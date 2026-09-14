Pablo Garcia Leyenda: "La ecuación de costo/beneficio empieza a jugar un partido importante"

El director comercial de Stellantis se refirió a la adaptación del cliente y de las empresas durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad.

El director comercial de Stellantis, Pablo Garcia Leyenda, destacó el el cambio de paradigma en las familias con respecto a la electromovilidad.

El director comercial de Stellantis , Pablo Garcia Leyenda , destacó el creciente uso de la electromovilidad y el cambio de paradigma en las familias argentinas, durante su paso por el segundo panel de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad , moderado por el redactor especializado en Información General y Autos de Ámbito, Leandro Gambetta .

Garcia Leyenda identificó a la transformación como “la más grande de la industria en los últimos 100 años ” y anticipó: “No es corta, sino que va a llevar mucho tiempo, dependiendo de la madurez de cada uno de los mercados”.

“En Stellantis confiamos en que la multiplicidad de oferta tiene que ver con la necesidad del cliente y ponerlo en el centro para que elija cuál es la mejor opción. De hecho, estamos volviendo a motorizaciones V8 nafteras a combustión en el mercado americano porque así lo demandó y volvimos a los orígenes con vehículos que tienen prestaciones particulares para ese tipo de clientes”, comparó.

Garcia Leyenda se refirió a la importancia de que exista “un trabajo conjunto entre el sector público y privado” y, si bien admitió que “ Argentina tiene unos recorridos extensos donde el híbrido es la solución inmediata ”, atribuyó esa tecnología a “una solución de transición”.

Así, puso de relieve la importancia de la carga hogareña. “En Brasil tuvo un crecimiento exponencial, con más del 30% anual en el uso citadino del auto eléctrico. La red es fundamental, pero lo que significa la ecuación de costo/beneficio empieza a jugar un partido importante ”.

El cambio de paradigma de los consumidores

Entre los hitos de la electromovilidad, Garcia Leyenda valoró el cambio de paradigma en los consumidores. “Definitivamente el usuario se adapta mucho más rápido que la oferta. Las empresas tenemos que incorporar la agilidad para seguir la transformación del cliente, va a ser una palabra clave”, observó.

Así, definió que hay “una migración conceptual” y sostuvo que “hoy las familias volvieron a poner sobre la mesa variables como costo, eficiencia de consumo y beneficios impositivos”, mientras graficó con una experiencia personal: “Me pasó llegar a mi casa con un Leapmotor, explicarle a mi familia de qué se trataba y que mi hija de siete años le diga hola Leapmotor. Para nuestra generación era totalmente impensado”.

“Hoy hay un crecimiento exponencial, con más de 20 marcas que llegaron y otras que van a seguir llegando, generando un mercado de mucha oferta donde el consumidor empieza a ser una voz cantante de hacia dónde vas”, observó y destacó que el usuario mira variables como "costo, eficiencia, plataforma tecnológica, interacción y servicios conectados”.

El salto exponencial de los autos eléctricos

Para Garcia Leyenda, el mercado tuvo un salto exponencial. “En el último año en Argentina se vivió lo que pasó a nivel regional en tres o cuatro. Pesaba un 1% y hoy pesa más del 16%. En los grandes centros urbanos se duplica esa participación a más del 35% y se concentra el 70% en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba”, detalló.

En esa línea, consideró que “se está yendo a un ritmo muy rápido, generando las condiciones desde la oferta de producto”, aunque admitió que “falta mucho por desarrollar y para eso hay que tener en cuenta las distancias, los recorridos y las distintas idiosincrasias, porque allí está la clave del éxito a mediano y largo plazo”.

Las oportunidades de mejora

A la hora de profundizar el mercado automotor, Garcia Leyenda llamó a copiar “los aceleradores” que implementaron potencias como China y Europa. “Los beneficios impositivos, de circulación y de mantenimiento son determinantes para que la gente empiece a adoptar esta tecnología con el propósito final de cuidar el medio ambiente”, expresó.

A la par, consideró clave “mantener la previsibilidad a mediano plazo para construir una oferta consistente de productos”, mientras llamó a profundizar la educación al consumidor.

A modo de resumen, planteó: “Estamos en una curva de arranque que fue exponencial, pero va a llevar mucho tiempo y está construcción. Por la agilidad y los cambios en los usuarios, va a haber una aceleración mayor a la que esperamos”.