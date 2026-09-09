Sostenibilidad y nuevos hábitos, los cambios en el transporte aéreo, fluvial y terrestre

Referentes de JetSmart, Buquebus y Grupo Simpa estuvieron presentes en el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad.

La sostenibilidad fue uno de los ejes en el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad.

El country manager de JetSmart , Gonzalo Pérez Corral ; la responsable social ambiental de Buquebus , Carmen Casas ; y el director comercial de la División Rodados de Grupo Simpa , Juan Carlos Mas , participaron del panel de cierre de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad , moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile .

Al referirse a la transformación, Pérez Corral destacó que “ la movilidad está cambiando desde la pandemia , con un consumidor que se anima a más escapadas de fin de semana o viajeros que trabajan remoto”, mientras que resaltó que, en la vía aérea, “los aviones han evolucionado y hoy son más modernos, con menor consumo de combustibles y de emisiones de dióxido de carbono”.

Sobre la situación de JetSmart, resaltó: “ Tenemos la flota más nueva de Sudamérica con 3,1 años de antigüedad. En Argentina hicimos una gran inversión y pasamos de 3 a 17 aviones y la proyección es que en verano tengamos 23 . Son cambios que se ven en la preferencia del pasajero”.

Con un aporte de la mirada fluvial, Casas señaló que “la movilidad se dejó de percibir como transportarse de un sitio a otro, sino que forma parte de una experiencia integral que empieza antes de iniciar el viaje, tomándose un buen café, apreciar la infraestructura y los espacios verdes de las terminales ”.

El country manager de JetSmart, Gonzalo Pérez Corral, puso el foco en la renovación de la flota de aviones.

En el caso puntual de Colonia , se refirió a “ la desestacionalización de la movilidad, con viajes más cortos y durante todo el año, no solo en vacaciones anuales ”, mientras apuntó que se abre “una ventana de oportunidad para ofrecer un servicio más integral y acorde con valores de los clientes y pasajeros”.

A su turno, Mas se refirió a “un cambio a un ritmo vertiginoso”, al comparar: “Hace diez años, si nos decían monopatines pensábamos en un juguete. Hoy es un medio instaurado que tiene un futuro enorme por delante”.

Resaltó también la consolidación de la moto como elemento fundamental en movilidad. “Con el contexto urbano y el aumento del tráfico que va mucho más rápido que la inversión en infraestructura, plantea una gran solución”, indicó.

El crecimiento de los aéreos y sus límites de infraestructura

Pérez Corral resaltó que existe “un esfuerzo de toda la comunidad aeronáutica y aeroportuaria por avanzar”, pero contrapuso que “el ritmo de crecimiento que demanda la industria puede que tenga una limitante en la infraestructura”.

“Lo vemos en Aeroparque, que ha proliferado con muchos vuelos con destino a Sudamérica que podrían estar en otro aeropuerto y dejar lugar para cabotaje”, observó y lamentó: “En JetSmart tenemos 28% del mercado en cabotaje y no tenemos un espacio donde tener un buen mantenimiento de aeronaves. No es que no lo hagamos, pero no tenemos las facilidades otorgadas por el concesionario”.

“Que Argentina se prepare para tener una infraestructura adecuada es un factor determinante a la hora de que la casa matriz diga si los aviones van para Argentina, Perú, Colombia o se quedan en Chile”, completó.

La llegada del primer buque 100% eléctrico

Por su parte, Casas se refirió a la importancia de que “los clientes o usuarios encuentren una experiencia fácil, que se opere bien y que el confort vaya de la mano con sus valores”. Así, puso de relieve el próximo lanzamiento del China Zorrilla, el primer ferry 100% eléctrico, que llegará a aguas uruguayas este sábado y comenzará a operar el mes que viene.

“Es un buque 100% eléctrico, con 2.100 pasajeros y 225 bodegas”, valoró y consideró que se trata de “una oportunidad para que los valores de los pasajeros a los que les interesa hacer un viaje más sostenible también puedan ser confortables o accesibles”.

La responsable social ambiental de Buquebus, Carmen Casas, puso el foco en la llegada del buque China Zorrilla.

El cambio de perfil del usuario

Al poner el foco en los consumidores, Mas definió que los usuarios “están muchos más informados y más exigentes”, señalando tres ejes: “El transporte en sí; el uso como herramienta de trabajo; y el tema recreativo”.

“Son clientes diferentes, pero comparten un perfil común. No solo en el mundo de la moto, sino en general, son más conscientes de lo que quieren y demandan más”, apuntó el referente de Grupo Simpa, que distribuye 15 marcas de gama media o alta, como Harley Davidson, KTM y Royal Enfield en el país.

Sobre este punto, Pérez Corral resaltó que en el caso de JetSmart los consumidores “requieren primero seguridad y eso lo da el avión nuevo, con pilotos entrenados por el propio fabricante, pero también la confiabilidad, puntualidad, transparencia a la hora de comprar y buen servicio”. “Eso se refleja en que tenemos una tasa de reincidencia del 80% de personas que volverían a volar o se lo recomendarían a un amigo”, se jactó.

Perspectivas de crecimiento

Al observar oportunidades de crecimiento, Pérez Corral anticipó el lanzamiento de nueve rutas en los próximos meses. “Serán cuatro domésticas y cinco internacionales. Eso habla de posibilidades de crecer”, expresó, mientras identificó entre los riesgos la suba del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

Sobre las oportunidades en general, contrapuso que “en Argentina hay solo 0,3 viajes por habitante por año y en países vecinos tienen el doble”, por lo que apuntó: “Vemos que el mercado podría duplicarse fácilmente. Hay que invertir en infraestructura y afinar el tema impositivo para atraer más competencia”.

A su turno, Casas valoró “la coordinación entre actores públicos y privados para el desarrollo de nuevos proyectos, como el China Zorrilla”, mientras que a futuro trazó la oportunidad que ve en Colonia. “Esperamos que sea un destino que se pueda disfrutar en un día, con viajes cortos, que es la tendencia actual, y ofreciendo un servicio que empiece antes del viaje”, señaló.

A su vez, mencionó la importancia de una buena gestión y aseguró que “Buquebus tiene una correcta gestión de riesgos y ha logrado hitos, como tener el ferry más veloz del mundo (Francisco Papa), con su propia planta de GNL asociada”, mientras indicó que “la ventaja es la incorporación del aprendizaje de las nuevas tecnologías”.

El director comercial de la División Rodados de Grupo Simpa, Juan Carlos Mas, destacó el crecimiento del mercado de motos.

En tanto, Mas pronóstico que el mercado de las motos “va a alcanzar un récord de 800.000 unidades en Argentina, de las cuales 700.000 son de baja cilindrada”, tras lo cual afirmó: “Esta amplitud de base de la pirámide es una oportunidad, porque son nuestros clientes del futuro”.

En el debe, planteó que “lo que todo empresario pide es previsibilidad y reglas claras” y, a nivel particular, sostuvo que “la financiación debería ser absolutamente normal del día a día”.

La sostenibilidad como parte del negocio

Por otra parte, los referentes se refirieron a la sostenibilidad como una parte importante del negocio. Desde Buquebus, Casas puso de relieve la llegada del China Zorilla. “Va a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la ruta Colonia-Buenos Aires, cuenta con aval del Banco Mundial y en ese contexto tenemos una medición de muchos indicadores ESG que debemos reportar”, apuntó.

De todos modos, aclaró que “nuestra estrategia es integral: empieza con la incorporación del Francisco en su momento, que más allá de ser veloz utiliza GNL para la propulsión, lo cual disminuye el impacto y la emisión de gases”.

“Tenemos un plan que desarrollamos de forma transversal. La viabilidad de cualquier iniciativa tiene que estar en el plan de negocio y debe ser amigable con lo operativo. Entonces impulsamos acciones sostenibles en el tiempo”, expresó.

A su turno, Pérez Corral resaltó que “las nuevas aeronaves nuevas consumen menos combustible y emiten menos dióxido de carbono”, mientras lamentó que “todavía no tenemos tecnología eléctrica y estamos lejos del combustible sintético a partir de cosechas en Sudamérica”.

Finalmente, Mas aclaró que “la sustentabilidad tiene que ver con todo un proceso desde la concepción del producto y todo su mantenimiento”, mientras resaltó el compromiso de la firma al señalar: “Todas las motos que comercializamos cumplen con la normativa de Euro 5 Plus, vinculada a los más altos estándares”.