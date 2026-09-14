Lucas Woinilowicz: "El futuro de la movilidad en el transporte de cargas va a ser multi tecnológico"

El gerente de Desarrollo de Negocios y Transporte sustentable de Scania Argentina analizó el presente del sector pesados en el segundo panel de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad.

El gerente de Desarrollo de Negocios y Transporte sustentable de Scania Argentina , Lucas Woinilowicz , trazó su diagnóstico sobre el presente y futuro del transporte de cargas durante su participación en el segundo panel de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad .

Durante la cita, moderada por el redactor especializado en Información General y Autos de Ámbito, Leandro Gambetta , Woinilowicz se refirió a su experiencia personal y explicó que “nosotros hablamos de vehículos pesados comerciales que transportan cargas y pasajeros y tenemos desafíos que van de la mano de la multiplicidad de tecnologías”, sintetizando que “ el futuro de la movilidad va a ser multitecnológico en transporte de cargas ”.

“Vamos a ir a la electrificación en el futuro. Puede ser de la mano de las baterías o del hidrógeno. Teniendo en cuenta que el punto de partida es diesel y trabajamos en reducir su uso, el desafío es ver cómo entendemos la transición, que puede ser con gas, GNC, GNL, biometano, biodiesel u otras tecnologías”, vaticinó y remató: “ La transición energética es tecnológica ”.

De cara al desarrollo de la electromovilidad, Woinilowicz puso en escena “ una mesa de tres patas, con la infraestructura, el costo operativo y la efectiva reducción de gases de efecto invernadero , porque, si una no está firme, el proyecto se termina cayendo”.

En ese sentido, consideró que “ desarrollar infraestructura para cualquier tecnología es clave y en Argentina tenemos una enorme oportunidad y un enorme desafío ”, para luego analizar: “Las inversiones que requiere el mercado son millonarias y el problema no pasa por la disponibilidad de producto o tecnología de carga, sino por cómo vamos a financiar esos proyectos, quién se va a hacer cargo de esos costos y del ramp up , porque en un inicio va a ser costoso para las empresas hacer que ese modelo de negocio sea rentable”.

El desafío de bajar el costo operativo para impulsar la adopción

El referente de Scania se refirió al “gran desafío del transporte pesado” y precisó: “Al comprar un auto eléctrico, puede ser motivos personales, pero con un camión se suma la variable del costo operativo, que en los livianos no lo tenemos tan incorporado y en este caso es definitorio”.

“A la complejidad de la transición energética se suma la de no incrementar los costos operativos, en un mundo donde los márgenes son cada vez menores”, observó, para luego ejemplificar: “En Suecia, de donde es originaria Scania, el 80% de los productos tiene un sello verde y la gente está dispuesta a pagar un plus por un producto transportado de forma sustentable. Pero en Argentina estamos muy lejos de plantear estas soluciones”.

A la par, identificó otras dificultades operativas de la transición energética para el transporte de cargas. “Hoy hay una incipiente carga para livianos, pero no tenemos para pesados. Imaginemos una flota de 100 camiones teniendo que cargar baterías. Es algo que puede durar unas ocho horas, cuando en general los camiones de larga distancia no paran. Entonces, implicaría incrementar la flota para cumplir el mismo servicio y contratar más potencia”, analizó, por lo que aseguró que “si bien el futuro va a ser eléctrico, cada decisión va a ser más lenta por estas complejidades adicionales”.

No obstante, reconoció que existe “un cambio generacional” en los ejecutivos del sector, que tienen “otro nivel de preparación y recorrido académico”. Por eso, más allá de dificultades como las mencionadas, aseguró que “muchos transportistas están viendo en la sustentabilidad y la innovación tecnológica una herramienta comercial y una oportunidad de diferenciarse de la competencia”.

La realidad argentina en el escenario global

Sobre la visión de Scania, con 50 años de presencia en el país, Woinilowicz indicó que “desde Suecia se mira a Argentina como un mercado con un enorme potencial” y comparó: “Allí se mira a largo plazo, con proyectos a 5, 8 o 10 años. Acá eso cuesta un poco más y deberíamos copiar esas reglas claras, con marcos normativos y fechas que cumplir”.

“Para que eso suceda, necesitamos un acompañamiento del Estado y la decisión estratégica de marcar un norte para que la industria acompañe estas decisiones a nivel global”, expresó.

Con respecto a este punto, comparó: “En Europa hemos visto módulos para cargar un auto con tarjeta, pero otros países no lo han podido solucionar. El tema es la inversión y el marco normativo que va a permitir desarrollar infraestructura. Pero hasta que ellos no solucionen al 100% eso, nosotros siempre vamos a ir un paso atrás”.