La electromovilidad, entre la mayor adopción de los usuarios y el desafío de la infraestructura

El manager de Electromovilidad en ABB en Argentina, Roberto Stazzoni ; el gerente general de Ford Pro para Sudamérica, Gastón Galdeano ; y el gerente de Producto de ByD , Christian Albinati , encabezaron el primer panel de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad .

Durante un encuentro que tuvo lugar en Lex Tower y contó con la moderación del jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Stazzoni rompió el hielo al referirse a los cambios del sector y diagnosticó que “ la oferta creciente de vehículos electrificados está haciendo que los consumidores empiecen a cambiar sus decisiones de compra y a tener opciones distintas a las que tenía tradicionalmente”.

“Esto está trayendo un nuevo ecosistema, que ya fue puesto a prueba y maduro en muchos lugares del mundo. De la mano de la electrificación de transporte, sea híbridos puros, enchufables o eléctricos 100%, hay que empezar a pensar en la electricidad como energético nuevo y esto trae aparejada nuevas variables, como el cargador, la instalación y la red y nuevos medios de pago para la carga pública”, apuntó el referente de ABB.

A su turno, Galdeano coincidió en el crecimiento de la adopción por parte del usuario. “ Hace dos años la penetración de vehículos electrificados era cercana a 3% y hoy está por encima de 15% ”, detalló y aseguró que “esto viene de la mano de tendencias de los consumidores, de infraestructura y de oferta de vehículo”.

A eso le sumó “la conectividad de los vehículos, que hoy está en la base de la industria, porque la mayoría vienen conectados y esto permite al cliente tener información e interactuar”.

Albinati, por su parte, reconoció que “cada vez la oferta es superior y el cliente no solo la acepta, sino que está cada vez más informado”. A su entender, hay un cambio de dinámica: “Antes era un cliente que se adaptaba a lo que había en mercado y hoy es la tecnología la que se adapta a la necesidad del cliente”.

En qué pone el foco cada empresa

Al repasar los proyectos más emblemáticos de ABB, Stazzoni puso de relieve “la infraestructura de recarga para los proyectos de buses eléctricos en la Ciudad de Buenos Aires, las estaciones de carga del e-bus que circula por el casco histórico y el proyecto del T1 que se está terminando la base de carga en Pompeya con 26 cargadores rápidos”.

“Tenemos otros proyectos con marcas y fabricantes automotrices. Somos históricos proveedores de la industria y del segmento residencial, con lo cual en muchos edificios y obras de infraestructura como shoppings y galerías, se están instalando cargadores de todo tipo”, indicó.

Galdeano resaltó que Ford Pro “viene trabajando constantemente en la renovación de nuestro portfolio” y detalló: “En vehículos comerciales acabamos de lanzar nuevas versiones de Ranger y de Tracker”.

“El proyecto más importante relacionado con la electromovilidad es una inversión que estamos desplegando en este momento con una inversión de 170 millones de dólares en la planta de General Pacheco para lanzar el primer semestre del año que viene una Ranger híbrida enchufable que ya se anunció, sumado a otros proyectos de vehículos que van a ser incorporados a las tecnologías eléctricas”, destacó.

En cuanto a diferencias entre híbridos y 100% eléctricos, planteó que “la infraestructura que uno necesita es distinta”, pero advirtió que “hay empresas que ya tienen planificadas rutas logísticas” y puso a la E-Transit como caso de éxito: “Está funcionando muy bien. El vehículo tiene una autonomía de 300 kilómetros, con lo cual puede hacer un recorrido de ida y vuelta a la base operativa para la carga. Vemos una tendencia creciente hacia este tipo de vehículos”.

El gerente de Producto de ByD, Christian Albinati, puso el foco en la diversificación de productos.

Asimismo, Albinati recordó que ByD tiene menos de ocho meses en el país y valoró haber superado los 10.000 vehículos vendidos. “Queremos tener en cada segmento una propuesta de electromovilidad, ya sea híbridos enchufables o 100% eléctricos, y que se destaque en cuanto a tecnología e innovación”, observó y graficó: “Lanzamos el viernes pasado el Seal 5 y es el vehículo con mayor autonomía del país, con 2.600 kilómetros y un consumo súper bajo de 3,7 litros cada 100 kilómetros”.

“Más allá de seguir aumentando el portfolio, apuntamos a la expansión de la red de concesionarios a lo largo del país. Hoy son 17 y la idea es terminar en 25 a fin de año. Eso tiene como resultado la cercanía con el cliente”, expresó y sostuvo que “ByD está en el país para quedarse” y resaltó la planta en Brasil para fortalecer el suministro a nivel regional.

“En el corto plazo llegamos a ser la automotriz que vende más vehículos eléctricos en el país, lo cual nos llena de orgullo. También somos los número uno en híbridos enchufables”, remarcó y agregó: “Al principio creíamos que el target iba a ser una persona joven, pero hay gente mayor también que se adapta fácilmente. Nos sorprendió la aceptación tan rápida del consumidor”.

La realidad argentina y la posibilidad de ataques cibernéticos

Al analizar la realidad argentina, Stazzoni sintetizó: “Estamos en los primeros pasos, esto es incipiente y va en desarrollo. Es muy interesante el cambio de mecanismo de elección del usuario, que empieza a evaluar esto como una alternativa viable y, cuando empieza a tener la experiencia, le brinda mucha satisfacción”.

“De hecho, la carga que se prevé como traumática, cuando el usuario se acostumbra a cargar en la base y no ir a la estación de servicio salvo para viajes largos, empieza a generar nuevos hábitos que son todos en una dirección positiva”, graficó.

Con respecto a eventuales hackeos, el referente de ABB señaló: “Es uno de los temas más interesantes. Son autos conectados que hablan con redes, hablan entre sí y con cargadores. En todo ese ecosistema, la ciberseguridad es crítica porque los hackers están a la orden del día, sea para robarse datos o para capturar autos o centros de carga y pedir rescate”.

“Todavía no ha pasado en el país y venimos corriendo al ritmo de los hackers. A veces el usuario se queja de las actualizaciones de software y de firmware, pero es porque se están desarrollando todo el tiempo los parches de seguridad para evitar estos ataques”, apuntó.

El uso de los datos para reducir costos

En tanto, Galdeano afirmó que “trabajamos muy fuerte en los datos y la conectividad para seguir mejorando las experiencias de los clientes a través del uso de la información”. “Vemos una tendencia del cliente comercial que deja de comprar un vehículo para comprar una solución de movilidad. Allí ofrecemos todo un ecosistema que se relaciona con la conectividad, el servicio posventa y la financiación”, aseguró.

Ford Pro pone la mira en los clientes comerciales y resaltó que la información se utiliza para mejorar la operatividad de las flotas. “Hacemos también un monitoreo preventivo de los datos del vehículo. Entonces, si hay un cliente que tiene una flota de 100 vehículos, le avisamos al gestor cuando hay uno que tiene que ir al mantenimiento”, repasó, al señalar que “el costo del mantenimiento es importante y la conectividad y los datos juegan un rol muy importante para maximizar la rentabilidad”.

A la par, habló de una mayor tendencia al renting. “Muchas empresas ya no quieren tener la propiedad del bien, sino un servicio. Así lanzamos Ford Go que es una alternativa para el cliente que no quiere comprar o destinar capital de trabajo a la flota. Pagan un fee, nos ocupamos de toda la gestión y el cliente se ocupa del core de su negocio”, resumió.

La tecnología al servicio del usuario

Albinati afirmó que en ByD “el crecimiento fue exponencial” y señaló que la movilidad sostenible “va por buen camino, aunque es a largo plazo” y resaltó que la firma trabaja “en capacitación, posventa, disponibilidad de repuestos y la tecnología”, mientras aclaró: “Somos una empresa de tecnología y producimos más del 90% del auto”.

En medio de la transformación tecnológica, resaltó la app gratuita de la empresa. “La persona encargada de una flota con más de 200 autos o el consumidor final pueden ver desde la presión de los neumáticos o si dejó el auto cerrado y cerrarlo a distancia, hasta la parte preventiva, la localización del vehículo en tiempo real y pasarle la llave a una persona para autorizarla por un tiempo determinado”, sintetizó.

En plena transición, recordó que el usuario también puede proceder a la programación de la carga, “que puede quedar para la noche porque es más barato”, mientras comparó: "Si lo cargás una vez a la semana, en tres horas te sale 8.000 pesos, teniendo en cuenta el kw/h hora en Argentina. La comparación con el naftero hace que esa adaptación sea cada vez más positiva”.

El perfil de los usuarios

Al analizar los cambios de los consumidores, Albinati trajo el concepto de “capacitación constante” y sentenció que “de cada 10 clientes que hacen un test drive, 5 lo eligen”, por lo que llamó a “desmitificar y perder el miedo a lo nuevo, como pasó con el cambio de la caja global a la automática”.

Sobre el perfil etario, Stazzoni admitió que “se pensaba que los autos eléctricos iban a estar para segmentos juveniles, pero hay gente grande que viene y hace consultas con un grado de información asombroso, porque se ha sentado a estudiar”. Sin embargo, advirtió que “a veces esa información no es de buena calidad, por lo que hay que seguir haciendo docencia”.

A la vez, Galdeano señaló que la elección entre híbridos puros y enchuflables o 100% eléctricos “depende de los hábitos del cliente o la familia”, al precisar que “hoy la infraestructura de carga tiene un camino por recorrer, pero para un uso citadino está más que bien”. De todos modos, defendió la estrategia de Ford de “power of choice”. “Entendemos que a un consumidor le funciona algo y a otro no. Por eso tenemos distintas alternativas de propulsión”, reveló.

La necesidad de inversión en infraestructura

Con respecto a la infraestructura en el país, Stazzoni planteó que “está faltando que se tomen las decisiones de inversión” y desarrolló: “En 2023, los principales jugadores de infraestructura de recarga hicieron sus apuestas y empezaron a armar redes. Hoy llegás de Buenos Aires a Mar del Plata sin problema, a Rosario y Entre Ríos lo mismo y también de Rosario a Córdoba. Pero esa red hay que fortalecerla y diversificarla en otros corredores, falta inversión”.

“Sería muy bueno que el Estado dé señales de ayuda, pero, sin esas señales, el privado tendrá que hacer las inversiones, porque el parque está y pensamos que es un modelo que va a ser rentable en el corto plazo”, observó y comparó la situación con Europa: “Allí los usuarios eligieron más rápido la tecnología que lo que fue el ritmo de decisiones. Y en Argentina se está replicando eso”.

El manager de Electromovilidad en ABB en Argentina, Roberto Stazzoni, anticipó la llegada de inversiones.

En paralelo, Galdeano sostuvo que es un tema que “está evolucionando rápidamente”. “La adopción depende de las tendencias del consumidor y la infraestructura y esto está tendiendo a converger a mayor o menor velocidad. Por eso desarrollamos localmente la producción y adaptando nuestra planta. Es importante la infraestructura de carga y creemos que esto va a seguir creciendo y va a acompañar la tendencia de los consumidores”, agregó.

Albinati valoró que “está creciendo cada vez más la red de puntos de carga, con más de 250 en todo el país” y observó que “hay mucha inversión del sector privado que ayuda a que siga evolucionando”, poniendo en el horizonte la posibilidad de cargadores ultrarrápidos, como los que tiene ByD en China “para cargar autos en 10 minutos”.

El futuro de la movilidad

Al contar sus sensaciones sobre los próximos pasos de la movilidad sostenible, Albinati aseguró que “ya no es un futuro, sino un presente donde el argentino está usando esa electromovilidad” y puso como ejemplo que “hoy varios eligen 100% eléctricos, como el Dolphin Mini o el Yuan Pro en el caso de ByD”.

“Creemos que va a seguir en esa tendencia y nos pone muy felices la rápida adopción y la capacitación continua para seguir evolucionando”, apuntó.

Galdeano, a su turno, consideró que “hay un campo muy grande para crecer en datos, inteligencia artificial y predicción de las necesidades de los clientes”, mientras vaticinó que “el renting también va a seguir creciendo, sobre todo en usuarios comerciales, porque en particulares es más incipiente”.

A nivel comercial, Stazzoni se refirió a los propietarios de estación de servicio. “Una de las demandas que teníamos era la financiación y la encontramos en un partner que da los cargadores en leasing para poder ofrecerle la posibilidad de tenerlos y utilizarlos sin hacer la inversión de capital”.

En cuanto a casos de uso, resaltó que “muchos usuarios empiezan a disfrutar de este cambio de paradigma” y sostuvo que “algunos que compraron híbridos ya dicen que el próximo va a ser un eléctrico puro”. “El que está pensando en invertir, que se anime porque es el camino correcto”, sintetizó.