pero tienen que ser compatibles con los compromisos internacionales del país”.

panel2.jpg Nicolás Arceo

En la misma línea, Arceo consideró que “Argentina va a tener que avanzar en medidas de mitigación en base a la agenda global, porque el comercio internacional en la próxima década va a tener barreras crecientes para países que no las lleven adelante”.

Argentina va a tener que avanzar en un sendero que sea cumplible. Desde 2015 vino bajando y haciendo más agresiva la meta de reducción de gases de efecto invernadero. Hoy los incumplimientos de estas metas no son punibles, pero probablemente lo sean en los próximos años”, advirtió.

¿Qué ocurre con los cambios que plantea el RIGI?

Al ser consultado por las modificaciones que plantea el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), Carbajales lo calificó como “un gran paraguas para muchos sectores de la economía” y destacó que “la energía es uno de los sectores que el gobierno mira con más atención para que pueda traccionar esas inversiones”.

“Es un facilitador de inversiones, que muchas estaban en cartera y otras naciendo a la luz de este RIGI. Tenés dos años para adherir, se hace por proyecto y es un corto plazo, con el 40% de la inversión en primeros dos años. Entonces, prontamente vamos a ver si esto funciona o no y después irá madurando de a poco”, razonó.

Para Arceo, “lo relevante es cómo lograr conformar una plataforma de exportación de GNL para aprovechar los recursos gasíferos, porque Argentina tiene para abastecer 200 años la demanda doméstica”.

“Se necesita la instalación de determinados factores de exportación. El RIGI no era el único vehículo posible, pero es uno posible para el desarrollo de esos proyectos y el gran salto exportador es la radicación de las terminales licuefactoras de exportación. Está el proyecto de YPF con Petronas y el de Golar con Pan American Energy que deberían cambiar el perfil exportador de gas natural de Argentina en la próxima década”, auguró, aunque anticipó que esto se definirá a fines del año que viene.

Por otra parte, Carbajales agregó que “en materia ambiental y de desarrollo productivo son las dos patas que quedaron medio flojas en el RIGI, lo que no quiere decir que no se pueda complementar con otros instrumentos más adelante” y recordó que “algo que está faltando y no es menor es que la provincia de Neuquén todavía no adhirió”.

A su vez, indicó que “hay decisiones que son rupturistas, porque tenemos una larga tradición de primero abastecer la demanda local y hoy, gracias a que va a haber excedentes, el supuesto es que no hay que preocuparse por el mercado interno”. “Pero estamos cambiando una regla que estábamos acostumbrados por décadas”, advirtió sobre la eventual adaptación.

La oportunidad de Vaca Muerta

Sobre el crecimiento de Vaca Muerta, Arceo evaluó que “permitió compensar el declino de las cuencas convencionales” y comparó: “Hoy Argentina va a estar cerca de producir 700 mil barriles día de producción, una foto completamente distinta de hace 5 años”.

“Argentina venía de una década y media donde el sector energético generaba sistemáticamente un déficit externo. En 2022 el déficit fue de casi 4.800 millones de dólares y este año, con el nuevo gasoducto, el aumento de la capacidad de evuacion de gas natural de la cuenca neuquina, la caída de los precios internacionales y el aumento en las exportaciones de petróleo, el saldo positivo va a estar cerca de los 5.000 millones de dólares”, explicó.

Y profundizó: “Hay un cambio estructural: por primera vez en una década y media, Argentina va a tener un sector energético con una balanza comercial superavitaria y creciente".

Al respecto, Carbajales añadió: “Necesitamos ampliar la red de gasoductos. Lo hizo el Estado con la etapa 1 del Néstor Kirchner, la reversión y las plantas compresoras. Pero a partir de ahí el Estado dice que no hace más obra pública y ahí hay otro signo de pregunta”.

“El mecanismo para que sea el privado quien invierta y cómo se va a repagar una inversión de ese tipo. Serán reglas a las cuales acostumbrarse y si la industria está a la altura de lo que el gobierno espera: que sea el privado quien invierta en infraestructura”, planteó como desafío.

El declino de las cuencas y los costos

Asimismo, el referente de EyE admitió que “hay un declino estructural de las cuencas que está dado y las grandes empresas focalizadas en grandes inversiones en Vaca Muerta se van a retirar de esas cuencas maduras”, por lo que consideró que “el ingreso de pequeños jugadores debería permitir aminorar el declino en los próximos años, pero Vaca Muerta te va a eclipsar el desarrollo hidrocarburífero”.

En esa línea, Carbajales apuntó que “gracias a Vaca Muerta, que no tiene más de diez años, hoy explicamos la mitad de la energía” y apuntó: “Si no lo tuviéramos, estaríamos en problemas porque el declino es estructural”. No obstante, admitió que “puede ser oportunidad para el ingreso de nuevos jugadores” en las cuencas maduras.

panel222.jpg Juan José Carbajales

Sobre los costos, el director del Instituto del Gas y Petróleo consideró que “hay un desafío a nivel tecnológico de cómo hacemos para desarrollar nuestro propios equipos” y agregó que “el RIGI no va a traccionar por ese lado y va a haber que buscar otras soluciones”.

En tanto, Arceo destacó que “Vaca Muerta mejoró estructura y significativamente el costo en los últimos años y debería ir decreciendo por una cuestión de escala y de avance en la curva de aprendizaje”, aunque reconoció que “en el corto plazo, la apreciación del tipo de cambio te incrementa los costos en dólares”.

Los desafíos a futuro

Teniendo todo esto en cuenta, aseguró que “la reglamentación de la nueva ley de hidrocarburos va a ser significativa en cómo va a funcionar el sector en lo próximos años donde el sector energético va a crecer, pero la discusión es a qué velocidad y eso depende del entorno regulatorio”.

En esa sintonía, Carbajales definió: “En los próximos años, la energía le va a dar soluciones a la economía y en los años anteriores no había sido así. En ese gran paraguas, creo que los desafíos son cómo podemos destrabar el potencial y cómo podemos seguir incrementando la marca verde de esa producción”.