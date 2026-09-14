Roberto Stazzoni: "Está faltando que se tomen las decisiones de inversión en infraestructura"

El manager de Electromovilidad en ABB en Argentina se refirió a la madurez del mercado durante el segundo panel de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad.

El manager de Electromovilidad en ABB en Argentina, Roberto Stazzoni, destacó la madurez del sector y la necesidad de un mayor nivel de inversión al encabezar el primer panel de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad.

Durante un encuentro que tuvo lugar en Lex Tower, con la moderación del jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Stazzoni trazó un diagnóstico de la industria al precisar que “ la oferta creciente de vehículos electrificados está haciendo que los consumidores empiecen a cambiar sus decisiones de compra y a tener opciones distintas a las que tenía tradicionalmente”.

“Esto está trayendo un nuevo ecosistema, que ya fue puesto a prueba y maduro en muchos lugares del mundo. De la mano de la electrificación de transporte, sea híbridos puros, enchufables o eléctricos 100%, hay que empezar a pensar en la electricidad como energético nuevo y esto trae aparejada nuevas variables, como el cargador, la instalación y la red y nuevos medios de pago para la carga pública”, apuntó el referente de ABB.

Al repasar los proyectos más emblemáticos de ABB, Stazzoni puso de relieve “ la infraestructura de recarga para los proyectos de buses eléctricos en la Ciudad de Buenos Aires , las estaciones de carga del e-bus que circula por el casco histórico y el proyecto T1 que se está terminando la base de carga en Pompeya con 26 cargadores rápidos”.

“Tenemos otros proyectos con marcas y fabricantes automotrices. Somos históricos proveedores de la industria y del segmento residencial, con lo cual en muchos edificios y obras de infraestructura como shoppings y galerías, se están instalando cargadores de todo tipo”, indicó.

Cómo avanza la electromovilidad en Argentina

Al analizar la realidad argentina, Stazzoni sintetizó: “Estamos en los primeros pasos, esto es incipiente y va en desarrollo. Es muy interesante el cambio de mecanismo de elección del usuario, que empieza a evaluar esto como una alternativa viable y, cuando empieza a tener la experiencia, le brinda mucha satisfacción”.

“De hecho, la carga, que se prevé como traumática, cuando el usuario se acostumbra a cargar en la base y no ir a la estación de servicio salvo para viajes largos, empieza a generar nuevos hábitos que son todos en una dirección positiva”, graficó.

Sobre el perfil etario, Stazzoni admitió que “se pensaba que los autos eléctricos iban a estar para segmentos juveniles, pero hay gente grande que viene y hace consultas con un grado de información asombroso, porque se ha sentado a estudiar”. Sin embargo, advirtió que “a veces esa información no es de buena calidad, por lo que hay que seguir haciendo docencia”.

En cuanto a casos de uso, resaltó que “muchos usuarios empiezan a disfrutar de este cambio de paradigma” y sostuvo que “algunos que compraron híbridos ya dicen que el próximo va a ser un eléctrico puro”. “El que está pensando en invertir, que se anime porque es el camino correcto”, sintetizó.

La ciberseguridad, otro factor clave

Con respecto a eventuales hackeos, el referente de ABB señaló: “Es uno de los temas más interesantes. Son autos conectados que hablan con redes, hablan entre sí y con cargadores. En todo ese ecosistema, la ciberseguridad es crítica porque los hackers están a la orden del día, sea para robarse datos o para capturar autos o centros de carga y pedir rescate”.

“Todavía no ha pasado en el país y venimos corriendo al ritmo de los hackers. A veces el usuario se queja de las actualizaciones de software y de firmware, pero es porque se están desarrollando todo el tiempo los parches de seguridad para evitar estos ataques”, apuntó.

La necesidad de inversión

Con respecto a la infraestructura en el país, Stazzoni planteó que “está faltando que se tomen las decisiones de inversión” y desarrolló: “En 2023, los principales jugadores de infraestructura de recarga hicieron sus apuestas y empezaron a armar redes. Hoy llegás de Buenos Aires a Mar del Plata sin problema, a Rosario y Entre Ríos lo mismo y también de Rosario a Córdoba. Pero esa red hay que fortalecerla y diversificarla en otros corredores. Falta inversión”.

“Sería muy bueno que el Estado dé señales de ayuda, pero, sin esas señales, el privado tendrá que hacer las inversiones de alguna manera, porque el parque está y hay que empezar a cargarlo, pensamos que es un modelo que va a ser rentable en el corto plazo”, observó y comparó la situación con Europa: “Allí los usuarios eligieron más rápido la tecnología que lo que fue el ritmo de decisiones. Y en Argentina se está replicando eso”.

A nivel comercial, Stazzoni se refirió a los propietarios de estación de servicio. “Una de las demandas que teníamos era la financiación y la encontramos en un partner que da los cargadores en leasing para poder ofrecerle la posibilidad de tenerlos y utilizarlos sin hacer la inversión de capital”.