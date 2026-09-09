Una transición con múltiples tecnologías y la necesidad de reglas claras

El mercado automotor y sus desafíos fueron el eje del segundo panel de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad.

El gerente de Desarrollo de Negocios y Transporte sustentable de Scania Argentina , Lucas Woinilowicz ; el director comercial de Stellantis , Pablo Garcia Leyenda ; y el gerente general del Grupo Antelo , Alejandro Nicolini , formaron parte del segundo panel de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad .

El evento, moderado por el redactor especializado en Información General y Autos de Ámbito, Leandro Gambetta , comenzó con la mira puesta en la transformación energética . “Nosotros hablamos de vehículos pesados comerciales que transportan cargas y pasajeros y tenemos desafíos que van de la mano de la multiplicidad de tecnologías”, comenzó Woinilowicz, para quien “ el futuro de la movilidad va a ser multitecnológico en transporte de cargas ”.

“Vamos a ir a la electrificación en el futuro, puede ser de la mano de las baterías o del hidrógeno . Teniendo en cuenta que el punto de partida es diesel y trabajamos en reducir su uso, el desafío es ver cómo entendemos la transición, que puede ser con gas, GNC, GNL, biometano, biodiesel u otras tecnologías”, vaticinó y remató: “La transición energética es tecnológica”.

A la par, Garcia Leyenda identificó a la transformación como “ la más grande de la industria en los últimos 100 años ” y anticipó: “No es corta, sino que va a llevar mucho tiempo, dependiendo de la madurez de cada uno de los mercados”.

“En Stellantis confiamos en que la multiplicidad de oferta tiene que ver con la necesidad del cliente y ponerlo en el centro para que elija cuál es la mejor opción. De hecho, estamos volviendo a motorizaciones V8 nafteras a combustión en el mercado americano porque así lo demandó y volvimos a los orígenes con vehículos que tienen prestaciones particulares para ese tipo de clientes”, graficó.

Nicolini coincidió en el diagnóstico general, aunque aclaró que “cada mercado tiene su particularidad” y puso el foco en el argentino: “El eléctrico está un escalón por detrás de los híbridos, en gran parte vinculado con la posibilidad de carga y el hecho de que nuestro país es muy grande”.

La infraestructura juega un rol clave

De cara al desarrollo de la electromovilidad, Woinilowicz puso en escena “una mesa de tres patas, con la infraestructura, el costo operativo y la efectiva reducción de gases de efecto invernadero, porque, si una no está firme, el proyecto se termina cayendo”.

En ese sentido, consideró que “desarrollar infraestructura es clave y en Argentina tenemos una enorme oportunidad y un enorme desafío”, para luego analizar: “Las inversiones que requiere el mercado son millonarias y el problema no pasa por la disponibilidad de la tecnología, sino cómo vamos a financiar esos proyectos y el ramp up, que en un inicio va a ser costoso”.

El gerente de Desarrollo de Negocios y Transporte sustentable de Scania Argentina, Lucas Woinilowicz, analizó la situación de los vehículos pesados.

Garcia Leyenda se refirió a la importancia de que exista “un trabajo conjunto entre el sector público y privado” y, si bien admitió que “Argentina tiene unos recorridos extensos donde el híbrido es la solución inmediata”, atribuyó esa tecnología a “una solución de transición”.

Así, puso de relieve la importancia de la carga hogareña. “En Brasil tuvo un crecimiento exponencial, con más del 30% anual en el uso citadino del auto eléctrico. La red es fundamental, pero lo que significa la ecuación de costo/beneficio empieza a jugar un partido importante”.

En tanto, Nicolini consideró que “la autonomía es clave en un país como Argentina” y repasó que “la necesidad de infraestructura para vehículos eléctricos es fundamental en las distancias largas”. “Si te querés ir en temporada, no sirve que haya solo dos puntos de carga, debería haber diez como en el resto del mundo”, ejemplificó.

Y planteó que esto se replica en la cotidianeidad. “En la Ciudad de Buenos Aires también es muy acotado. Si vivís en un edificio, podés tener un enchufe en la cochera, pero el consorcio puede decirte que no. Quizás haya que bajar lineamientos para los próximos edificios en construcción, pero es fundamental que existan políticas nacionales”.

Las complejidades de la electrificación en vehículos pesados

Woinilowicz se refirió al “gran desafío del transporte pesado” y precisó: “Al comprar un auto eléctrico, puede ser motivos personales, pero con un camión se suma la variable del costo operativo, que en los livianos no lo tenemos tan incorporado y en este caso es definitorio”.

“A la complejidad de la transición energética se suma la de no incrementar los costos operativos, en un mundo donde los márgenes son cada vez menores”, observó, para luego ejemplificar: “En Suecia, de donde es originaria Scania, el 80% de los productos tiene un sello verde y la gente está dispuesta a pagar un plus por un producto transportado de forma sustentable. Pero en Argentina estamos muy lejos de plantear estas soluciones”.

A la par, identificó otras dificultades operativas de la transición energética para el transporte de cargas. “Hoy hay una incipiente carga para livianos, pero no tenemos para pesados. Imaginemos una flota de 100 camiones teniendo que cargar baterías. Es algo que puede durar unas ocho horas, cuando en general los camiones de larga distancia no paran. Entonces, implicaría incrementar la flota para cumplir el mismo servicio y contratar más potencia”, analizó, por lo que aseguró que “si bien el futuro va a ser eléctrico, cada decisión va a ser más lenta por estas complejidades adicionales”.

No obstante, reconoció que existe “un cambio generacional” en los ejecutivos del sector, que tienen “otro nivel de preparación y recorrido académico”. Por eso, más allá de dificultades como las mencionadas, aseguró que “muchos transportistas están viendo en la sustentabilidad y la innovación tecnológica una herramienta comercial y una oportunidad de diferenciarse de la competencia”.

Los usuarios y un cambio de paradigma

Entre los hitos de la electromovilidad, Garcia Leyenda valoró el cambio de paradigma en los consumidores. “Definitivamente el usuario se adapta mucho más rápido que la oferta. Las empresas tenemos que incorporar la agilidad para seguir la transformación del cliente”, observó.

“Hoy hay un crecimiento exponencial, con más de 20 marcas que llegaron y otras que van a seguir llegando, generando un mercado de mucha oferta donde el consumidor empieza a ser una voz cantante de hacia dónde vas”, observó y destacó que el usuario mira variables como "costo, eficiencia, plataforma tecnológica, interacción y servicios conectados”.

El director comercial de Stellantis, Pablo Garcia Leyenda, se refirió a la necesidad de adaptarse a las necesidades de los usuarios.

Nicolini se hizo eco de este análisis de los clientes y remarcó: “Nosotros queremos a ese cliente que busca una compra inteligente. Que mira costos, tecnologías, se preocupa por el cuidado del medio ambiente y también busca no pagar patente y tener un precio competitivo con respecto a uno a combustión”.

“Hoy los autos son computadoras con ruedas y actualizaciones constantes y automáticas. Esta evolución sorprendió porque fue muy a corto plazo”, destacó.

Cómo avanza el mercado argentino

Para Garcia Leyenda, el mercado tuvo un salto exponencial. “En el último año en Argentina se vivió lo que pasó a nivel regional en tres o cuatro. Pesaba un 1% y hoy pesa más del 16%. En los grandes centros urbanos se duplica esa participación a más del 35% y se concentra el 70% en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba”, detalló.

En esa línea, consideró que “se está yendo a un ritmo muy rápido, generando las condiciones desde la oferta de producto”, aunque admitió que “falta mucho por desarrollar y para eso hay que tener en cuenta las distancias, los recorridos y las distintas idiosincrasias, porque allí está la clave del éxito a mediano y largo plazo”.

Nicolini diferenció la llegada de la tecnología de lo que ocurrió en los países centrales, como en China y Europa. “Se inició por el cuidado del medio ambiente, pero nosotros lo hicimos por una necesidad de incorporar tecnologías que en el mundo son prácticamente un commodity”, planteó y abundó: “Hoy estamos en el ramp up. La clave es cómo continúan estas políticas a mediano plazo, porque la estación de carga no va a estar en seis meses, sino que necesitan muchas cosas para llegar a un buen resultado lo antes posible”.

La situación es diferente en la madurez del mercado de pesados. “En Europa hemos visto módulos para cargar un auto con tarjeta, pero otros países no lo han podido solucionar. El tema es la inversión y el marco normativo que va a permitir desarrollar infraestructura. Pero hasta que ellos no solucionen al 100% eso, nosotros siempre vamos a ir un paso atrás”, advirtió.

Reglas claras y la mira en China y Europa

A la hora de profundizar el mercado automotor, Garcia Leyenda llamó a copiar “los aceleradores” que implementaron potencias como China y Europa. “Los beneficios impositivos, de circulación y de mantenimiento son determinantes para que la gente empiece a adoptar esta tecnología con el propósito final de cuidar el medio ambiente”, expresó.

A la par, consideró clave “mantener la previsibilidad a mediano plazo para construir una oferta consistente de productos”, mientras llamó a profundizar la educación al consumidor.

El gerente general del Grupo Antelo, Alejandro Nicolini, calificó como fundamental a la planificación.

En la misma línea, Nicolini coincidió en que “la planificación a mediano plazo y tener reglas claras es algo fundamental, porque los tiempos en la industria automotriz son largos” y se mostró optimista: “Hoy las marcas nos están dando productos inmejorables y el usuario está tomando el producto”.

Sobre la visión de Scania, con 50 años de presencia en el país, Woinilowicz indicó que “desde Suecia se mira a Argentina como un mercado con un enorme potencial” y comparó: “Allí se mira a largo plazo, con proyectos a 5, 8 o 10 años. Acá eso cuesta un poco más y deberíamos copiar esas reglas claras, con marcos normativos y fechas que cumplir”.

¿Puede liderar Argentina la transición?

Ante la consulta sobre un país líder en electromovilidad, Nicolini consideró que “es un desafío a diez años que no va a suceder, salvo que las Stellantis empiecen a producir autos híbridos en la región”. “Hay un peso muy fuerte en vehículos a combustión. Veo difícil que más del 50% del mercado sean vehículos de nuevas energías en un corto plazo”, pronosticó.

Garcia Leyenda opinó en el mismo sentido al señalar que “estamos en una curva de arranque que fue exponencial, pero va a llevar mucho tiempo y está construcción”, aunque aseguró: “Por la agilidad y los cambios en los usuarios, va a haber una aceleración mayor a la que esperamos”.

Finalmente, Woinilowicz sostuvo que “para que eso suceda, necesitamos un acompañamiento del Estado y la decisión estratégica de marcar un norte para que la industria acompañe estas decisiones a nivel global”.